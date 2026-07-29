Один человек погиб и шестеро ранены, среди которых ребенок, в результате удара РФ по Райгородку
Утром 29 июля 2026 года под прицел армии РФ попал поселок Райгородок в Донецкой области. Ударные средства поразили территорию частного сектора, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атаки
Отмечается, что в результате атаки под завалами дома погибла 37-летняя женщина. Ее 6-летний сын, его отец и бабушка получили телесные повреждения.
Также травмы получили еще три жительницы города в возрасте 63, 69 и 74 лет.
У пострадавших диагностированы осколочные ранения, контузии, ожоги, ссадины, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы. Пострадавшие госпитализированы для оказания медицинской помощи.
Разрушения
Сообщается, что в результате российского удара повреждено 12 домовладений.
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