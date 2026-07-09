РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12909 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Донетчины
222 0

Возле Камышевахи дрон РФ нанес удар по передвижному отделению "Укрпочты"

В Донецкой области атаковано передвижное отделение "Укрпочты"

Российские войска атаковали с помощью дрона передвижное отделение "Укрпочты" вблизи Камышевахи в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении генерального директора компании Игоря Смилянского в Telegram.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дрон нанес удар по мобильному отделению

По словам Смилянского, во время атаки сотрудники не пострадали благодаря своевременной срабатыванию детекторов.

"К счастью, благодаря своевременной срабатыванию детекторов наши сотрудники не пострадали. И это главное", — отметил он.

Ранее мы писали, что российский дрон атаковал почтовый автомобиль в Сумской области, двое человек пострадали. 

Читайте: "Укрпочта" через день после атаки РФ возобновила работу всех отделений в Вишневом и Крюковщине

Автор: 

Укрпочта (346) атака (1723) Донецкая область (12587) Смелянский Игорь (82) Донецкий район (70) Камышеваха (2)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 