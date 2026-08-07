Росіяни атакували Дніпропетровщину понад 20 разів, на Запоріжжі поранили 10 цивільних

Російські війська протягом минулої доби інтенсивно обстрілювали Дніпропетровську та Запорізьку області. Вночі ворог вдарив по Дніпропетровщині понад 20 разів атакували п'ять районів, на Запоріжжі завдав 997 ударів по 56 населених пунктах, поранення дістали десятеро людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дніпропетровщина: під ударами п'ять районів

На Дніпропетровщині під ворожими атаками опинилися Нікопольський, Криворізький, Кам'янський, Синельниківський райони та Павлоград.

У Нікопольському районі росіяни обстріляли Нікополь, Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади. Внаслідок ударів пошкоджено поштове відділення, гімназію та приватний будинок.

У Грушівській громаді Криворізького району понівечено приватну оселю. У Вишнівській і Божедарівській громадах Кам'янського району виникли пожежі, пошкоджено об'єкти інфраструктури.

У Синельниківському районі під ударами були Петропавлівська та Шахтарська громади, де пошкоджено адміністративну будівлю та автомобіль. Також окупанти атакували Павлоград.

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Запорізька область: майже тисяча ударів за добу

У Запорізькій області внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району постраждали десятеро людей.

За даними обласної влади, протягом доби окупанти завдали 997 ударів по 56 населених пунктах регіону.

Зокрема, російські війська здійснили 18 авіаударів по Малокатеринівці, Комишувасі, Веселянці, Григорівському, Різдвянці, Юліївці, Матвіївці, Жовтій Кручі, Оріхову, Червоному Яру, Червоній Криниці, Омельнику, Самійлівці, Тимошівці, Копанях, Васинівці та Новоіванівці.

Крім того, 727 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів, атакували десятки населених пунктів, серед яких Запоріжжя, Балабине, Комишуваха, Оріхів, Степногірськ, Малі Щербаки, Новоданилівка, Білогір'я, Гуляйпільське, Чарівне та інші.

Також зафіксовано чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по Кушугуму, Малокатеринівці та Чарівному.

Окрім авіаційних ударів та атак дронами, російська армія завдала 248 артилерійських ударів по населених пунктах Запорізької області, зокрема по Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Добропіллю, Гуляйпільському, Преображенці та Цвітковому.

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