В Киевском районе Одессы взорвался кроссовер: есть погибший и пострадавшая. ФОТОрепортаж

В Киевском районе Одессы вечером 28 июля во время движения взорвался кроссовер. В результате взрыва водитель погиб на месте, его пассажирка получила ранения и была госпитализирована. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщаетГлавное управление Национальной полиции в Одесской области

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"Сообщение о взрыве автомобиля на проспекте Небесной Сотни недалеко от пересечения с проспектом Ярослава Мудрого поступило в полицию сегодня, 28 июля, вечером", - говорится в сообщении.

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Взрыв прогремел во время движения автомобиля

По предварительной информации правоохранителей, взрыв прогремел во время движения автомобиля. Водитель кроссовера погиб на месте, а его пассажирка получила ранения. Ее госпитализировали в больницу.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалисты и сотрудники взрывотехнической службы полиции.

Правовая квалификация происшествия будет дана после выяснения всех обстоятельств.

На указанном участке дороги затруднено движение транспорта. Просим водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута.

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Напомним, сегодня утром сообщалось о взрыве автомобиля в Пересыпском районе Одессы: ранен водитель. СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Пересыпском районе Одессы как террористический акт и уже возбудила соответствующее уголовное дело.



