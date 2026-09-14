У Києві автомобіль впав із мосту: загинула людина. ФОТОрепортаж

У Голосіївському районі Києва автомобіль Opel впав із мосту, внаслідок чого загинув водій. Рятувальникам довелося деблокувати його тіло з-під автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у телеграм-каналі.

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Opel впав із мосту на вулиці Промисловій

Повідомлення про ДТП надійшло рятувальникам 13 вересня о 22:41. Автомобіль Opel впав із мосту на вулиці Промисловій.

На місці події рятувальники провели роботи з деблокування тіла загиблого водія з-під транспортного засобу.

"На місці події рятувальники провели роботи з деблокування тіла загиблого водія з-під транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Обставини трагічної ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

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