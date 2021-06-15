Росія оголосила про початок "бойової підготовки" призовників на полігонах окупованого Криму

Військовслужбовці весняного призову частин армійського корпусу Чорноморського флоту РФ приступили до занять з бойової підготовки на полігонах окупованого Криму.

Про це повідомили в Міноборони Росії 15 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Як вказується в повідомленні, почалися "польові заняття з первинних навичок володіння штатним озброєнням з виконанням стрілецьких вправ".

"Особовий склад молодого поповнення бере участь у заняттях з видів одиночної підготовки, в тренуваннях з водіння бойових машин, тактики ведення бою, а також у заходах з радіаційного, хімічного та біологічного захисту", - зазначили в Міноборони РФ.

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Повідомляється, що планові заходи бойової підготовки проходять на полігонах "Ангарський", "Перевальне" і "Козачий". У них задіяно близько 200 військовослужбовців і понад 30 одиниць військової і спеціальної техніки.