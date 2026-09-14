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У Києві автомобіль впав із мосту: загинула людина. ФОТОрепортаж
У Голосіївському районі Києва автомобіль Opel впав із мосту, внаслідок чого загинув водій. Рятувальникам довелося деблокувати його тіло з-під автомобіля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у телеграм-каналі.
Opel впав із мосту на вулиці Промисловій
Повідомлення про ДТП надійшло рятувальникам 13 вересня о 22:41. Автомобіль Opel впав із мосту на вулиці Промисловій.
На місці події рятувальники провели роботи з деблокування тіла загиблого водія з-під транспортного засобу.
"На місці події рятувальники провели роботи з деблокування тіла загиблого водія з-під транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.
Обставини трагічної ДТП встановлюватимуть правоохоронці.
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