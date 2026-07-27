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РФ скинула КАБи на село Біленьке Донецької області: троє загиблих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі російська авіація завдала удару по приватному сектору селища Біленьке у Краматорському районі Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС, пише Цензор.НЕТ.

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Удар КАБами та наслідки атаки

За даними рятувальників, ворог застосував три керовані авіабомби. Влучання зафіксовано у два житлові будинки, в яких перебували люди.

Аварійно-рятувальні роботи на місці тривали близько 17 годин. Під завалами зруйнованих осель рятувальники виявили тіла трьох людей.

"На місці атаки близько 17 годин тривали аварійно-рятувальні роботи. На превеликий жаль, з-під уламків зруйнованих осель рятувальники вилучили тіла трьох загиблих осіб", – йдеться у повідомленні.

Обстріли КАБАМИ села Біленьке Донецької області

Обстріли КАБАМИ села Біленьке Донецької області

Обстріли КАБАМИ села Біленьке Донецької області

Обстріли КАБАМИ села Біленьке Донецької області

Обстріли КАБАМИ села Біленьке Донецької області

Надзвичайники разом із комунальними службами розібрали 25 тонн будівельних конструкцій. Також ліквідовано пожежі на площі 180 квадратних метрів. На цей час роботи завершені.

Цензор.НЕТ Зображення

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по Балаклії: загинула людина, є поранені.

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Автор: 

обстріл (35861) атака (1835) Донецька область (11560) ДСНС (5404) Краматорський район (1384) Біленьке (20)
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