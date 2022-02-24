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Білоруські танки перетнули кордон з Україною, - CNN. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Білоруські танки перетнули український кордон.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"CNN у прямому ефірі став свідком того, як війська на колоні військової техніки в'їжджають в Україну через прикордонний перехід із Білоруссю", - йдеться в повідомленні.

Війська помітили на перетині Сеньківка, Україна, з Веселівкою, Білорусь

Близько 6:48 ранку за місцевим часом колону було помічено на в'їзді в Україну.

Раніше повідомлялось, що війська РФ за підтримки Білорусі атакували держкордон України

Читайте: Вибухи, обстріли, просування військ РФ, є поранені: оприлюднено інформацію, яка наразі надходить по каналах поліції щодо ситуації в Україні

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+49
От суки!!!
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24.02.2022 08:36
+48
тараканья армия!
предатели Беларуси и рашистские марионетки.
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24.02.2022 08:37
+47
Маски сброшены, да Бульбофюрер? А говорил что с Беларашки никто нападать не будет. Ну теперь держись падло.
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24.02.2022 08:37
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Усатого ублюдка на осину вместе с плешивой падалью.
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24.02.2022 08:46 Відповісти
а где же погранцы
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24.02.2022 08:47 Відповісти
Це ще треба перевірити -

CNN буває і фейки вкидає заради сенсацій.

Але реакцію Джавелінів и британських гранатометів чекаємо
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24.02.2022 08:47 Відповісти
Со всех сторон падлы
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24.02.2022 08:48 Відповісти
Кто-нибудь знает почему сообщения только об атаках орков? Почему нет сообщеий (кроме сбития пяти самолётов и вертолёта) о сопротивлении украинской армии? Как это - танки вот взяли и заехали в Украину? Где хвалёные стугны, джавелины и корнеты? Где армия и тероборона?

Я слушаю CNN и CBC в Канаде, но даже здесь в украинских СМИ как-то всё вяглядит как будто сопротивления и нету.
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24.02.2022 08:48 Відповісти
Ни кто не встретил на погран переходах. Где Джавелины?
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24.02.2022 08:52 Відповісти
Не панікуй, а то всерешься на радість Пукіну
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24.02.2022 08:53 Відповісти
При чём тут паника? Резонный вопрос: война в принципе ожидалась, Лукашеску полностью оскотинился и даже угрожал Украине. И что, на въезде даже не приготовили сюрпризы для танков???
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24.02.2022 09:16 Відповісти
Що ти хотів - Зе президент, більше питань маю надію не буде.
На кожен кацапський танк є Джавелін чи Стугна.
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24.02.2022 09:20 Відповісти
идут жесткие бои на севери чернигова.у меня сын там служит.Госоди сохрани!
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24.02.2022 08:58 Відповісти
тварі цветочние белоруські - ненависть на десятиліття!
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24.02.2022 08:48 Відповісти
Як що когось ненавидіти, так це кацапів.
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24.02.2022 08:51 Відповісти
А бульбашів що - пробачити , бо їх абманулі ?(
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24.02.2022 16:16 Відповісти
Будуть контрибуцію платити за збитки державі Україна.
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24.02.2022 16:25 Відповісти
О потенційний труп з шашличниці відгукнувся
Будеш в танку, чекай на Джавелін сєпар.
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24.02.2022 08:52 Відповісти
Гэта не беларусы. Гэта лукашысты.
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24.02.2022 08:50 Відповісти
Раз мовчки все це підтримуєте , то лукашисти ви усі ((
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24.02.2022 16:18 Відповісти
надеюсь чёрные пакеты с собой взяли или нам их так хоронить потом?
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24.02.2022 08:51 Відповісти
"Братишки", где ж мы вас хоронить будем?
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24.02.2022 08:51 Відповісти
У зямлі ўкраінскай. Лукашыстаў не шкада ні разу. Але не разумею чаму не ператварылі гэтую калону ў груду металу ўжо. Дзе Джавеліны?
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24.02.2022 08:55 Відповісти
нет ничего хуже первых суток войны, ничего не понятно ничего не известно.
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24.02.2022 08:53 Відповісти
Россия бросает фейки как она всех победила. Всё как всегда.
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24.02.2022 08:54 Відповісти
Хочеш виграти, будь з холодною головою.
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24.02.2022 08:54 Відповісти
Будьте ви прокляті, путінські запроданці.
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24.02.2022 08:53 Відповісти
Неякої паніки - ця інфа йще не підтверженна ...
В іноземних агенціях деякі журналісти працюють виключно на сенсацію .
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24.02.2022 08:58 Відповісти
Убивать будем всех оккупантов.
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24.02.2022 09:03 Відповісти
буде смажена бульба!
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24.02.2022 09:07 Відповісти
Враг напал на нашу землю. Никакой паники братья, верим в ВСУ, волонтерим, помогаем чем, можем. Формируем отряды самообороны и готовимся клепать ватных тварей.
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24.02.2022 09:10 Відповісти
Без паники . Обьединяемся вооружаемся .. Все будет Украина
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24.02.2022 09:12 Відповісти
Василий СПРУТ

Без паники . Обьединяемся вооружаемся .

*****

Чем и где ?
Закон об оружии принят ВРУ только в первом чтении .
*8" лет не хватило......
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24.02.2022 09:19 Відповісти
Бандера-смузі
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18.08.2022 21:53 Відповісти
горите в пекле, белорусы
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24.02.2022 09:20 Відповісти
В Канаде СВС освещает события, берут интервью у украинцев, цитируют министра иностранных дел и Зеленского.
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24.02.2022 09:23 Відповісти
Ну все, ***** вас бульбаши.
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24.02.2022 09:34 Відповісти
вот теперь Белорусь и Приднестровье надо точно поделить между Украиной Польшей и Молдовой
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24.02.2022 09:54 Відповісти
белорусы такие же ублюдки как и кацапы!твари!
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24.02.2022 10:05 Відповісти
Беларусы разные, как и немцы во времена ВМВ, как и др. народы. Часть беларусов воюет за вашу свободу, рядом с вами. Надеюсь ,что вам удастся отстоять свою свободу, и право на государство.
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24.02.2022 11:11 Відповісти
Надеюсь ,что все таки не беларуские. Хотя и в том, что накш агрофюрер предоставиль Пуутину кори дор, хорошего мало.
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24.02.2022 11:08 Відповісти
***** завали... тварь путинская!
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24.02.2022 11:52 Відповісти
Віримо ВСУ! Героям Слава
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24.02.2022 16:23 Відповісти
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