Російська "Бандероль" знищила сортувальне депо "Укрпошти" в Павлограді: загинули дві працівниці. ФОТО

Сьогодні, 6 серпня, росіяни завдали удару ракетою "Бандероль" по Павлограду на Дніпропетровщині, унаслідок чого знищено сортувальне депо "Укрпошти" та точку базування пересувних відділень.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Сьогодні в родині Укрпошта важкий день. У Павлограді російська "бандероль" сьогодні знищила наше сортувальне депо та точку базування пересувних відділень. Найболючіше те, що цей удар забрав життя двох працівниць: Оля і Оля. Співчуваємо їхнім рідним, друзям і всій великій команді Укрпошти, яка переживає цю втрату", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що під час обстрілу був поранений механік.

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Резервні схеми вже працюють

Повідомляється, що це депо обслуговувало Павлоград та всі довколишні села району.

Смілянський зауважив, що всі резервні схеми вже працюють.

"Пенсії, ліки, посилки та листи розвозитимуться за графіком. Якщо в перші дні стануться невеличкі затримки, поки налаштовуються процеси - перепрошуємо та дякуємо за розуміння. Ми обов'язково відшкодуємо клієнтам усе, що було знищено під час удару.

Дякуємо рятувальникам, які ліквідовують наслідки атаки, а також усім, хто підтримує нашу команду в цей складний час. Світла памʼять загиблим", - додав він.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Павлоград на Дніпропетовщині, внаслідок чого відомо про двох загиблих та пожежі на складах логістичних компаній та магазину.