Біля Комишувахи дрон РФ вдарив по пересувному відділенню "Укрпошти"
Російські війська атакували дроном пересувне відділення "Укрпошти" поблизу Комишувахи на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні генерального директора компанії Ігоря Смілянського у Телеграм.
дрон вдарив по пересувному відділенню
За словами Смілянського, під час атаки працівники не постраждали завдяки своєчасному спрацюванню детекторів.
"На щастя, завдяки своєчасному спрацюванню детекторів наші працівники не постраждали. І це головне", – зазначив він.
Раніше ми писали, що російський дрон атакував поштове авто на Сумщині, двоє людей постраждали.
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