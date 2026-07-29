Рашисты нанесли ракетный удар по Одессе: повреждена инфраструктура (обновлено)

Днем 29 июля 2026 года войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. Уточняем детали", — отметил он.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Обновленная информация

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг нанес очередной ракетный удар по Одесщине.

"Повреждена территория объекта инфраструктуры. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.