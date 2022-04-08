Окупанти обстріляли хлібзавод у Харкові. ВIДЕО

Російські окупанти обстріляли хлібзавод у Харкові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

Він зазначив: "Харків. Удар по хлібозаводу. Росіяни не приховують, що хотіли б створити не просто гуманітарну кризу, а штучний голод у місті.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі війська РФ завдали 27 ударів по Харкову. ЗСУ тримають позиції, ворог намагається прорватися та зазнає великих втрат, - Синєгубов