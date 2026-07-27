Рашисты нанесли удар по Балаклее: погиб человек, есть раненые
Днём 27 июля 2026 года враг нанес удар по г. Балаклея в Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть жертвы
По предварительной информации, в результате обстрела один человек, к сожалению, погиб.Также еще четверо человек получили ранения. Им оказывается медицинская помощь.
Все профильные службы работают в усиленном режиме.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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