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Новини Обстріли Донеччини
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Біля Комишувахи дрон РФ вдарив по пересувному відділенню "Укрпошти"

На Донеччині атаковано пересувне відділення Укрпошти

Російські війська атакували дроном пересувне відділення "Укрпошти" поблизу Комишувахи на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні генерального директора компанії Ігоря Смілянського у Телеграм.

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дрон вдарив по пересувному відділенню

За словами Смілянського, під час атаки працівники не постраждали завдяки своєчасному спрацюванню детекторів.

"На щастя, завдяки своєчасному спрацюванню детекторів наші працівники не постраждали. І це головне", – зазначив він.

Раніше ми писали, що російський дрон атакував поштове авто на Сумщині, двоє людей постраждали. 

Читайте: "Укрпошта" через день після атаки РФ відновила роботу всіх відділень у Вишневому та Крюківщині

Автор: 

Укрпошта (1184) атака (1794) Донецька область (11471) Смілянський Ігор (216) Донецький район (71) Комишуваха (1)
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