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Новини Обстріл Одеси
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Рашисти вдарили ракетами по Одесі: пошкоджено інфраструктуру (оновлено)

Росія вдарила ракетами по Одесі та Одеському району

Вдень 29 липня 2026 року війська РФ вдарили ракетами по Одесі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. Деталі зʼясовуємо", - зазначив він.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог завдав чергового ракетного удару по Одещині.

"Пошкоджено територію обʼєкта інфраструктури. Інформація щодо постраждалих та наслідків атаки уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

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обстріл (35880) Одеса (5113) Одеська область (4065) ракети (4264) Одеський район (727)
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