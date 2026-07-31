РФ зранку завдала масованого удару по Краматорську: загинула жінка, шестеро людей поранені. ФОТОрепортаж

Вранці 31 липня російські військові здійснили масований обстріл житлового мікрорайону Краматорська. Унаслідок атаки загинула одна людина

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Краматорська міська рада

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

О 10:25 31 липня російські війська завдали масованого удару по багатоквартирному мікрорайону Краматорська.

Під обстріл потрапили житлові будинки, супермаркет та заклад освіти.

За попередньою інформацією, загинула жінка. Ще четверо людей - троє жінок і чоловік - дістали поранення. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

На місцях ударів триває ліквідація наслідків

На місцях російських атак продовжують працювати рятувальники, медики, правоохоронці та інші профільні служби, які ліквідовують наслідки обстрілів і документують завдані руйнування.

Що передувало?

Увечері 30 липня російські війська завдали авіаудару по Краматорську.

За попередньою інформацією, окупанти застосували чотири авіабомби ФАБ-250, які скинули на спальний мікрорайон міста. Одне з влучань припало на багатоповерховий житловий будинок.

Наслідки атаки







Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула та шестеро поранені, серед яких дитина, через удар РФ по Райгородку