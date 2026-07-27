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Россия сбросила кассетные бомбы на село Беленькое Донецкой области: трое погибших. ВИДЕО+ФОТО

Ночью российская авиация нанесла удар по жилому району поселка Беленькое в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС, пишет Цензор.НЕТ.

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Удар КАБами и последствия атаки

По данным спасателей, противник применил три управляемые авиабомбы. Попадания зафиксированы в два жилых дома, в которых находились люди.

Аварийно-спасательные работы на месте продолжались около 17:00. Под завалами разрушенных домов спасатели обнаружили тела трех человек.

"На месте атаки около 17 часов продолжались аварийно-спасательные работы. К большому сожалению, из-под обломков разрушенных домов спасатели извлекли тела трех погибших", — говорится в сообщении.

Обстрелы КАБАМИ села Беленкое Донецкой области

Обстрелы КАБАМИ села Беленкое Донецкой области

Обстрелы КАБАМИ села Беленкое Донецкой области

Обстрелы КАБАМИ села Беленкое Донецкой области

Обстрелы КАБАМИ села Беленкое Донецкой области

Службы чрезвычайных ситуаций совместно с коммунальными службами разобрали 25 тонн строительных конструкций. Также ликвидированы пожары на площади 180 квадратных метров. На данный момент работы завершены.

Цензор.НЕТ Изображение

Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по Балаклее: погиб человек, есть раненые.

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Автор: 

обстрел (34570) атака (1841) Донецкая область (12922) ГСЧС (5410) Краматорский район (1370) Беленькое (21)
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