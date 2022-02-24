Білоруські танки перетнули кордон з Україною, - CNN. ВIДЕО
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Білоруські танки перетнули український кордон.
Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"CNN у прямому ефірі став свідком того, як війська на колоні військової техніки в'їжджають в Україну через прикордонний перехід із Білоруссю", - йдеться в повідомленні.
Війська помітили на перетині Сеньківка, Україна, з Веселівкою, Білорусь
Близько 6:48 ранку за місцевим часом колону було помічено на в'їзді в Україну.
Раніше повідомлялось, що війська РФ за підтримки Білорусі атакували держкордон України
Топ коментарі
+49 Перехватчик
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+47 Valter Valter
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CNN буває і фейки вкидає заради сенсацій.
Але реакцію Джавелінів и британських гранатометів чекаємо
Я слушаю CNN и CBC в Канаде, но даже здесь в украинских СМИ как-то всё вяглядит как будто сопротивления и нету.
На кожен кацапський танк є Джавелін чи Стугна.
Будеш в танку, чекай на Джавелін сєпар.
В іноземних агенціях деякі журналісти працюють виключно на сенсацію .
Без паники . Обьединяемся вооружаемся .
*****
Чем и где ?
Закон об оружии принят ВРУ только в первом чтении .
*8" лет не хватило......