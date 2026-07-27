РФ скинула КАБи на село Біленьке Донецької області: троє загиблих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі російська авіація завдала удару по приватному сектору селища Біленьке у Краматорському районі Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС, пише Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар КАБами та наслідки атаки

За даними рятувальників, ворог застосував три керовані авіабомби. Влучання зафіксовано у два житлові будинки, в яких перебували люди.

Аварійно-рятувальні роботи на місці тривали близько 17 годин. Під завалами зруйнованих осель рятувальники виявили тіла трьох людей.

"На місці атаки близько 17 годин тривали аварійно-рятувальні роботи. На превеликий жаль, з-під уламків зруйнованих осель рятувальники вилучили тіла трьох загиблих осіб", – йдеться у повідомленні.

Надзвичайники разом із комунальними службами розібрали 25 тонн будівельних конструкцій. Також ліквідовано пожежі на площі 180 квадратних метрів. На цей час роботи завершені.

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по Балаклії: загинула людина, є поранені.

Читайте також: У зоні ЧАЕС локалізували пожежу: радіаційний фон у нормі, - ДСНС. ФОТОрепортаж