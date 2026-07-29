Одна людина загинула та шестеро поранені, серед яких дитина, через удар РФ по Райгородку
Зранку 29 липня 2026 року під приціл армії РФ потрапило селище Райгородок у Донецькій області. Засоби ураження поцілили по території приватного сектору, унаслідко чого є загибла та поранені.
Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атаки
Зазначається, що внаслідок атаки під завалами будинку загинула 37-річна жінка. Її 6-річний син, його батько та бабуся зазнали тілесних ушкоджень.
Також травмовано ще трьох містянок віком 63, 69 й 74 років.
У постраждалих діагностовано осколкові поранення, контузії, опіки, садна, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, переломи. Потерпілих ушпиталено для надання медичної допомоги.
Руйнування
Повідомляється, що внаслідок російського удару пошкоджено 12 домоволодінь.
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