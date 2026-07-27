Рашисти вдарили по Балаклії: загинула людина, є поранені

Вдень 27 липня 2026 року ворог завдав удару по м. Балаклія на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу одна людина, на жаль, загинула. Також ще четверо людей зазнали поранення. Їм надається медична допомога.

Всі профільні служби працюють в посиленому режимі.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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