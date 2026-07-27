Россия сбросила кассетные бомбы на село Беленькое Донецкой области: трое погибших. ВИДЕО+ФОТО

Ночью российская авиация нанесла удар по жилому району поселка Беленькое в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС, пишет Цензор.НЕТ.

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Удар КАБами и последствия атаки

По данным спасателей, противник применил три управляемые авиабомбы. Попадания зафиксированы в два жилых дома, в которых находились люди.

Аварийно-спасательные работы на месте продолжались около 17:00. Под завалами разрушенных домов спасатели обнаружили тела трех человек.

"На месте атаки около 17 часов продолжались аварийно-спасательные работы. К большому сожалению, из-под обломков разрушенных домов спасатели извлекли тела трех погибших", — говорится в сообщении.

Службы чрезвычайных ситуаций совместно с коммунальными службами разобрали 25 тонн строительных конструкций. Также ликвидированы пожары на площади 180 квадратных метров. На данный момент работы завершены.

Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по Балаклее: погиб человек, есть раненые.

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