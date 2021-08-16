УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17599 відвідувачів онлайн
Новини Відео За кордоном
12 740 91
Афганістан (450) аеропорт (684) Талібан (136)

Аеропорт Кабула призупиняє виконання цивільних рейсів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Міжнародний аеропорт Кабула імені Хаміда Карзая призупиняє виконання цивільних рейсів.

Про це йдеться в поширеній у понеділок заяві аеропорту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Адміністрація аеропорту закликала громадян не прибувати в повітряну гавань, "щоб запобігти грабежам і заворушенням", йдеться в заяві, яку цитують місцеві ЗМІ.

У неділю з'явилися повідомлення із посиланням на американських військових, що міжнародний аеропорт Кабула припинив приймати комерційні авіарейси.

Також дивіться: Таліби готуються проголосити Ісламський емірат Афганістан. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що щонайменше 78 літаків військово-транспортної авіації США задіяні в евакуації американських дипломатів, співробітників інших натівських дипмісій і громадян Афганістану, які допомагали Заходу в боротьбі з рухом "Талібан" і перебувають в аеропорту Кабула. В операції також беруть участь 10 британських і 4 канадські військово-транспортні літаки. У понеділок для евакуації очікується прибуття німецьких та іспанських літаків.

Західні ЗМІ передають, що на дорозі, що веде із захопленого талібами Кабула в аеропорт, помічені армійські позашляховики "Хамви" з бойовиками, чути періодичну перестрілку, в небі літають вертольоти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Талібані заявили, що очікують повної передачі влади в Афганістані

Як випливає з викладених очевидцями в соцмережах відеокадрів, у самому міжнародному аеропорту панує хаос. Будівля і льотне поле заповнені натовпами людей, які намагаються потрапити на літаки, що відлітають.

Периметр аеропорту перебуває під щільною обороною американських військ. Там приблизно 3 тис. військовослужбовців США, а також 600 британських.

Також читайте: Українці, які бажають залишити Кабул, зможуть це зробити 16 серпня, - МЗС

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+32
Через пару недель можно будет его совсем закрыть и разбомбить.
Мракобесам не нужно международное сообщение. Да и никому не нужно воздушное сообщение с мракобесами.

Средневековье должно быть полным.
показати весь коментар
16.08.2021 10:26
+31
в последнее время принято ругать американцет за то что происходит в Афганистане . но если немного окунуться в историю то мы выясним что в середине 20-го века Афганистан был хоть и не самым спокойным государтвом в Азии но в общем то вполне стабильным . обвал в гражданскую войну произошел после свержения короля и особенно после так называемой саурской революции устроенной афганскими коммунистами . появились моджахеды а потом и более радикальные талибы . то есть то что мы видим это результат идиотской политики СССР по устроению коммунизма в странах совершенно не желающих принимать такое счастье
показати весь коментар
16.08.2021 10:38
+17
Sergey Naumovich

23 ч. ·

Видя кадры из Афганистана, понимаешь, кто был настоящим союзником США. Талибы похвастались в сети тем захваченным добром, которое местная армия не успела отвести и/или просто отдала, сдавшись почти без боя. А там - десятки вертолетов, десятки беспилотников, бронетехника, тяжелое вооружение, множество другого летального вооружения. Суммарно - миллиарды долларов. Вот это реальная помощь! Но и она в итоге не помогла, как видим, ведь афганская армия переоценила желание США защищать их территорию и не подготовилась дольным образом к подобному развитию событий.

А теперь смотрите, что Украина получила в 2014 году во время аннексии наших территорий:

1) «США передали Україні 330 000 комплектів сухпайків власного виробництва»,

2) радарні системи,

3) 2 000 бронежилетів,1 500 наборів медичної допомоги, 1 000 спальних килимків, 3 600 камуфляжних жакетів, 400 коробок марлевих бинтів і 1 000 чохлів на каски,

4) 35 броньованих позашляховиків «Volkswagen Amarok» і «Toyota Land Cruiser 200», а також 2300 комплектів уніформи.

Да, у нас лучше чем США союзников пока что нет, я не предлагаю делать какие-либо серьёзные решения, но, глядя на такое сравнение, - с одной стороны одеяла, марлевые бинты, бронежилеты, крузаки, военные инструкторы и глубокая обеспокоенность, а с другой - современное тяжелое вооружение, невольно задумываешься о преувеличенном значении Украины для Запада.

Это мы думаем, что Украина имеет уникальные транзитные возможности и важнейшую геополитическую ценность. На самом деле - нет. Мы находимся на краю демократической цивилизации и наша судьба никому особо не интересна. На самом деле необходимо отказаться от надежды, что к Одессе скоро отправят американские авианосцы и дело в шляпе. И агрессор сходит под себя и побежит с мокрыми штанами домой. Необходимо рассчитывать только на свои силы и это давно уже очевидно.
показати весь коментар
16.08.2021 10:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто последний будет улетать, пусть не забудет выключить свет.
показати весь коментар
16.08.2021 10:25 Відповісти
Таліби навішають феєрверків. Не зловтішаюся, а просто жаль, що НЕ лише США, а і Нато, тобто процентів 70% світового військового потенціалу напівдикі релігійні фанатики поставили в позу ЗЮ.
показати весь коментар
16.08.2021 10:31 Відповісти
А так було завжди і з кожним хто приходив до них зі зброєю
показати весь коментар
16.08.2021 10:38 Відповісти
С полудикими религиозными фанатиками можно было сделать так же, как китайцы с уйгурами. Но в США такие методы не приветствуются, да и Афганистан не территория США, в отличии от уйгуров, которые таки территория КНР.
показати весь коментар
16.08.2021 10:52 Відповісти
На очереди создание новых исламских валаятов. Сначала в улусах Средней Азии, а затем и в Моксель- Урду. Приспело время маскавитам ордынцам возвращаться к своим истинным корням и скрепам. Изгадили население строительством "светлого будущего" и опорочили перспективную идею. Затем останкинские хабалки закачав в мозги правосланутого люмпена дегенерата духовный сифилис и заразную имперскую азиопскую проказу догноили мозговую систему мутантов половиночников "получивших самое лучшее в мире совейское образование". Талибан дает многочисленным народам Орды надежду на справедливость. Аллах Акбар.!!!
показати весь коментар
16.08.2021 16:59 Відповісти
Вот же незадача... Только решил слетать отдохнуть в Кабул.
показати весь коментар
16.08.2021 10:26 Відповісти
В Кабул?
Вам що пригод мало?
показати весь коментар
16.08.2021 11:54 Відповісти
😂
показати весь коментар
16.08.2021 11:55 Відповісти
Мотнитесь отдохнуть в лугандонию и домбабве. Там бесы и моторылки восстановили савейскую власть. Вспомните молодость поносите пионерский галстук и пообщаетесь из совкодрочерами, которыми лугандония --новоотсоссия переполнены как чирий гноем.
показати весь коментар
16.08.2021 17:05 Відповісти
Спасибо,Гриша,вы очень добрый человек
показати весь коментар
16.08.2021 17:12 Відповісти
Через пару недель можно будет его совсем закрыть и разбомбить.
Мракобесам не нужно международное сообщение. Да и никому не нужно воздушное сообщение с мракобесами.

Средневековье должно быть полным.
показати весь коментар
16.08.2021 10:26 Відповісти
Китайцы уже начали писать о том что США недостойно быть мировым лидером из-за их краха в Афганистане. Американцы дали китайцам прекрасный аргумент, который они будут активно использовать ближайшие годы.
показати весь коментар
16.08.2021 10:28 Відповісти
Кто достойний? Китаезы, паРаша?
показати весь коментар
16.08.2021 10:36 Відповісти
Китайцы о себе пишут.
показати весь коментар
16.08.2021 10:47 Відповісти
А ваше мнение?
показати весь коментар
16.08.2021 10:53 Відповісти
20 лет не выходили. СССР продержался 10 лет. Результат по сути тот же. Оно того стоило?
показати весь коментар
16.08.2021 11:00 Відповісти
Я не об этом спрашивала.
"Кто достойный?"
показати весь коментар
16.08.2021 11:19 Відповісти
В ближайшие годы Китай будет решать проблему нашествия Талибан в провицию, где живут Уйгуры-мусульмане.
показати весь коментар
16.08.2021 10:38 Відповісти
Китай слишком часто остается в стороне мировых событий. Пора уже и китайцам Афган на себе "потаскать"!
показати весь коментар
16.08.2021 10:43 Відповісти
Талибы не войны, они просто приходят туда, куда их зовёт местное население.
Любая всратая регулярная армия - даже узбекская или туркменская - разобьёт их в хлам.

То, шо талибы полезут воевать китайцев или лаптей - не более чем влажные мечты.
показати весь коментар
16.08.2021 10:46 Відповісти
Талибы - это авантюристы. В лобовую воевать не полезут, но провокации будут однозначно.
показати весь коментар
16.08.2021 10:49 Відповісти
Они авантюристы, но не дегенераты.
Нашо им провоцировать китайцев с лаптями, если у китайцев можно брать деньги, а через лаптей гонять героин в Европку?
показати весь коментар
16.08.2021 10:54 Відповісти
дегенераты!
Никаких денег они от китайцев не получат, с какого перепугу вы так решили?
А героин в европу и так идет.
показати весь коментар
16.08.2021 10:55 Відповісти
Они очень быстро без особых затрат и потерь захватили власть в 30-милионной стране.
Никаких других елит, которые умнее и организованнее - там нет, считать талибов дегенератами - ето большая ошибка.
Они две недели назад уже летали на переговоры к китайцам, на прошлой неделе были у русни.
Китайцы будут поддерживать талибов хотя бы потому, шо они идеологические противники США.
Героин в промышленных масштабах при американцах не производился, разве шо отдельными партизанами-фермерами.
Если производство выйдет на государственный уровень - будут трохи другие масштабы.
показати весь коментар
16.08.2021 11:08 Відповісти
Возможно... но договор с обезьянами ничего не стоит.
а от части вы правы. Китай это хороший канал для поставок героина в США.
показати весь коментар
16.08.2021 11:15 Відповісти
Китай решит 'эту проблему за полчаса одним залпом двух дивизионов Градов. Ослоиобы могуть гонять только мягких американцев, следующих общечеловеческих ценностям.
показати весь коментар
16.08.2021 11:13 Відповісти
Що ти верзеш?
Там треба сотні залпів десятків дивізіонів, а потім ще місяці зачистки. Нікому це не треба. І жовті коротуни теж не хочуть мати теракти у Шанхаї та пекіні.
показати весь коментар
16.08.2021 15:45 Відповісти
талибы пуштуны . им уйгуры до лампочки будь они хоть сто раз мусульмане
показати весь коментар
16.08.2021 12:09 Відповісти
китай просто зассал щас етот исламский мир к ниму прийдет
показати весь коментар
16.08.2021 12:14 Відповісти
Аэропорт Кабула приостанавливает выполнение гражданских рейсов - Цензор.НЕТ 1337
показати весь коментар
16.08.2021 10:30 Відповісти
Мавзолейное быдло проснулось,после 20 лет пребывания США в Афгане...а шош такое Скабеевы?не нравится? Платите бабло братве Талибанской Аэропорт Кабула приостанавливает выполнение гражданских рейсов - Цензор.НЕТ 5207а то мало ли ...среди появится генерал Дудаев...или майор Масхадов...
показати весь коментар
16.08.2021 10:32 Відповісти
Кидонули всех кто им помогал...
показати весь коментар
16.08.2021 10:35 Відповісти
Мне очень,очень жаль тех афганцев, которые бегут от талибов... Спаси и сохрани нас Господи!!! 🙏🙏🙏 Мир катится в пропасть... Аеропорт Кабула призупиняє виконання цивільних рейсів - Цензор.НЕТ 8933
показати весь коментар
16.08.2021 11:44 Відповісти
А мне нет. Это трусы! Они похожи на украинцев в 20е годы прошлого века. Вместо того что бы сражаться они бегут, даже не бегут а встают на сторону талибов с криками, - Аллаявбар и ХУЖЕНЕБУДЕТ!! Через год-два будут детей своих жрать с голоду.
показати весь коментар
16.08.2021 13:12 Відповісти
в последнее время принято ругать американцет за то что происходит в Афганистане . но если немного окунуться в историю то мы выясним что в середине 20-го века Афганистан был хоть и не самым спокойным государтвом в Азии но в общем то вполне стабильным . обвал в гражданскую войну произошел после свержения короля и особенно после так называемой саурской революции устроенной афганскими коммунистами . появились моджахеды а потом и более радикальные талибы . то есть то что мы видим это результат идиотской политики СССР по устроению коммунизма в странах совершенно не желающих принимать такое счастье
показати весь коментар
16.08.2021 10:38 Відповісти
Штаты к этому тоже руку приложили чего уж душой кривить
показати весь коментар
16.08.2021 12:54 Відповісти
к чему именно . организовали переворот Дауда или Саурскую революцию . ? может ликвидировали Амина ?
показати весь коментар
16.08.2021 13:03 Відповісти
Новый сюжет для блокбастера появился "Миссия невыполнима: Сбежать из Афгана"

С дугой стороны тут 2 варианта:
1. ХПБ добавить головной боли Китаю и РФ (через среднеазиатские страны)
2. Гегемон устал
показати весь коментар
16.08.2021 10:40 Відповісти
Именно. Плюс сосредоточить усилия на Европейском направлении.
показати весь коментар
16.08.2021 10:42 Відповісти
Размечтались
показати весь коментар
16.08.2021 11:18 Відповісти
Падіння Сайгону ремастеред. Не вистачає скидання гелікоптерів з авіаносців
показати весь коментар
16.08.2021 10:40 Відповісти
Ще ж евакуація не закінчилася. Та й наддержава набула вже досвіду екстренного драпання.
показати весь коментар
16.08.2021 10:44 Відповісти
Репортаж из аэропорта Симферополя 2022г
показати весь коментар
16.08.2021 10:43 Відповісти
Есть предпосылки?
показати весь коментар
16.08.2021 10:45 Відповісти
Ну да, после восстановления Крымского Ханства.
показати весь коментар
16.08.2021 11:01 Відповісти
22-ой год ? при Зельке ? не верю

а вот самому гидранту и всяким разным Ермакам и Арестовичам стоит изучить опыт эвакуации
показати весь коментар
16.08.2021 11:03 Відповісти
Если быть объективным, то и при потужном Петре с антироссийской коалицией впридачу, х.у.й.л.о умудрилось построить мост в крым не для того, что бы из него эвакуироваться.
показати весь коментар
16.08.2021 11:10 Відповісти
если быть объективным то

1) это перепость это товарисчу Степану Серому . это он там строит планы на 22-ой год

2) во многом благодаря потужному Петру ДыНыРы и ЛынЫрЫ это лишь часть Донецкой и Луганской области а не весь Юго-Восток Украины . при этом стоит вспомнить чем в тот момент занимался найвеличніший лідер ********** . аа он концерты давал . апальченцев развлекал . а женушка передвижение ВСУ отслеживала для сепаров
показати весь коментар
16.08.2021 11:17 Відповісти
Почему Американцы активно помогали таким странам, как Афганистан, Ирак, Сирия, Вьетнам? Чем эти страны интереснее для США чем Украина? В тех странах, грубо говоря, США ничего не добились, а Украина, наоборот, ментальнее ближе к западу.
показати весь коментар
16.08.2021 10:44 Відповісти
Згадалася реклама :"А зачем платить больше?".
показати весь коментар
16.08.2021 10:45 Відповісти
В том и дело что платят они больше. Но раз платят больше значит и получают больше.
показати весь коментар
16.08.2021 10:47 Відповісти
А надо было всего-лишь вовремя пригласить Бен-Ладена в Карпаты
Если серьезно - им не нужны эти страны.
Им нужно было устранить угрозу, которая оттуда исходила.
показати весь коментар
16.08.2021 12:52 Відповісти
Sergey Naumovich

23 ч. ·

Видя кадры из Афганистана, понимаешь, кто был настоящим союзником США. Талибы похвастались в сети тем захваченным добром, которое местная армия не успела отвести и/или просто отдала, сдавшись почти без боя. А там - десятки вертолетов, десятки беспилотников, бронетехника, тяжелое вооружение, множество другого летального вооружения. Суммарно - миллиарды долларов. Вот это реальная помощь! Но и она в итоге не помогла, как видим, ведь афганская армия переоценила желание США защищать их территорию и не подготовилась дольным образом к подобному развитию событий.

А теперь смотрите, что Украина получила в 2014 году во время аннексии наших территорий:

1) «США передали Україні 330 000 комплектів сухпайків власного виробництва»,

2) радарні системи,

3) 2 000 бронежилетів,1 500 наборів медичної допомоги, 1 000 спальних килимків, 3 600 камуфляжних жакетів, 400 коробок марлевих бинтів і 1 000 чохлів на каски,

4) 35 броньованих позашляховиків «Volkswagen Amarok» і «Toyota Land Cruiser 200», а також 2300 комплектів уніформи.

Да, у нас лучше чем США союзников пока что нет, я не предлагаю делать какие-либо серьёзные решения, но, глядя на такое сравнение, - с одной стороны одеяла, марлевые бинты, бронежилеты, крузаки, военные инструкторы и глубокая обеспокоенность, а с другой - современное тяжелое вооружение, невольно задумываешься о преувеличенном значении Украины для Запада.

Это мы думаем, что Украина имеет уникальные транзитные возможности и важнейшую геополитическую ценность. На самом деле - нет. Мы находимся на краю демократической цивилизации и наша судьба никому особо не интересна. На самом деле необходимо отказаться от надежды, что к Одессе скоро отправят американские авианосцы и дело в шляпе. И агрессор сходит под себя и побежит с мокрыми штанами домой. Необходимо рассчитывать только на свои силы и это давно уже очевидно.
показати весь коментар
16.08.2021 10:51 Відповісти
Лише москалі мріють щоб тут була військова місія НАТО. Тоді вони матимуть привід втекти з України, а поки що мусять виконувати роль живих мішеней на лугандоні та отримувати санкційні втрати від перебування в АРК.
показати весь коментар
16.08.2021 11:06 Відповісти
Я про це тут писав ще 7 років тому, а місцева отара верещала про стратегічне партнерство та "анаконду ".
показати весь коментар
16.08.2021 15:48 Відповісти
и этот весь табун бежит в сытую европу
показати весь коментар
16.08.2021 10:53 Відповісти
Картина маслом. При освобождении Донбаса, любители русского мира штурмуют самолеты в россию ...
показати весь коментар
16.08.2021 10:54 Відповісти
Швидше 1917 рік: навала москальської сарани та останній пароплав із Одеси.
показати весь коментар
16.08.2021 11:00 Відповісти
Не сыпь соль на рану: Одесса такая ватная ...
показати весь коментар
16.08.2021 11:13 Відповісти
Швидше що гроші їм не пахнуть. Це різні речі. Коли справа в АРК дійшла до "націоналізації" москалями нажитого непосильною працею на українських фошиздів особистого майна новоспечених "москалів", уся пролетарська ненависть до колоністів почала пливти у кремль сцарю у вигляді скарг та скиглення.
показати весь коментар
16.08.2021 11:24 Відповісти
Может быть, когда границы Эмирата будут проходить по Кубани.
показати весь коментар
16.08.2021 11:04 Відповісти
теперь на ковре самолете...в парандже...с бородой с ишаком..с кувшином ...кебабом и полетел...
показати весь коментар
16.08.2021 10:57 Відповісти
США виконали свою місію - загнали терористів, що влаштували їм армагедон, у середньовіччя. Тепер, щоб надолужити технології тероризму до умов сьогодення та знову дістатися території США, радикалам потрібен не один рік постачання наркоти до московії та Китаю. Ті хто нарікає американцям що вони пішли з Афганістану разом із демократичною владою, насправді жалкує що США не винищили третину афганців, як це вони намагалися зробити у В'єтнамі. США просто не повторили своїх людожерських помилок.
показати весь коментар
16.08.2021 10:57 Відповісти
Ерунда полнейшая. США как раз и обучили этих террористов и оставили им кучу современного оружия. Хорошо что в Афгане нету моря, а то и подлодки у талибов были бы!
США сейчас и не очень в их поле зрения. У них там Таджикистан есть, Китай... На крайняк россия. А когда совсем станет скучно могут и свою историческую родину Пакистан захватить!
показати весь коментар
16.08.2021 11:02 Відповісти
Автомати калашнікова, "Хамві" та ПЗРК, США та Європі не загрожують. А про підводні човни та "навчених талібів" це дійсно маячня. )))
показати весь коментар
16.08.2021 11:11 Відповісти
Интересно тогда, куда они вкинули 1млрд баксов???
показати весь коментар
16.08.2021 11:13 Відповісти
На снікерси. і не мільярд, а трильйон.
показати весь коментар
16.08.2021 11:16 Відповісти
На створення "громадських інституцій та механізмів з ефективного управління". Тобто - в нікуди. Всі ці "інституції" показані у цих кліпах, і вони ж їх, ці кліпи, фільмували.
показати весь коментар
16.08.2021 12:35 Відповісти
содержать бойца за бугром- скоко..??)))(((- ага............
показати весь коментар
16.08.2021 23:48 Відповісти
Дебіл, зпираючийся на "загальнолюдські цінності". Тепер таліби знищать одну третину афганців. Влаштує тебе?
показати весь коментар
16.08.2021 11:08 Відповісти
ХАХАХАХА....
В Афганистане 38млн человек. Если бы хоть 10% были против Талибана то хер бы они захватили Афганистан.
А если даже припустить что вы правы, то хер на них не захотели оборонятся пусть дохнут. Подобное было и в Украине в 1920+ годах. Кто не захотел воевать с кацапами через 10 лет жрали своих детей или дохли с голоду!
показати весь коментар
16.08.2021 11:11 Відповісти
1.- 33 (+ белорашка)...
2.- шр хош...)
показати весь коментар
16.08.2021 23:50 Відповісти
Який стосунок мають США до громадянської війни у Афганістані, окрім того що вони її стримували 20 років?
показати весь коментар
16.08.2021 11:14 Відповісти
Если под Армагеддоном имеется в виду теракты 11 сентября, то технологии, с помощью которых они осуществлялись, заключались в канцелярских ножах и перцовых баллончиках.
США, в течение последних 20-и лет, как раз наоборот пытались вывести Афганистан из средневековья. Потому, что главным и самым опасным оружием террористов является радикальный, религиозный фанатизм. Который полностью лишает фанатика инстинкта самосохранения и превращает в оружие массового уничтожения. Бороться с этим явлением можно только путём тотальной трансформации социальной среды и приобщением населения к современной цивилизации и её ценностям. Но Афганистан по своей сути и оказался одним большым Талибаном.
показати весь коментар
16.08.2021 11:25 Відповісти
****** технології дозволяють відслідкувати штирів з канцелярськими ножиками за межами афганістану. А обійти ці технології терористи поки не можуть. З приводу "трансформації суспільного середовища", побачимо наскільки воно трансформувалося та чи готове молоде покоління, що дізналося про свободу та демократію, повернутися у середньовіччя як того прагнуть кілька відсотків дітей гір та злочинці, котрих вони мобілізували для збільшення своєї чисельності.
Ще раз повторю, що США своє завдання виконали. Свою країну убезпечили від нападу. Ще кілька років афганці будуть ділити владу та сфери впливу в середині країни самостійно.
показати весь коментар
16.08.2021 11:45 Відповісти
Що вони будуть там робити? - вирощувати опіум і планувати терористичні атаки, а ось китайські геологи будуть тюкати молоточками по камінчикам.
показати весь коментар
16.08.2021 13:41 Відповісти
Не захотели светского общества. Ок ! Дальше что? Экономики нет и не будет. Средневековье. Дальше маковые поля и опиумный трафик через кацапстан по всему миру. Кто и как будет останавливать? Разве что Китай, если туда сунутся...
показати весь коментар
16.08.2021 11:05 Відповісти
Кому потрібно - зупинять. Та й москалям буде чим мізки накачати, замість шизоїдних )(.йлових мрій про розширення своєї злиденної імперії для процвітання москви та області.
показати весь коментар
16.08.2021 11:30 Відповісти
До уваги псевдоблогерів наступного разу як будете писати що нам не продають летальну зброю бо її продадуть, кинуть на полі бою, вкрадуть (необхідне підкреслити) прохання уважно передивитись це і подібне відео з Афганістану.
показати весь коментар
16.08.2021 11:13 Відповісти
А "найвеличніший" лох до цих пір не чухається вивезти біля 100 наших громадян! Попадуть вони в заручники до талібів а ті віддадуть їх коцабам.
показати весь коментар
16.08.2021 11:20 Відповісти
Ваши грамадяны? Это бабы-ниндзи или те которые нарожали черножопым джихадистов???
показати весь коментар
16.08.2021 11:32 Відповісти
свои в такую погоду дома сидят...
показати весь коментар
16.08.2021 11:33 Відповісти
Афганістан поступово повертається в "родную гавань" з відповідними "скрепами")
Аеропорт Кабула призупиняє виконання цивільних рейсів - Цензор.НЕТ 6986
показати весь коментар
16.08.2021 11:47 Відповісти
Как в фильме "Исландия"... Успеть на самолет... Жесть конечно..
показати весь коментар
16.08.2021 12:14 Відповісти
Як влучно підмітила американська преса: «Байден дістав свій «Сайгон»».
показати весь коментар
16.08.2021 13:37 Відповісти
овцы-бараны...((((((((((((((((((9
показати весь коментар
16.08.2021 23:42 Відповісти
 
 