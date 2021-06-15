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Росія оголосила про початок "бойової підготовки" призовників на полігонах окупованого Криму

Росія оголосила про початок

Військовслужбовці весняного призову частин армійського корпусу Чорноморського флоту РФ приступили до занять з бойової підготовки на полігонах окупованого Криму.

Про це повідомили в Міноборони Росії 15 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Як вказується в повідомленні, почалися "польові заняття з первинних навичок володіння штатним озброєнням з виконанням стрілецьких вправ".

"Особовий склад молодого поповнення бере участь у заняттях з видів одиночної підготовки, в тренуваннях з водіння бойових машин, тактики ведення бою, а також у заходах з радіаційного, хімічного та біологічного захисту", - зазначили в Міноборони РФ.

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Повідомляється, що планові заходи бойової підготовки проходять на полігонах "Ангарський", "Перевальне" і "Козачий". У них задіяно близько 200 військовослужбовців і понад 30 одиниць військової і спеціальної техніки.

Автор: 

армія рф (17228) Крим (14127) росія (64946) військові навчання (2775)


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так им и надо...пусть жрут свой "русцкий мир"..не нравилось им при Украине...
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15.06.2021 15:01 Відповісти
при наступлении дураков погибает в 5 раз больше
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15.06.2021 15:04 Відповісти
Ух, НАТО трепещи. Крымчане лёхи.
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15.06.2021 15:05 Відповісти
призывники это те кто уже окончил украинский ВУЗ на халяву или те кто не поступил
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15.06.2021 15:13 Відповісти
эта шож получается?у них до сих пор кизячьи атаманы нелигитимными были?

На Кубани три высших учебных заведения вошли в российскую ассоциацию казачьих вузов и будут выпускать атаманов.

Сообщают, что там кадетов можно будет официально пороть плетью.

Россия объявила о начале "боевой подготовки" призывников на полигонах оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 7786
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15.06.2021 15:17 Відповісти
Курдуплики якісь.
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15.06.2021 17:36 Відповісти
Будут искать воду.....
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15.06.2021 15:20 Відповісти
где то под Каховкой и немного в стороне... а зачем? зе-билл приготовился бидонами возить, нато он и стратегг...
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15.06.2021 17:02 Відповісти
200 призванных на мясо набутылочников-это откровенно мало...
НО-как символично))
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15.06.2021 16:40 Відповісти
 
 