1 181 0
Рашисты нанесли ракетный удар по Одессе: повреждена инфраструктура (обновлено)
Днем 29 июля 2026 года войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. Уточняем детали", — отметил он.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Обновленная информация
Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг нанес очередной ракетный удар по Одесщине.
"Повреждена территория объекта инфраструктуры. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль