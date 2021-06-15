Россия объявила о начале "боевой подготовки" призывников на полигонах оккупированного Крыма

Военнослужащие весеннего призыва частей армейского корпуса Черноморского флота РФ приступили к занятиям по боевой подготовке на полигонах оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в Минобороны России 15 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Как указывается в сообщении, начались "полевые занятия по первичным навыкам владения штатным вооружением с выполнением стрелковых упражнений".

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"Личный состав молодого пополнения участвует в занятиях по видам одиночной подготовки, в тренировках по вождению боевых машин, тактике ведения боя, а также в мероприятиях по радиационной, химической и биологической защите", – отметили в Минобороны РФ.



Сообщается, что плановые мероприятия боевой подготовки проходят на полигонах "Ангарский", "Перевальное" и "Казачий". В них задействовано порядка 200 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

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