Марків повернувся до України. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Нацгвардієць Віталій Марків, виправданий і звільнений італійським апеляційним судом у справі про загибель журналіста і його перекладача на Донбасі в 2014 році, 4 листопада прибув до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Марків прилетів до України разом з українською делегацією.
На брифінгу Марків сказав, що разом з адвокатами чекатиме остаточного виведення касації.
"Відповідальність мають понести люди, які намагалися зганьбити ЗСУ і український народ", - сказав Марків.
Своїм першим завданням він назвав продовження служби в ЗСУ.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.
Будь ласка, зачекайте...
Первый раз спасибо за ликвидацию ХНР.
Він вже це зробив. Вів під руки Зелю до булави, охороняв.
Зараз охороняє Портнова. За наш кошт.
Травень 2019.
"Портнова в Києві охороняють поліцейські з автоматами."
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/20/7215589/
Після згаданих мною вчинків Авакова не віриться, що він піде проти цієї банди.
Но после неоднократных угроз ПРОКУРОРУ, который вел дело Порнова, он должен был быть привлечен к отвественности.
Но 100%-ная прокурорша Зе Бенядиктова в упор не видит нарушения закона Портновым.
Дело было открыто еще до президентских выборов 2019.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-prokuror-i-portnov/30518239.html
Який же Віталій красень. Особливо у військовій формі.
Ви наївні. Та хвеміда впродовж 3-х років збиткувалася над бранцем, виконуючи замовлення па-раші. Ніякої помилки не було. Вони знали, що він невинний, але вони тролили Україну.
А коли тримати в"язня далі було невигідно - бо Україна могла подати апеляцію кудись там ще вище, ті макаронники тихо відпустили Марківа.
Наука для України. Тримайте за дупу міцно справжніх ворогів, будь то італійський журналіст чи ще хто, хто працює на па-рашу.
Я думаю, все американские ресурсы писали об этой операции.
А теперь возникает вопрос: в чём героизм фермера, что им занимались на самом высшем уровне?
https://censor.net/ru/news/3228474/spasenie_filipa_voltona_tsru_i_sso_ssha_proveli_grandioznuyu_operatsiyu_v_debryah_afriki
-
СУППППППППЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕР ! ..
!!!