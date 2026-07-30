Рашисти вдарили чотирма ФАБами по спальному мікрорайону Краматорська: є поранені. ФОТО
Російські окупанти вдарили авіабомбами по спальному мікрорайону Краматорська.
Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"За попередньою інформацією, російські війська скинули чотири ФАБ-250 по спальному мікрорайону міста.
Одне з влучань прийшлось у багатоповерхівку", - йдеться в повідомленні.
Станом на 22:00 відомо про двох поранених - жінку та дівчину.
Наразі на місці працюють відповідні служби.
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