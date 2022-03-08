"Ось, пацани, #баште їх", - гадяцька тероборона отримала NLAW. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці територіальної оборони Гадяччини отримали ПТРК NLAW.
Як інформує Цензор.НЕТ відео передачі британських ПТРК опубліковано в соцмережах.
Топ коментарі
+60 stels400
показати весь коментар08.03.2022 02:15
+36 stels400
показати весь коментар08.03.2022 02:19
+26 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар08.03.2022 02:18
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Текст приказа пжлст.
куда их развезут с этой развилки на какие именно блокпосты - никто не указывает
І не факт, що показал все, що мають
Но враг тоже учится и это только начало полномасштабной войны.
Усім ротам, які зараз почнуть смердіти про "піар": тезу "добро треба робити тихо", найбільше ******* тоді, коли похвалитися нічим.
в "кацапський зашквардос"