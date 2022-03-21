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Україна не зможе виконати ультиматум РФ, – Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна не зможе виконати ультиматум Російської Федерації, адже для його виконання необхідно повністю знищити український народ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю європейським ЗМІ, уривок із якого оприлюднило Суспільне.

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"Україна не зможе виконати ультиматум. Ми не зможемо це фізично зробити. Як це можна зробити? Треба нас усіх знищити – тоді їхній ультиматум буде автоматично виконаний. Наприклад, "віддайте нам Харків, віддайте нам Маріуполь, віддайте нам Київ". Ні харків’яни, ні маріупольці, ні кияни, ні Президент - ми не зможемо це зробити. Ми навіть це бачимо в окупованих містах.

У Мелітополі, Бердянську, у цьому напрямку. Коли вони (російські війська, – ред.) заходять, люди не віддають. Вони піднімають прапор, люди знімають. Вони вбили людину, так, люди сховалися, але вночі прийшли і знову зняли прапор. Що ви хочете? Усіх нас знищити? Ми можемо виконати ультиматум лише тоді, коли нас не буде", - наголосив глава Української держави.

Він підкреслив, що ультиматуми не принесуть російській федерації жодних результатів у процесі війни з Україною.

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Топ коментарі
+87
От Зелі народ попався, ніяк не хоче віддавати свої міста...
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21.03.2022 18:22
+61
- Соберитесь.

Сейчас от вас понадобится все ваше мужество.

Чернобаевка.

Седьмой раз.
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21.03.2022 18:23
+57
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21.03.2022 18:30
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Панове, мене одного бісять такі слова як "Україна не зможе(?!) виконати ультиматум. Ми не зможемо( ?!)це фізично зробити", - тобто, не НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ БУДЕМО ВИКОНУВАТИ, А ОСЬ ЦЕ "НЕ ЗМОЖЕМО"!!?
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21.03.2022 20:56 Відповісти
це як дивитись "фізично не змогти зробити"сильніше ніж "не буду робити", слово "фізично" тут головне
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21.03.2022 21:32 Відповісти
Украина не должна, не обязана и не будет идти ни на какие уступки, компромиссы и тем более ультиматумы *****! ЗЕ пора вытянуть свой язык из очка ***** и не мешать своей сцикливой риторикой ЗСУ давить русню, як тараканов. Верю ЗСУ
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21.03.2022 21:12 Відповісти
Чмо.
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22.03.2022 00:04 Відповісти
та схоже, що північні варвари саме на це і налаштовані, судячи з того, що вони витворяють. це нелюди, звичайні монстри. саме тому, все , що вони витворяють. треба документувати, відправляти на захід, надійно зберігати, щоб навіть у випадку, якщо рашисти підуть на крайній варіант і нас не стане, світ знав - це дикі криваві і підступні нелюди, злочинці, з якими людський діалог неможливий.
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22.03.2022 09:32 Відповісти
а наш президент - ПРЕЗИДЕНТ!
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22.03.2022 09:32 Відповісти
а наш ПРЕЗИДЕНТ - президент ...
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22.03.2022 09:41 Відповісти
сопли зеленые... УКРАИНА НИКОГДА НЕ ВЫПОЛНИТ УЛЬТИМАТУМ мокшанщины! но мокшанцы очень скоро ВЫПОЛНЯТ УЛЬТИМАТУМ УКРАИНЫ! так надо говорить, а не гнусавить и блеять... украинцы не входят в число единственной нации, хвастающейся своими поражениями...
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22.03.2022 10:34 Відповісти
А что означає "не може"? Україна не хоче. Слова потрібні твердиші.
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22.03.2022 13:02 Відповісти
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