Возле Камышевахи дрон РФ нанес удар по передвижному отделению "Укрпочты"
Российские войска атаковали с помощью дрона передвижное отделение "Укрпочты" вблизи Камышевахи в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении генерального директора компании Игоря Смилянского в Telegram.
Дрон нанес удар по мобильному отделению
По словам Смилянского, во время атаки сотрудники не пострадали благодаря своевременной срабатыванию детекторов.
"К счастью, благодаря своевременной срабатыванию детекторов наши сотрудники не пострадали. И это главное", — отметил он.
Ранее мы писали, что российский дрон атаковал почтовый автомобиль в Сумской области, двое человек пострадали.
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