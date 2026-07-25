Окупанти атакували Балаклію ракетами: є постраждалі
Зранку 25 липня 2026 року окупанти завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Як зазначається, наразі відомо про двох постраждалих, їм надається медична допомога.
За даними ОВА, зараз зʼясовуються деталі обстрілу.
На місці працюють наші екстрені служби.
Більше інформації щодо ворожого удару на цей час не відомо.
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