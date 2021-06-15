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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия объявила о начале "боевой подготовки" призывников на полигонах оккупированного Крыма

Россия объявила о начале

Военнослужащие весеннего призыва частей армейского корпуса Черноморского флота РФ приступили к занятиям по боевой подготовке на полигонах оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в Минобороны России 15 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Как указывается в сообщении, начались "полевые занятия по первичным навыкам владения штатным вооружением с выполнением стрелковых упражнений".

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"Личный состав молодого пополнения участвует в занятиях по видам одиночной подготовки, в тренировках по вождению боевых машин, тактике ведения боя, а также в мероприятиях по радиационной, химической и биологической защите", – отметили в Минобороны РФ.

Сообщается, что плановые мероприятия боевой подготовки проходят на полигонах "Ангарский", "Перевальное" и "Казачий". В них задействовано порядка 200 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

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так им и надо...пусть жрут свой "русцкий мир"..не нравилось им при Украине...
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15.06.2021 15:01 Ответить
при наступлении дураков погибает в 5 раз больше
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15.06.2021 15:04 Ответить
Ух, НАТО трепещи. Крымчане лёхи.
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15.06.2021 15:05 Ответить
призывники это те кто уже окончил украинский ВУЗ на халяву или те кто не поступил
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15.06.2021 15:13 Ответить
эта шож получается?у них до сих пор кизячьи атаманы нелигитимными были?

На Кубани три высших учебных заведения вошли в российскую ассоциацию казачьих вузов и будут выпускать атаманов.

Сообщают, что там кадетов можно будет официально пороть плетью.

Россия объявила о начале "боевой подготовки" призывников на полигонах оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 7786
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15.06.2021 15:17 Ответить
Курдуплики якісь.
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15.06.2021 17:36 Ответить
Будут искать воду.....
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15.06.2021 15:20 Ответить
где то под Каховкой и немного в стороне... а зачем? зе-билл приготовился бидонами возить, нато он и стратегг...
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15.06.2021 17:02 Ответить
200 призванных на мясо набутылочников-это откровенно мало...
НО-как символично))
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15.06.2021 16:40 Ответить
 
 