Одна людина загинула та шестеро поранені, серед яких дитина, через удар РФ по Райгородку

Зранку 29 липня 2026 року під приціл армії РФ потрапило селище Райгородок у Донецькій області. Засоби ураження поцілили по території приватного сектору, унаслідко чого є загибла та поранені.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атаки

Зазначається, що внаслідок атаки під завалами будинку загинула 37-річна жінка. Її 6-річний син, його батько та бабуся зазнали тілесних ушкоджень.

Також травмовано ще трьох містянок віком 63, 69 й 74 років.

У постраждалих діагностовано осколкові поранення, контузії, опіки, садна, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, переломи. Потерпілих ушпиталено для надання медичної допомоги.

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Руйнування

Повідомляється, що внаслідок російського удару пошкоджено 12 домоволодінь.

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