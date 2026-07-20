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Новини Фото Обстріл Краматорська
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Нічний удар дев’ятьма КАБами по Краматорську: двоє загиблих і 10 поранених. ФОТО

Російські війська вночі скинули дев'ять керованих авіабомб на Краматорськ. Загинули двоє людей, ще 10 дістали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки та медичні заклади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

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Одна з авіабомб влучила просто в багатоповерхівку. Ще кілька розірвалися на території лікарні та поруч із медичними закладами. Попри значні руйнування, найголовніше - пацієнти не постраждали.

Загалом пошкоджено 9 багатоповерхівок і 3 медичні заклади.

За попередньою інформацією, ще п’ятеро цивільних дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у важкому стані та евакуйований до Дніпра. Інші отримують необхідну медичну допомогу.

"Росіяни атакували людей у власних домівках, поки ті спали. Вони навмисно обрали ніч, коли родини були у квартирах і найменше могли захиститися. Це цинічне полювання на мирних жителів, єдина мета якого — вбити якомога більше українців і посіяти страх", - зазначив Філашкін.

Наслідки атаки

Дев'ять КАБів по Краматорську: є загиблі, поранені та масштабні руйнування
Дев'ять КАБів по Краматорську: є загиблі, поранені та масштабні руйнування
Дев'ять КАБів по Краматорську: є загиблі, поранені та масштабні руйнування

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Харківщина й Донеччина під ударами РФ: загинули щонайменше вісім людей, понад 60 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (963) обстріл (35213) Донецька область (11530) КАБ (586) Краматорський район (1360)
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