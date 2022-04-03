Російські окупанти грабують своїх, - СБУ. АУДIО

Думаєте, російська армія мародерствує лише в нас? Ні, вони крадуть і в своїх!

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у своєму телеграм-каналі Служба Безпеки України.

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Про це свідчить чергове аудіоперехоплення СБУ розмови окупанта з дружиною.

Один із російських окупантів скаржиться дружині, що всі його речі, залишені у таборі в Білорусі, розікрали свої ж. Забрали навіть його військовий квиток і паспорт.

Переконаний, що це справа рук першого батальйону чи тиловиків. І відверто називає їх мародерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фу, лохи. Обосрались, нах#й. Предали российскую армию, #банаврот. Сейчас все в спину, бл#дь, плевать будут", - родич російського окупанта про втечу з України підрозділів армії РФ. АУДIО

Розповідає, що в них був боєць, якого залишили охороняти речі , але він "про#бался где-то, в Пітєр уєхал". Тобто просто втік.

Дружина обіцяє "кинути" чоловікові гроші на карту, щоб купив собі речі. Але… теж скаржиться на крадіжки…. Щоправда у них крадуть гроші з платіжних карток.

"У меня на ростелеком с моей карты-то начали снимать…. то я пошла все сама сняла".

Обурена таким станом речей, додає: "Лучше бы, нах#й, здесь стояли".

"А й справді: краще б окупанти залишалися вдома та стерегли своє майно від своїх, аніж зазіхали на чуже", - зазначають в СБУ.