Біля Комишувахи дрон РФ вдарив по пересувному відділенню "Укрпошти"

Російські війська атакували дроном пересувне відділення "Укрпошти" поблизу Комишувахи на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні генерального директора компанії Ігоря Смілянського у Телеграм.

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дрон вдарив по пересувному відділенню

За словами Смілянського, під час атаки працівники не постраждали завдяки своєчасному спрацюванню детекторів.

"На щастя, завдяки своєчасному спрацюванню детекторів наші працівники не постраждали. І це головне", – зазначив він.

Раніше ми писали, що російський дрон атакував поштове авто на Сумщині, двоє людей постраждали.

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