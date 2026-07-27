РФ скинула КАБи на село Біленьке Донецької області: троє загиблих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі російська авіація завдала удару по приватному сектору селища Біленьке у Краматорському районі Донецької області.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС, пише Цензор.НЕТ.
Удар КАБами та наслідки атаки
За даними рятувальників, ворог застосував три керовані авіабомби. Влучання зафіксовано у два житлові будинки, в яких перебували люди.
Аварійно-рятувальні роботи на місці тривали близько 17 годин. Під завалами зруйнованих осель рятувальники виявили тіла трьох людей.
"На місці атаки близько 17 годин тривали аварійно-рятувальні роботи. На превеликий жаль, з-під уламків зруйнованих осель рятувальники вилучили тіла трьох загиблих осіб", – йдеться у повідомленні.
Надзвичайники разом із комунальними службами розібрали 25 тонн будівельних конструкцій. Також ліквідовано пожежі на площі 180 квадратних метрів. На цей час роботи завершені.
Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по Балаклії: загинула людина, є поранені.
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