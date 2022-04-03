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армія рф (13569) мародерство (313) СБУ (10074) перехоплення (328)

Російські окупанти грабують своїх, - СБУ. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Думаєте, російська армія мародерствує лише в нас? Ні, вони крадуть і в своїх!

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у своєму телеграм-каналі Служба Безпеки України.

Про це свідчить чергове аудіоперехоплення СБУ розмови окупанта з дружиною.

Один із російських окупантів скаржиться дружині, що всі його речі, залишені у таборі в Білорусі, розікрали свої ж. Забрали навіть його військовий квиток і паспорт.

Переконаний, що це справа рук першого батальйону чи тиловиків. І відверто називає їх мародерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фу, лохи. Обосрались, нах#й. Предали российскую армию, #банаврот. Сейчас все в спину, бл#дь, плевать будут", - родич російського окупанта про втечу з України підрозділів армії РФ. АУДIО

Розповідає, що в них був боєць, якого залишили охороняти речі , але він "про#бался где-то, в Пітєр уєхал". Тобто просто втік.

Дружина обіцяє "кинути" чоловікові гроші на карту, щоб купив собі речі. Але… теж скаржиться на крадіжки…. Щоправда у них крадуть гроші з платіжних карток.

"У меня на ростелеком с моей карты-то начали снимать…. то я пошла все сама сняла".

Обурена таким станом речей, додає: "Лучше бы, нах#й, здесь стояли".

"А й справді: краще б окупанти залишалися вдома та стерегли своє майно від своїх, аніж зазіхали на чуже", - зазначають в СБУ.
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Топ коментарі
+34
Якщо кацап припинив красти бухати бикувати серти навкруги матюкатись тощо-це означає лише одне,він іздох...
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03.04.2022 16:25
+25
так у них все гопники..а главный - *****
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03.04.2022 16:25
+18
Там походу у жены уже и надетые трусы украли не один раз
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03.04.2022 16:26
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так у них все гопники..а главный - *****
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03.04.2022 16:25 Відповісти
Якщо кацап припинив красти бухати бикувати серти навкруги матюкатись тощо-це означає лише одне,він іздох...
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03.04.2022 16:25 Відповісти
Пусть и ипут.. да будут руССкие мальчики-петики.. да будет Так... аминь..
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03.04.2022 16:25 Відповісти
Там походу у жены уже и надетые трусы украли не один раз
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03.04.2022 16:26 Відповісти
Вона вже думала стати вдовою героя роісі, а тут таке розчарування, мурло живе ще й без грошей, а вона вже все бабло з карток познімала...
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03.04.2022 16:32 Відповісти
мило так орк з орчихою поспілкувалися...Інтелігентно та душевно...
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03.04.2022 16:51 Відповісти
Прям с языка снял, амёбы думаю культурней.)
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03.04.2022 19:18 Відповісти
питарасы.
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03.04.2022 16:26 Відповісти
Это уже не армия а разрозненное стадо дегенератов-мародеров, павших на самое дно. Такие воевать уже не будут.
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03.04.2022 16:26 Відповісти
Гомельские таксисты сообщают о росте специфических заказов от российских военных.

Они договариваются о доставке электроники и личных вещей в Псковскую и другие области РФ:

«В Яндекс.Такси каждый день проскакивают заказы в Псков с пометкой "доставка вещей". Пытаются договариваться также на месте - готовы платить $200. Знаю, что большинство отказывается. Но допускаю, что есть подонки, которые соглашаются везти. Хотя может некоторые не задумываются, откуда это. А откуда оно может быть? Накрали. Магазины же там закрыты, а они прут коробками», - рассказал один из таксистов. https://t.me/charter97_org/68932
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03.04.2022 16:36 Відповісти
Вы не понимаете, это очень духовный народ. Загадочная русская душа и прочий писательский треп. Не народ а зверьё и ворье.
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03.04.2022 17:36 Відповісти
Небольшая поправка. Они и до этого не воевали, а только совершали набеги с целью кого-то грабить, насиловать, разрушать и убивать. Это сложилось исторически.
Созидать что-то самим для них непосильная задача.
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03.04.2022 17:48 Відповісти
Чому свиноматки плачуть, коли отримали ноги і голови їх *********. Та тому, що вони то приїхали, а блендери і кухонні комбайни з УКРАЇНИ, хер, ні ***. Вибачте за мій хвранцузький.
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03.04.2022 16:28 Відповісти
Касап это нация алкоголиков воров мародеров праституток и прочей мрази. Одним словом орда и нелюди.
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03.04.2022 16:34 Відповісти
"Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют" (с)
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03.04.2022 16:34 Відповісти
"Бучу вже цілком заслужено називають українською Сребреніцою. А скільки міст в майбутньому будуть згадувати, як нашу Герніку. Кати Сребреніци й Герніки покарані через кілька років після скоєного. Але найкраще правосуддя - те, яку коїться невідкладно, на місці злочину.
Але сталося інакше. І тут питань до армії нема. Вони виконують наказ, навіть, коли не вважають його правильним. Найлютіші кати цієї війни змогли вийти. Не прорватися, а саме вийти з місць скоєних злочинів. Це вони мчали колонами в бік Наровлі, попутно в безсилій люті розстрілюючи придорожні села та випадкових людей. Не було великого бою десь за Ворзелем. Ще раз - не було прориву. Був плановий відхід. Вони знали, що він буде. Тому за день до виходу з Бучі було зафіксовано, як активно вантажили у військову техніку награбоване.

І це питання я не стомлюся ставити цій владі (без надії на відповідь) і наступній. Чи не про вивід цих специфічних каральних загонів домовлялися в Стамбулі мединський з арахамією? Чи не заради саме цього єрмак удруге прибув до Генштабу (візит підтвердив сам)? Чи не заради виправдання цього брехливий і підлий арєстовічь на упередження почав спростовувати повідомлення військових про оточення бучанського угруповання. Армії вірю в кожному слові, навіть, коли вони багато недоговорюють. Мерзенним арєстовічам не вірю навіть, коли вони змушені доносити достовірну інформацію. Цього ми не забудемо й правду про це ще взнаємо. Бо нема нічого таємного, що не стало б явним. Самі ж рашисти з часом здадуть своїх "партньоров".

А тепер, чому це так важливо. І що це за феномен такої дикої жорстокості проти цивільних? Вона була справді аномальною. У рашистському вермахті нема невинних. Там усі учасники агресивної жорстокої війни. Але в інших місцях вони поводилися дещо по іншому - за інстинктами або безлико, віддалено. А в Бучі, Ірпені та сусідніх містечках це була добре зорганізована жорстокість. В інших містах терор проти цивільних полягав у обстрілах та бомбуваннях мирних кварталів. На півдні вводиться реальний поліцейський терор, як той, при якому вони самі живуть на раші. Багато було злочинів від рівня моралі в тій країні-помийці: мародерства, зґвалтування... Але не такі розстріли й катування, як під Києвом. Навіть дещо далі, біля Іванкова наш штаб фіксував цілком відмінну поведінку окупантів, більш толерантну до цивільних, бо там і вони самі були дещо іншими...

І я вам наведу єдине зрозуміле та логічне пояснення. Тут ці виродки виладовували не просто лють за зірваний штурм Києва. Тут вони відпрацювали все те, що мали робити на кільканадцять кілометрів далі, якби їхній план бліцкригу вдався. Це була запланована руснею доля Києва. Звернули увагу, скільки відбірних придворних кадирівців нагнали на цьому напрямі? Уся його еліта. Вони воювати не вміють. Їх прислали чинити терор в окупованій українській столиці. У пуйла розуміли - що Київ, навіть після від'їзду половини населення - це все одно сотні тисяч патріотично й пасіонарно налаштованих громадян, а не просто заляканих обивателів. Їх спротив прагнули зламати кадировським терором, виходячи із своїх власних фантомних страхів перед чеченцями. А решта - грушники, спецпідрозділи, спеціально натравлені й оброблені відморозки, готові чинити розправу над цивільними.

У Києві, якби ворог його захопив, була б не одна, а тисяча Сребреніц. Десятки тисяч були б отак розстріляні, закатовані й десь закопані або спалені. Рашисти прагнули повторити той самий червоний терор, який супроводжував їхній перший прихід до Києва понад століття тому з ордою муравйова. Там, напроти Верховної Ради досі весь парк росте на кістках тисяч закатованих, як і в багатьох інших районах столиці. А ще десятки тисяч зігнали б за колючий дріт та після катувань засудили б на десятки років тюрем та вивезли в Сибір. Саме це мали виконати найстрашніші воєнні злочинці, які застрягли в Бучі, Ірпені та навколо. А коли всі плани зірвалися, кинулися витворяти завчене на тамтешніх мирних мешканцях. Ми ж уже чули, що вони вбивали всіх чоловіків та хлопчиків від 16 й до 65 років, а жінок ґвалтували й тероризували, а часто також розстрілювали.

Це й була та модель їхньої поведінки в Києві. І саме цим убивцям хтось дав змогу піти. Їх, на відміну від виведених з північних районів та із Броварського напрямку БТГр, не погнали відразу на Гомель і далі на Донбас. Цих бережуть. Вони зараз осіли в Наровлі, без поспіху відправляють награбоване своїм самкам та мамкам-алкоголічкам, влаштовують, не криючись, мародерські базари. Цих тримають переважно для іншої роботи, а не на те, щоб стати черговим гарматним м'ясом... Дуже надіюся, що наші ЗСУ вже ніколи не дадуть їм на це змоги.
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03.04.2022 16:34 Відповісти
так і ще й дружину сусід тягає як курву
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03.04.2022 16:42 Відповісти
Краще б їм всім лежати в землі...
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03.04.2022 16:45 Відповісти
Так вони, зважаючи на все, до цього вже готуються. На рівні інстинктів.
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03.04.2022 17:42 Відповісти
Аби,швидше повиздохли...
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03.04.2022 16:56 Відповісти
Почему они все только матом общаются?
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03.04.2022 17:00 Відповісти
тому що вони розмовляють на русскам язеке, так само як і ти.
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03.04.2022 17:20 Відповісти
Так я уже писал, что слова у них используются только исключительно для связки мата.
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03.04.2022 17:38 Відповісти
Так вот он какой великий и могучий руцкий языг! Мат на мате и матом погоняют... Интересно , какой первый мат произносит оркомладенец?
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03.04.2022 17:02 Відповісти
*****...как жеж противно слушать этих быдляцко-тупых маргиналов...
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03.04.2022 17:02 Відповісти
...Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт!

И матом так вас покроет,
Что аж до костей проберёт.
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03.04.2022 17:03 Відповісти
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03.04.2022 17:28 Відповісти
Для них ходить без опознавательных знаков - обычное состояние. А своей недосвастикой Z видимо раны на разорванной заднице прикрывают.
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03.04.2022 17:35 Відповісти
Оно ещё удивляется и возмущается, типа у самого не такие же чисто ордынские замашки и привычки. ))
В мокшаленде лозунг "Грабь награбленное" актуален во все времена. Работать даже не пробовали.
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03.04.2022 17:31 Відповісти
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03.04.2022 17:33 Відповісти
Не слухайте Арестовича (стосовно цієї теми). Ми не розділяємо Тупіна і "вєлікій россійскій народ". Тупін це христоматійне системне циклічне породження цього народу.
Візи, паркан, залізний занавіс. Після повернення усіх наших територій, звісно.
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03.04.2022 20:27 Відповісти
Шановний, от з чого Ви вирішили, що я його слухаю, чи взагалі слухав будь-коли, цього "кашпіровського" від ваєннай аналітєкі?
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03.04.2022 20:55 Відповісти
Я ж для усіх пишу.
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03.04.2022 21:02 Відповісти
а вийшло так, що до мене ))
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03.04.2022 21:05 Відповісти
РуZZкая речь она такая великая!
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03.04.2022 18:19 Відповісти
Мдаа, манера общения как у кучи блеванины с дыркой сельского туалета...
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03.04.2022 18:21 Відповісти
Неповторима російська культура!

І вони нам намагаються довести, що і ми такі самі!
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03.04.2022 18:22 Відповісти
В них навіть голоси мерзотні,не те що слова.
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03.04.2022 18:29 Відповісти
Я этих животных почти не понимаю. Ну, общий смысл улавливаю, но у них на одно слово - 3-4 мата. Очень сложный этот свинособачий язык...
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03.04.2022 20:19 Відповісти
 
 