Танкові підрозділи ЗСУ провели навчання на Херсонщині. ВIДЕО
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Танкові підрозділи ЗСУ, підпорядковані Командуванню об'єднаних сил, провели навчання на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, танкісти відточували свою майстерність в умовах, максимально наближених до бойових.
Як розповів командувач генерал-лейтенант Сергій Наєв, навчання проходять згідно з планом бойової підготовки. Танкісти відпрацьовують навички швидкісного водіння і подолання різних перешкод.
"Зокрема, це стосується подолання мінно-вибухових загороджень, мостів, різних перешкод природного ландшафту. Водіння танка - один із головних етапів підготовки танкістів. Від майстерності механіків-водіїв часто залежить життя всього екіпажу", - сказав Наєв.
За словами Наєва, екіпажі відпрацювали рух у колонах, розгортання бойових порядків, встановлення димової завіси, вихід на вогневий рубіж і перехід у контратаку.
Крім того, танкісти провели навчання з маскування бойових машин, щоб уміти завдати противнику максимальні втрати під час ведення вогню прямою наводкою.
Будь ласка, зачекайте...
За даними розвідки, 16 червня, близько 9 години 20 хвилин на одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ у районі населеного пункту Катеринівка військовослужбовець незаконних збройних формувань при спробі переходу на сторону Збройних Сил України був підступно застрелений своїми товаришами по службі, після чого ті ж евакуював тіло найманця на спостережний пункт.
Про це повідомили в персслужбі оперативно-тактичного угруповання «Північ».
И опять Наев нагло врет! " ...преодоления минно-взрывных заграждений, мостов, разных препятствий природного ландшафта." Шо-то я не увидел никаких "минно-взрывных заграждений и мостов". А "препятствия природного ландшафта" - это когда они с дороги в поле съехали?
Вони ще й і війну на Донбасі проспали.
Бо навчання по боротьбі в міській забудові проводять тільки добробати. Я надіюсь що це просто типу секретність і я погано цікавився (що звичайно смішно вірити в те що ворог не додумався сам до такої тактики), но поки що факт у тому що вони ні оборону правильно не вибудовують наприклад не перетворюючи багатоповерхівки у фортеці із птрк та зенітками, ні не проводять навчання по звільненню таких міст. Тільки добробати наприклад Азов такі відоси демонстрував пару років назад.
Название этих крутых добробатов в студию.
"Азов" не добробат, а ШТАТНОЕ подразделение МВД.
Всё его (батальона) добровольчество продолжалось с 04 мая по 17 сентября 2014 года (136 суток) и в качестве добровольческого полка 63 дня (с 18.09 по 10.11. 2014)
А потом, ни о каком добровольчестве и слова не велось.
И очень интересно, КОГДА это они успевали проводить "навчання по боротьбі в міській забудові"?
Может ПРОСТО обыкновенные ЗАНЯТИЯ?
Вы разницу, между учениями и занятиями понимаете?
Азов саме добробат, як і Донбас, як і Ім.Кульчицького...
Щось я вату чую. Тому нехай далі буде цікаво що там і як хто навчання проводив. Напрягайте свої аналітичні можливості - менше ресурсів буде на шкідливі дії проти України.
А по-порядку несколько вопросов.
1. Кто и на каком основании, даёт оружие в руки добровольцам?
2. Аналогично про технику.
3. Аналогично про боеприпасы.
4. Далее про питание.
Так что, не звиздите нам тут про "добровольцев" на вольных хлебах.
Я, здесь НЕОДНОКРАТНО доводил, кто и кому подчинялся, кем снабжался, кем и как поддерживался, и конечно КАК комплектовались (специальные процедуры).
Можете быть "добробатом" сколько угодно))) Ровно до того времени, пока у вас есть пакет с домашней едой, некоторый запас денег в карманах спортивного костюма и заправки в собственной "Ниве".
Что-то не у всех так получилось. А ещё точнее - НИ У КОГО.
Изучайте историю каждого подразделения, а потом рассказывайте про УЧЕНИЯ в урбанизированной местности. Тем более, что различия Вы так и не можете понять, между учениями и занятиями.
""добровольцев" на вольных хлебах." - це ви самі собі придумали про забезпечення та вкинули. І самі починаєте спростовувати. Я цю тему забезпечення і керівництва навіть не зачіпав.
Все добровольческие подразделения, обеспечивались и формировались исключительно силовыми структурами))) Про появление людей у военкоматов, никто и не спорит. Нет мобилизации - есть доброволец. Есть мобилизация, значит есть и военнобязанный, призванный по мобилизации.
А парашинская пропаганда, тупо зацепилась за само название - добровольческий. Скромно умалчивая про суть появления там личного состава и комплекта вооружения. Почему так? А как раз для нагнетания обстановки и морального давления на своих баранов, которое у них зовётся - населением.
Странный Вы))))
Їх що вчать воювати по серед поля??? Це ж імбецильність, росіяни в поле не вийдуть, вони будуть сидіти в містах.
Їх спеціально виставили в шеренгу щоб легше накрити артою? Нічому війна в Карабаху не навчила...
Танки тільки для одноповерхової забудови та стрільби під прикриттям будинків, і навчання мають бути відповідними. Ні поля, ні багатоповерхова забудова на даний момент танкам вже не доступна бо прилетить. Взагалі танки це вимираюча тактика.
Крім того ми що танками будемо поля звільняти? Ні міста. Тому якщо і треба було не зважаючи на всі застереження та не перспективність такого виду озброєння проводити навчання то вони мали б бути у міській одноповерховій та багатоповерховій забудові із навчанням як протидіяти прильоту із 5 поверху та вище...
Розпишіть максимально детально.
1. В БУ. В нескольких частях.
2. В руководстве по ведению БД в урбанизированной местности.
3. Отдельными руководящими документами, на основе обобщения боевого опыта. Как правило общемирового, за весь 20-й и начало 21-го века., по войнам, по странам и по отдельным операциям.
Я Вам, не преподаватель общевойсковой и специальной тактики, хотя такой опыт у меня есть.
Общее направление по пунктам, обозначено. Так что, удачи в освоении очень душещипательной темы. Сразу предупреждаю, тема "Бой в населённом пункте", является самой СЛОЖНОЙ в общей тактике, а непосредственное ведение БД в НП, САМЫМ СЛОЖНЫМ ведением БД.
Я це питання вам не просто так поставив.
У ньому криється відповідь на те як зробити для рф, той наступ що вони планують, настільки дорогим в плані затрат ресурсів в тому числі і людських, а головне затрат часу, що рф в принципі не зможе просунутись нікуди вперед так як не зможе окупувати нові міста, тільки знищити (що буде мати занадто трагічні для самої рф наслідки). А навіть якщо якесь із таких міст буде блоковано рф то там армія рф в околиця (в корчах і полях) того міста ляже. Бо поки рф буде блокувати якесь місто і намагатись його зачистити (що займе дуже багато часу та ресурсів рф при правильній тактиці обороняючих), її армію навколо цього міста перемішають із землею сили України із інших міст, сили союзників які не хочуть воювати на своїй території та навіть можливо світова спільнота якій не сподобається що рф обстрілює міста із мирними жителями та тримає їх в блокаді.
"БД в НП, САМЫМ СЛОЖНЫМ" - часи змінились.
Нихрена себе постановка вопроса!
А Вы там у себя, на диване не охренели, случайно? С какого перепугу, я должен кому-то печатать здесь статьи боевого устава? Да притом и не одного, а нескольких родов войск.
Кто хочет - ищет возможности. Кто не не хочет - ищет причины.
Вперёд, за знаниями, умник.
И откуда Вам, знать что настало другое время в подходе к боевым действиям в населённых пунктах? У Вас образование специальное? Опыт с практикой?
Что лучше, брать населённый пункт штурмом или обложить его блокадой?
Всем интересно мнение внезапно появившегося здесь специалиста.
Всё ждут. Всем интересно.