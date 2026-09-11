Майже 26 тисяч ДТП із загиблими та травмованими сталися в Україні за рік через перевищення швидкості, - Вигівський

Майже 26 тисяч ДТП із загиблими та травмованими сталися в Україні протягом минулого року. Однією з головних причин таких аварій у МВС називають перевищення швидкості та планують посилювати відповідальність для систематичних порушників.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, міністр внутрішніх справ Іван Вигівський провів засідання Координаційної ради з безпеки дорожнього руху, під час якого обговорили заходи для зниження аварійності.

"Минулого року в Україні сталося майже 26 тисяч ДТП із загиблими та травмованими. І однією з головних причин є перевищення швидкості", – заявив Вигівський.

За його словами, МВС планує посилювати контроль та відповідальність для злісних порушників, розвивати систему автоматичної фіксації порушень, модернізувати дорожню інфраструктуру та вдосконалювати законодавство.

Окремим завданням стане завершення розробки нової Стратегії безпеки дорожнього руху до 2030 року. Її ключова мета – скоротити смертність унаслідок ДТП щонайменше на 30%.

До реалізації стратегії планують залучити державні органи, обласну та місцеву владу, а також структури, відповідальні за дорожню інфраструктуру та реагування на надзвичайні ситуації.

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