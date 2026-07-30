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Рашисти вдарили чотирма ФАБами по спальному мікрорайону Краматорська: є поранені. ФОТО

Російські окупанти вдарили авіабомбами по спальному мікрорайону Краматорська.

Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"За попередньою інформацією, російські війська скинули чотири ФАБ-250 по спальному мікрорайону міста.

Одне з влучань прийшлось у багатоповерхівку", - йдеться в повідомленні.

РФ вдарила ФАБами по Краматорську: відомо про поранених

Станом на 22:00 відомо про двох поранених - жінку та дівчину.

Наразі на місці працюють відповідні служби.

Читайте: Нічний удар дев’ятьма КАБами по Краматорську: двоє загиблих і 10 поранених. ФОТО

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Краматорськ (941) обстріл (35889) Донецька область (11578) Краматорський район (1393)
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