Росія оголосила про початок "бойової підготовки" призовників на полігонах окупованого Криму
Військовслужбовці весняного призову частин армійського корпусу Чорноморського флоту РФ приступили до занять з бойової підготовки на полігонах окупованого Криму.
Про це повідомили в Міноборони Росії 15 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Як вказується в повідомленні, почалися "польові заняття з первинних навичок володіння штатним озброєнням з виконанням стрілецьких вправ".
"Особовий склад молодого поповнення бере участь у заняттях з видів одиночної підготовки, в тренуваннях з водіння бойових машин, тактики ведення бою, а також у заходах з радіаційного, хімічного та біологічного захисту", - зазначили в Міноборони РФ.
Повідомляється, що планові заходи бойової підготовки проходять на полігонах "Ангарський", "Перевальне" і "Козачий". У них задіяно близько 200 військовослужбовців і понад 30 одиниць військової і спеціальної техніки.
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На Кубани три высших учебных заведения вошли в российскую ассоциацию казачьих вузов и будут выпускать атаманов.
Сообщают, что там кадетов можно будет официально пороть плетью.
НО-как символично))