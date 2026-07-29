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Новости Обстрелы Донетчины
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Один человек погиб и шестеро ранены, среди которых ребенок, в результате удара РФ по Райгородку

Удар РФ по Райгородку

Утром 29 июля 2026 года под прицел армии РФ попал поселок Райгородок в Донецкой области. Ударные средства поразили территорию частного сектора, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы атаки

Отмечается, что в результате атаки под завалами дома погибла 37-летняя женщина. Ее 6-летний сын, его отец и бабушка получили телесные повреждения.

Также травмы получили еще три жительницы города в возрасте 63, 69 и 74 лет.

У пострадавших диагностированы осколочные ранения, контузии, ожоги, ссадины, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы. Пострадавшие госпитализированы для оказания медицинской помощи.

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Разрушения

Сообщается, что в результате российского удара повреждено 12 домовладений.

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Автор: 

обстрел (34588) Донецкая область (12932) Краматорский район (1376) Райгородок (31)
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