Россия сбросила кассетные бомбы на село Беленькое Донецкой области: трое погибших. ВИДЕО+ФОТО
Ночью российская авиация нанесла удар по жилому району поселка Беленькое в Краматорском районе Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС, пишет Цензор.НЕТ.
Удар КАБами и последствия атаки
По данным спасателей, противник применил три управляемые авиабомбы. Попадания зафиксированы в два жилых дома, в которых находились люди.
Аварийно-спасательные работы на месте продолжались около 17:00. Под завалами разрушенных домов спасатели обнаружили тела трех человек.
"На месте атаки около 17 часов продолжались аварийно-спасательные работы. К большому сожалению, из-под обломков разрушенных домов спасатели извлекли тела трех погибших", — говорится в сообщении.
Службы чрезвычайных ситуаций совместно с коммунальными службами разобрали 25 тонн строительных конструкций. Также ликвидированы пожары на площади 180 квадратных метров. На данный момент работы завершены.
Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по Балаклее: погиб человек, есть раненые.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль