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війна (7386) Італія (496) Національна гвардія (648) Марків (142)

Марків повернувся до України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Нацгвардієць Віталій Марків, виправданий і звільнений італійським апеляційним судом у справі про загибель журналіста і його перекладача на Донбасі в 2014 році, 4 листопада прибув до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Марків прилетів до України разом з українською делегацією.

На брифінгу Марків сказав, що разом з адвокатами чекатиме остаточного виведення касації.

"Відповідальність мають понести люди, які намагалися зганьбити ЗСУ і український народ", - сказав Марків.

Своїм першим завданням він назвав продовження служби в ЗСУ.

Також читайте: Я був в одній із найбільших в'язниць Ломбардії, де сиділи засуджені за тяжкі злочини: мене помістили на поверх з обмеженими правами, - Марків

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.

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Топ коментарі
+58
С возвращением! Только Украина сейчас не такая как раньше. У нас тут клован президент!!!
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04.11.2020 14:13
+45
З Перемогою! І з поверненням! Маркив вернулся в Украину - Цензор.НЕТ 2637
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04.11.2020 14:13
+32
Второй раз.
Первый раз спасибо за ликвидацию ХНР.
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04.11.2020 14:17
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С возвращением! Только Украина сейчас не такая как раньше. У нас тут клован президент!!!
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04.11.2020 14:13 Відповісти
Щось нема фоторепортажу як його зустрічає янелох.
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04.11.2020 14:18 Відповісти
Аваков
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04.11.2020 14:38 Відповісти
Так сцикотно ж...
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04.11.2020 15:05 Відповісти
он в курсе))
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04.11.2020 14:21 Відповісти
Молодца выдержал !!! НЕ сломался . как его не крутили признаться в абсолютно абсурдном обвинении -- кацапы в пролете !!! Авакову зачет !!!
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04.11.2020 15:51 Відповісти
Интересно, в какую политсилу он вляпается?
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04.11.2020 16:05 Відповісти
В новую аваковскую.
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04.11.2020 20:54 Відповісти
З Перемогою! І з поверненням! Маркив вернулся в Украину - Цензор.НЕТ 2637
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04.11.2020 14:13 Відповісти
Первый раз , когда хочется сказать спасибо Авакову,
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04.11.2020 14:14 Відповісти
Второй раз.
Первый раз спасибо за ликвидацию ХНР.
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04.11.2020 14:17 Відповісти
А третий за Зелю, Ермака, Татарова и Портнова.
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04.11.2020 14:38 Відповісти
Маємо на то надію
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04.11.2020 15:05 Відповісти
Що значить маємо надію?
Він вже це зробив. Вів під руки Зелю до булави, охороняв.
Зараз охороняє Портнова. За наш кошт.

Травень 2019.
"Портнова в Києві охороняють поліцейські з автоматами."

https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/20/7215589/
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04.11.2020 15:11 Відповісти
Я, взагалі-то, про ліквідацію...
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04.11.2020 15:27 Відповісти
Я зрозуміла.
Після згаданих мною вчинків Авакова не віриться, що він піде проти цієї банди.
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04.11.2020 15:33 Відповісти
А жаль, так би хотілось...
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04.11.2020 15:39 Відповісти
За Портнова спасибо Луценко - Портнов чист.
Марків повернувся до України - Цензор.НЕТ 4300
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04.11.2020 15:55 Відповісти
Его непросто было брать за одно место тогда.
Но после неоднократных угроз ПРОКУРОРУ, который вел дело Порнова, он должен был быть привлечен к отвественности.
Но 100%-ная прокурорша Зе Бенядиктова в упор не видит нарушения закона Портновым.
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04.11.2020 15:59 Відповісти
Дело против Портнова открыли еще при прошлой власти.
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04.11.2020 16:06 Відповісти
Где ж открыли если Юга не видит доказів?
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04.11.2020 16:16 Відповісти
Почитайте статью "Радио Свобода" по ссылке, которую я дала ниже, там есть детали.
Дело было открыто еще до президентских выборов 2019.
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04.11.2020 16:20 Відповісти
Прокурор просить Венедіктову оголосити підозру Портнову, який йому погрожує.



https://www.radiosvoboda.org/a/news-prokuror-i-portnov/30518239.html
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04.11.2020 16:09 Відповісти
И Бойко не причастен к вышкам бойка- Ю.В.Луценко Марків повернувся до України - Цензор.НЕТ 9837
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04.11.2020 17:12 Відповісти
Аваков виноват,что в Украине баранов 73 процентов? Если бы не Зелох он бы поддерживал Юльку.ну не сложилось у него с Пэтром.бывает.
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04.11.2020 20:58 Відповісти
Будьмо!
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04.11.2020 14:16 Відповісти
у нього подвійне громадянство
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04.11.2020 14:34 Відповісти
Красавчик!!! Приготовься, дружок, к новым реалиям! Украина, конечно, не итальянская тюрьма, но уже не та, что была в 2014 году. Но вместе, говорят, І БАТЬКА ГАРНО БИТЬ! Здолаємо і цю прикрість!
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04.11.2020 14:22 Відповісти
А Порох бы лично встречал
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04.11.2020 14:23 Відповісти
Виглядає бадьоро, молодець. І Аваков молодець, в камеру не лізе, промови не штовхає, не піариться, відійшов так тихенько на задній фон і не заважав. Дехто з інших політиків вже б стрічки перерізав і штовхав промову 1,5 години засунувши ГГ на задній план.
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04.11.2020 14:24 Відповісти
З поверненням, Герою !!! Марків повернувся до України - Цензор.НЕТ 9267
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04.11.2020 14:26 Відповісти
Тільки людина 6 років життя втратила по тюрьмах.
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04.11.2020 14:27 Відповісти
головне, що не все життя.
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04.11.2020 14:31 Відповісти
3 роки
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04.11.2020 14:35 Відповісти
А прикиньте, чувак три с половиной года не смотрел и не читал новостей из Украины. Прилетает в Борисполь, а там его встречает 95-й квартал.
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04.11.2020 14:27 Відповісти
Марків повернувся до України - Цензор.НЕТ 555
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05.11.2020 09:58 Відповісти
С возвращением, Герой!
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04.11.2020 14:32 Відповісти
коментар відмічено як спам
Без сумніву чудово, що невинного хлопця виправдали і він нарешті вдома. Але... може я щось пропустив, бо не можу зрозуміти, в чому полягає його геройство. Одна героїня у нас вже є. То та хоч була увʼязнена ворожою країною і відкрито посилала москалів куди подалі. Тут такої оцінки, здається мені, більше заслуговують ті, хто боровся за виправдання і визволення Марківа.
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04.11.2020 15:00 Відповісти
Герой -- потому что воевал с агрессором на фронте и защищал Украину.
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04.11.2020 16:04 Відповісти
з поверненням, Герою !!!!
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04.11.2020 14:50 Відповісти
Всі молодці - хто допомагав в Україні, хто в Італії і сам Віталій тримався супер, Україна перемогла.
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04.11.2020 14:50 Відповісти
Ось так держава має захищати кожного свого солдата ! Тоді вона буде непереможеною.
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04.11.2020 15:10 Відповісти
Соррі. "кожного"
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04.11.2020 15:12 Відповісти
не дивлячись на вкладені кацапами ресурси, ми витягли свого і це класно!а
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04.11.2020 15:39 Відповісти
В депутаты его скорей.
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04.11.2020 16:03 Відповісти
тонкий гумор... баржу не зафрахтувати на Дніпрі?
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04.11.2020 16:18 Відповісти
Какой же он нацгвардеец ,уволился ,поехал на заработки в Италию ,там его и прикрыли
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04.11.2020 16:22 Відповісти
З поверненням на Батьківщину!
Який же Віталій красень. Особливо у військовій формі. Марків повернувся до України - Цензор.НЕТ 7027
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04.11.2020 16:26 Відповісти
можно Рокелли осудить посмертно? за нарушения госграницы и сотрудничество с оккупантами? его кончил санитар земли нашей? или свои - родимые сепаратисты, колаборанты с оккупантами?, чтоб между ног не болтался... не важно, важно что прикончили...
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04.11.2020 16:49 Відповісти
Вот что непонятно, какого хрена этот макаронник с мокшей-переводчиком делал на оккупированой территории? "Жареного" захотелось? Эта тварь ехала в Украину путена перед пожирателями пиццы отбеливать за бабло немалое ? Ну так а la guerre comme a la guerre.
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04.11.2020 18:53 Відповісти
Суд макаронників відпустив Марківа. О, нарешті італійська хвеміда зрозуміла, що й до чого, й виправилда свою помилку!

Ви наївні. Та хвеміда впродовж 3-х років збиткувалася над бранцем, виконуючи замовлення па-раші. Ніякої помилки не було. Вони знали, що він невинний, але вони тролили Україну.
А коли тримати в"язня далі було невигідно - бо Україна могла подати апеляцію кудись там ще вище, ті макаронники тихо відпустили Марківа.
Наука для України. Тримайте за дупу міцно справжніх ворогів, будь то італійський журналіст чи ще хто, хто працює на па-рашу.
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04.11.2020 19:19 Відповісти
В чем конкретно заключается героизм или подвиг Маркива, что его помощником работает Министр МВС и возят его на чартере и встречают его с почетным караулом и Героя Украины наверное дадут? Савченко номер 2? Не, ну реально не очень понимаю! Кто конкретно в теме? Только без дежурных общих фраз о патриотизме *********** и прочее дежурное бла-бла-бла. Вот конкретно опишите его подвиг пожалуйста. Спасибо.
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04.11.2020 19:23 Відповісти
Почитайте статью на этом сайте, как США освободили из плена фермера, захваченного террористами.
Я думаю, все американские ресурсы писали об этой операции.
А теперь возникает вопрос: в чём героизм фермера, что им занимались на самом высшем уровне?
https://censor.net/ru/news/3228474/spasenie_filipa_voltona_tsru_i_sso_ssha_proveli_grandioznuyu_operatsiyu_v_debryah_afriki
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04.11.2020 20:27 Відповісти
Лично у меня никаких вопросов в отношении фермера не возникает. Терроризм и борьба с ним общеизвестны. А вот пиар Авакова, лично оплатившего чартер в (из) Украины, причем неоднократно, вокруг солдата, уехавшего на заработки к маме в Италию меня не очень как-то так радует. С какого перепугу его героизируют? Повторяется история с Савченко. Тоже всей страной орали за нее. Личными самолетами возили. И в итоге??? Думайте!
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05.11.2020 09:07 Відповісти
В чем конкретно заключается героизм или подвиг Маркива/Военного подвига в Италии Маркив не совершил.Возможно, он там совершил трудовой подвиг.Но мы о нём не знаем.Польза от истории с Маркивом Авакову и примкнувшему к нему Зеленскому. Остальным наука-строить Украину нужно в Украине а не за бугром.
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05.11.2020 10:13 Відповісти
В этом разница между мигрантами в Европу и Америку. Приехавший в США становится патриотом Америки, американцем, а переехавший в Европу считает ее только местом проживания.
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05.11.2020 09:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ltjecNs6g0Q

-
СУППППППППЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕР ! ..
!!!
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05.11.2020 09:51 Відповісти
Марків повернувся до України - Цензор.НЕТ 7109
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05.11.2020 10:04 Відповісти
Марків повернувся до України - Цензор.НЕТ 7636Марків повернувся до України - Цензор.НЕТ 3912Марків повернувся до України - Цензор.НЕТ 3431
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05.11.2020 10:09 Відповісти
А почему не показали толп восторженных итальянских соотечественников нашего гвардейца? Или паспорт итальянский сжёг уже и отказался от гражданства?
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05.11.2020 13:49 Відповісти
 
 