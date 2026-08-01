Оккупанты атаковали дроном передвижное отделение "Укрпочты" в Черниговской области: ранены двое сотрудников. ФОТО

Утром 1 августа в Черниговской области под вражеский удар с помощью дронов попали сотрудники передвижного отделения "Укрпочты". В результате атаки российских оккупантов двое работников получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram-канале генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Враг не прекратил атаки на "Укрпочту" и утром. В Черниговской области, возле села Пушкари, во время работы был атакован дроном экипаж нашего передвижного отделения. Начальница отделения Олеся получила легкие ранения, а вот наш водитель Роман - тяжелые.

Огромная благодарность местным жителям, которые на своём транспорте помогли быстро доставить коллег в больницу и таким образом спасли им жизнь", - отметил он.

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