Окупанти атакували дроном пересувне відділення "Укрпошти" на Чернігівщині: поранено двох працівників. ФОТО

Уранці 1 серпня на Чернігівщині під ворожий дроновий удар потрапили співробітники пересувного відділення "Укрпошти". Унаслідок атаки російських окупантів двоє працівників зазнали поранень.

Про це повідомив у телеграм-каналі генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

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Детально про атаку

"Ворог не припинив атаки на Укрпошту і вранці. На Чернігівщині, біля села Пушкарі, під час роботи був атакований дроном екіпаж нашого пересувного відділення. Начальниця відділення Олеся отримала легкі поранення, а от наш водій Роман - важкі.

Моя величезна подяка місцевим мешканцям, які на своєму транспорті допомогли швидко доставити колег до лікарні і врятували таким чином життя", - зазначив він.

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