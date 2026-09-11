Почти 26 тысяч ДТП с погибшими и пострадавшими произошли в Украине за год из-за превышения скорости, - МВД
В прошлом году в Украине произошло почти 26 тысяч ДТП с погибшими и пострадавшими. В МВД называют одной из главных причин таких аварий превышение скорости и планируют ужесточить ответственность для систематических нарушителей.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, министр внутренних дел Иван Выговский провел заседание Координационного совета по безопасности дорожного движения, в ходе которого обсудили меры по снижению аварийности.
"В прошлом году в Украине произошло почти 26 тысяч ДТП с погибшими и пострадавшими. И одной из главных причин является превышение скорости", - заявил Выговский.
По его словам, МВД планирует усилить контроль и ответственность для злостных нарушителей, развивать систему автоматической фиксации нарушений, модернизировать дорожную инфраструктуру и совершенствовать законодательство.
Отдельной задачей станет завершение разработки новой Стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года. Ее ключевая цель — сократить смертность в результате ДТП как минимум на 30%.
К реализации стратегии планируется привлечь государственные органы, областные и местные власти, а также структуры, ответственные за дорожную инфраструктуру и реагирование на чрезвычайные ситуации.
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