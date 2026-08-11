На Дніпропетровщині загинули троє людей, серед них дитина: ще п’ятеро поранені. ФОТОрепортаж

З вечора 10 серпня російські загарбники понад 20 разів атакували 5 районів Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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У Синельниківському районі загинув чоловік

На Синельниківщині російські війська били по райцентру та Петропавлівській громаді.

Внаслідок атак пошкоджені склад логістичної компанії та багатоквартирний будинок.

Загинув 47-річний чоловік. Також постраждала семирічна дівчинка. Їй нададуть медичну допомогу амбулаторно.

На Криворіжжі загинув 15-річний хлопець

У Криворізькому районі під російським ударом опинилися Грушівська та Апостолівська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені автомобілі.

Загинув 15-річний хлопець.

Поранень також зазнали двоє юнаків – 16 та 17 років.

На Нікопольщині пошкоджені цивільні об'єкти

Російські війська атакували Нікополь, Покровську та Марганецьку громади.

Пошкоджень зазнали адміністративна будівля, банк, гуртожиток і магазин.

У Кам'янському районі є двоє постраждалих

У Кам'янському районі росіяни завдали ударів по Верхівцевській та П'ятихатській громадах.

Внаслідок атак пошкоджений приватний будинок.

Постраждали 63-річний чоловік та 64-річна жінка. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Павлоградському районі загинула людина

Під ударом також перебувала Богданівська громада Павлоградського району.

Там пошкоджені приватний будинок та автомобіль. Внаслідок атаки загинула людина.

Таким чином, за добу російські війська атакували п'ять районів Дніпропетровщини понад 20 разів, застосовуючи безпілотники та артилерію.

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