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Полтавщина (732) тероборона (332) NLAW (16)

"Ось, пацани, #баште їх", - гадяцька тероборона отримала NLAW. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці територіальної оборони Гадяччини отримали ПТРК NLAW.

Як інформує Цензор.НЕТ відео передачі британських ПТРК опубліковано в соцмережах. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+60
Всех просят не показывать такие вещи и где.Тероборона Гадяча видимо посрать выходила?Зачем снял и показал?Ну нафига?
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08.03.2022 02:15
+36
Понты когда танки гореть будут.А так всё должно по вооружении быть скрыто.А теперь рашисты могут крылатыими работать по штабу теробороны Гадяча.Спасибо пацаны сами себе цели нарисовали.Чем меньше враг знает тем быстрее его раздолбаем.
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08.03.2022 02:19
+26
Я тоже так подумал, нафига показывать где что, машину показали! Будет же охота за такими машинами, пострадают люди.
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08.03.2022 02:18
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Всех просят не показывать такие вещи и где.Тероборона Гадяча видимо посрать выходила?Зачем снял и показал?Ну нафига?
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08.03.2022 02:15 Відповісти
Понты когда танки гореть будут.А так всё должно по вооружении быть скрыто.А теперь рашисты могут крылатыими работать по штабу теробороны Гадяча.Спасибо пацаны сами себе цели нарисовали.Чем меньше враг знает тем быстрее его раздолбаем.
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08.03.2022 02:19 Відповісти
а штаб в какой лесополосе из девятнадцати? Да и с калибрами напряг - тут на Киев не хватает...
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08.03.2022 02:41 Відповісти
Я тоже так подумал, нафига показывать где что, машину показали! Будет же охота за такими машинами, пострадают люди.
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08.03.2022 02:18 Відповісти
В чём проблема? Показана передача, куда пойдёт и где с ними будут не показано.
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08.03.2022 02:20 Відповісти
Глазки вверх куда пойдёт в заголовке.
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08.03.2022 02:21 Відповісти
Поднял. Гадяччина - примерно 1600 км квадратных. И?
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08.03.2022 02:31 Відповісти
По этому видео не составит проблем найти место этой развилки.
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08.03.2022 02:46 Відповісти
И? Дальше что? Вы нашли место, где передали тербату плюшки. Дальше что?
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08.03.2022 02:51 Відповісти
Я думаю на этой ветке уже достаточно сказано. Есть приказ Минобороны Украины не распространять такие видео. Думаю нужно усилить наказание ибо эта глупость подобна диверсии.
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08.03.2022 02:58 Відповісти
Есть приказ Минобороны Украины не распространять такие видео.

Текст приказа пжлст.
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08.03.2022 03:29 Відповісти
И ещё вопрос, вы в армии служили?
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08.03.2022 03:30 Відповісти
мне кажется это видео наоборот работает на деморализацию врага и показывать что у нас даже у теробороны есть nlaw это просто замечательно - знать что тебя под каждым кустом ждёт не просто ящик молоттовых а люди с nlaw это совсем другая история

куда их развезут с этой развилки на какие именно блокпосты - никто не указывает
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08.03.2022 14:36 Відповісти
це показують, щоби декому ссикотно стало, і прийшло розуміння, що в будь-якій глухій Раківці чи Рудницькому із-за клуні прилетить.
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08.03.2022 02:33 Відповісти
Во порвых они єто сделали посреди дороги... стали и сделали. Сняли и показали, чтоб на "коробках" срались те орки ездить. Всё правильно сделали, елемент гибридной войны, запугивание противника.
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08.03.2022 08:25 Відповісти
Зоб всі, кого це має захищати, і ті суки, що схочуть прийти, знали, що така іграшка не одна!
І не факт, що показал все, що мають
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08.03.2022 10:08 Відповісти
Цензор тоже не прав зачем выставлять такое видео.
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08.03.2022 02:20 Відповісти
Соцсети также отслеживаются, враги и до "цензора" засекли место, количество, марку машин, цвет.. номера также при желании можно пробить. Если не пробьют будут кошмарить все Мицубиси такого цвета и модели, не так уж много в Гадяче их ездит, пострадают совсем посторонние люди, да и сами себе проблем создали...
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08.03.2022 02:33 Відповісти
вы слишком высокого мнения об умственных способностях кацарылых
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08.03.2022 02:38 Відповісти
Недооценка врага самый быстрый путь к поражению, российские оккупанты на этом и сгорели.

Но враг тоже учится и это только начало полномасштабной войны.
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08.03.2022 02:41 Відповісти
Было бы неплохо войну перенести на територию раши и пусть они там сами с собой развлекаются
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08.03.2022 05:08 Відповісти
современный войны не идут годами.
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08.03.2022 08:27 Відповісти
Это Вы сейчас про ЦАХАЛ, что ли?
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08.03.2022 02:42 Відповісти
Например - сообщение о минировании, существенно замедляет продвижение войск, и психологически воздействует на л/с. С птрк под каждым кустом - то-же.
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08.03.2022 02:35 Відповісти
ПТРК NLAW - це досить серйозний містер.
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08.03.2022 02:22 Відповісти
vot eto tiulpaaaaaan
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08.03.2022 11:37 Відповісти
Вчора батальйон територіальної оброни "Скіф", що охороняє Васильків і південний напрямок біля Києва, отримав "покемони" (кулемети ПКМ), автомати, рації, теплу форму і деяке інше спорядження. Це було куплено та привезено тим, кого тут не називають. Раніше він активно забезпечував 206-й батальйон ТРО, створений на базі ГО "Брати по зброї". Наразі 206-й більш-менш забезпечений (ідеала не буває ніколи).

Усім ротам, які зараз почнуть смердіти про "піар": тезу "добро треба робити тихо", найбільше ******* тоді, коли похвалитися нічим.
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08.03.2022 02:29 Відповісти
Пану Борису велике дякую, дуже дякую
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08.03.2022 02:32 Відповісти
вот она - живородящая украинская энергия, разметающая мокшан в клочья...
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08.03.2022 02:37 Відповісти
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08.03.2022 02:43 Відповісти
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08.03.2022 10:09 Відповісти
Братишки должно быть по тихому на спокойно!!удел понтов-пререгатива москалей!не афишируйте!,потом отметим праздник!!!Слава Украине!!!!
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08.03.2022 04:13 Відповісти
Це законно? Вони й так там усіх *******, а ви їм ще й зброю... Астанавітесь. Ну зато я тепер точно впевненний, шо зі сторони Гадяча до Полтави ніяка ***** не потрапить
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08.03.2022 04:53 Відповісти
не надо о таком сообщать, хорогая новость должна быть сюпризом
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08.03.2022 05:57 Відповісти
Солидарен с предыдущим оратором - нельзя распространять важную информацию.
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08.03.2022 07:22 Відповісти
Удалите это видео! Говорили же не публиковать!
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08.03.2022 08:03 Відповісти
Красави.
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08.03.2022 09:16 Відповісти
Каждому по такой игрушке, маскалей за неделю тут не останется.
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08.03.2022 09:17 Відповісти
Кари, московітам, кари!
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08.03.2022 09:38 Відповісти
пропоную перейменувати nlaw
в "кацапський зашквардос"
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08.03.2022 09:50 Відповісти
оце я розумію - "гуманітарка"!))
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08.03.2022 11:45 Відповісти
NLAW розпаковка)
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08.03.2022 12:19 Відповісти
Це чдово... Але наіщо цимпередчасно хвалитись? І наіщо ЗМІ публіують це і тим самим дють ворогу інфорацію?
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08.03.2022 12:47 Відповісти
 
 