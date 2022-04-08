Росія відправляла в Україну розконсервовані ОТРК "Точка-У". ВIДЕО
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Росіяни розконсервували свої ОТРК "Точка-У" і поставили їх у підрозділи сил вторгнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал InformNapalm.
Як зазначається, на цьому відео російські ОТРК "Точка-У" з літерою "V" фіксувались на ж.д. платформах у Гомелі, 31 березня 2022 року.
Російські ОТРК "Точка-У" також фіксувались на фото і відео в інших локаціях.
"Волонтери InformNapalm вже неодноразово вказували, що росіяни розконсервували свої Точки-У і поставили їх у підрозділи сил вторгнення, щоб виконувати найкривавіші завдання по обстрілам, в тому числі цивільних об'єктів, а на загал розповідати нібито "Точки-У" давно немає у російських військах і їх замінили "Іскандерами". Таким чином рашисти хочуть пояснити внутрішній аудиторії РФ, нібито "Україна сама себе обстрілює", - йдеться у повідомленні.
Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. За даними глави Донецької ОВА Павла Кириленка, станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених.
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https://gur.gov.ua/content/vyshchyi-komandnyi-sklad-zbroinykh-syl-rosii-osobysto-vidpovidalnyi-za-vedennia-boiovykh-dii-na-terytorii-ukrainy-heneral-leitenant-teplyns-kyi-mykhailo-iuriiovych.html
А ще давніше вони самі засвітили на уламку ракети, яка впала в Донецьку, кацапське маркування...
а тут....тадамммм....
Москаль...не людина