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Окупанти обстріляли хлібзавод у Харкові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли хлібзавод у Харкові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

Він зазначив: "Харків. Удар по хлібозаводу. Росіяни не приховують, що хотіли б створити не просто гуманітарну кризу, а штучний голод у місті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі війська РФ завдали 27 ударів по Харкову. ЗСУ тримають позиції, ворог намагається прорватися та зазнає великих втрат, - Синєгубов

Автор: Роман Свиридович
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Скоро на раіссі буде голод, карма наздожене кругом, от тільки "ніжок буша" вже не буде.
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08.04.2022 02:10 Відповісти
Однозначно работал там вражеский наводчик
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08.04.2022 05:22 Відповісти
внутренних врагов наводчиков нужно казнить по законам военного времени, и не слушать никого.
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08.04.2022 09:08 Відповісти
Де удари у відповідь по цивільних об'єктах на території росії? Тільки ударом на удар можна змусити рузьке бидло задуматися.
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08.04.2022 09:40 Відповісти
згоден. ось пмиання з питань. поки лаптеногі своїх дітей не почнуть ховати, доки в них пелька не запрацює.
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08.04.2022 18:37 Відповісти
Вы хоть бы проверяли то что пишите, пишете хлебзавод, а выдаёте фото торгового центра Караван на Салтовке! Проверяйте соответствие, а то будете причиной фейков !!!
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08.04.2022 10:37 Відповісти
Если єто так, в Караване есть своя хлебопекарня.
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08.04.2022 11:25 Відповісти
 
 