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Новости Обстрелы Харьковщина
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Оккупанты атаковали Балаклею ракетами: есть пострадавшие

Удар по Балаклее

Утром 25 июля 2026 года оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее в Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие

Как отмечается, на данный момент известно о двух пострадавших, им оказывается медицинская помощь.

По данным ОГА, в настоящее время выясняются подробности обстрела.

На месте работают наши экстренные службы.

Более подробной информации о вражеском ударе на данный момент нет.

Новость будет обновляться

Автор: 

обстрел (34544) Балаклея (290) Харьковская область (2999) Изюмский район (258)
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