Оккупанты атаковали Балаклею ракетами: есть пострадавшие
Утром 25 июля 2026 года оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее в Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
Как отмечается, на данный момент известно о двух пострадавших, им оказывается медицинская помощь.
По данным ОГА, в настоящее время выясняются подробности обстрела.
На месте работают наши экстренные службы.
Более подробной информации о вражеском ударе на данный момент нет.
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