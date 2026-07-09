Возле Камышевахи дрон РФ нанес удар по передвижному отделению "Укрпочты"

Российские войска атаковали с помощью дрона передвижное отделение "Укрпочты" вблизи Камышевахи в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении генерального директора компании Игоря Смилянского в Telegram.

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Дрон нанес удар по мобильному отделению

По словам Смилянского, во время атаки сотрудники не пострадали благодаря своевременной срабатыванию детекторов.

"К счастью, благодаря своевременной срабатыванию детекторов наши сотрудники не пострадали. И это главное", — отметил он.

Ранее мы писали, что российский дрон атаковал почтовый автомобиль в Сумской области, двое человек пострадали.

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