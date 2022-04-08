Окупанти обстріляли хлібзавод у Харкові. ВIДЕО
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Російські окупанти обстріляли хлібзавод у Харкові.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.
Він зазначив: "Харків. Удар по хлібозаводу. Росіяни не приховують, що хотіли б створити не просто гуманітарну кризу, а штучний голод у місті.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі війська РФ завдали 27 ударів по Харкову. ЗСУ тримають позиції, ворог намагається прорватися та зазнає великих втрат, - Синєгубов
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