У Київському районі Одеси вибухнув кросовер: є загиблий і постраждала. ФОТОрепортаж

У Київському районі Одеси ввечері 28 липня під час руху вибухнув кросовер. Унаслідок вибуху водій загинув на місці, його пасажирка зазнала поранень і була госпіталізована. Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області

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"Повідомлення про вибух автомобіля на проспекті Небесної Сотні неподалік кута проспекту Ярослава Мудрого надійшло до поліції сьогодні, 28 липня, ввечері", - ідеться в дописі.

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Вибух пролунав під час руху автівки

За попередньою інформацією правоохоронців, вибух пролунав під час руху автівки. Водій кросовера загинув на місці, а його пасажирка дістала поранення. Її госпіталізували до лікарні.

На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістів та співробітників вибухотехнічної служби поліції.

Правову кваліфікацію події буде надано після з’ясування всіх обставин.

На вказаній ділянці дороги ускладнено рух транспорту. Просимо водіїв враховувати інформацію під час вибору маршруту.

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Нагадаємо, сьогодні вранці повідомлялося про вибух автівки в Пересипському районі Одеси: поранено водія. СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Пересипському районі Одеси як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження.



