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Росія відправляла в Україну розконсервовані ОТРК "Точка-У". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни розконсервували свої ОТРК "Точка-У" і поставили їх у підрозділи сил вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал InformNapalm.

Як зазначається, на цьому відео російські ОТРК "Точка-У" з літерою "V" фіксувались на ж.д. платформах у Гомелі, 31 березня 2022 року.
Російські ОТРК "Точка-У" також фіксувались на фото і відео в інших локаціях.

"Волонтери InformNapalm вже неодноразово вказували, що росіяни розконсервували свої Точки-У і поставили їх у підрозділи сил вторгнення, щоб виконувати найкривавіші завдання по обстрілам, в тому числі цивільних об'єктів, а на загал розповідати нібито "Точки-У" давно немає у російських військах і їх замінили "Іскандерами". Таким чином рашисти хочуть пояснити внутрішній аудиторії РФ, нібито "Україна сама себе обстрілює", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: "Работаем по скоплению ВСУ": російські окупанти підтвердили, що завдали удар по вокзалу Краматорська. ВIДЕО

Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. За даними глави Донецької ОВА Павла Кириленка, станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Твари рашистские! Им не верит никто уже в мире. только *непокоренный бонбас* трубит . что это Украина разбомбила эвакуированных. Ну. дебили. хоть объясните. с какой целью это сделала бы Украина? Что б вас спровоцировать дебилов? На что. по вашему? На войну?
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08.04.2022 14:35
+19
твари брехливые...думают нельзя опровергнуть их ложь ????



а тут....тадамммм....

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08.04.2022 14:42
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якби підірвати ото бабахне одразу стільки точок разом
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08.04.2022 14:34 Відповісти
Твари рашистские! Им не верит никто уже в мире. только *непокоренный бонбас* трубит . что это Украина разбомбила эвакуированных. Ну. дебили. хоть объясните. с какой целью это сделала бы Украина? Что б вас спровоцировать дебилов? На что. по вашему? На войну?
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08.04.2022 14:35 Відповісти
а на Донбасі зараз керує рашистами оцей взірцевий маніяк на прізвисько "Армагедон", місцевий виплодок
https://gur.gov.ua/content/vyshchyi-komandnyi-sklad-zbroinykh-syl-rosii-osobysto-vidpovidalnyi-za-vedennia-boiovykh-dii-na-terytorii-ukrainy-heneral-leitenant-teplyns-kyi-mykhailo-iuriiovych.html
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08.04.2022 15:18 Відповісти
А на це питання у кацапів відповідь одна "эта чтобы нас абвинить". Потім питаєшь, звинуватити вас у чому, відповідь: "что эта мы стреляем". Game over.
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08.04.2022 15:27 Відповісти
Так вже давно оприлюдили відео пусків ракет з території, окупованої кацапами...
А ще давніше вони самі засвітили на уламку ракети, яка впала в Донецьку, кацапське маркування...
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08.04.2022 14:36 Відповісти
твари брехливые...думают нельзя опровергнуть их ложь ????



а тут....тадамммм....

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08.04.2022 14:42 Відповісти
Где ваши даказательства?
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08.04.2022 15:34 Відповісти
ага... и вывсеврете ))))
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08.04.2022 15:45 Відповісти
Гниди касабські.
Москаль...не людина
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08.04.2022 14:44 Відповісти
Де байрактари? Чому не можна байрактарами знищувати подібні точку і іншу кацапо фашиську техніку на окупованих територіях!!?
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08.04.2022 14:45 Відповісти
Надо бы ответить, по Белгороду
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08.04.2022 14:55 Відповісти
Да и по мозырю неплохо бы было--выпрашивают месяц уже
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08.04.2022 15:02 Відповісти
хотяб ж.д пути уничтожить, чтоб логистику топливо и танки не смогли быстро перебрасывать.
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08.04.2022 15:19 Відповісти
по белгороду они сами себе ответят, если другой город не назначат
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08.04.2022 15:09 Відповісти
Знаючи, що україна отримала від Словакії С 300 раша-фашисти будуть бить по Україні з особливою люттю, щоб вичерпати наш запас антиракет, вони ж ракети проти літаків.
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08.04.2022 15:02 Відповісти
Там буде вже не 40% влучань, а лише 10%... пусків.
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08.04.2022 15:19 Відповісти
и ****** что у них нету, здохните рашисты.
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08.04.2022 16:09 Відповісти
НАДО ПРИДУМАТЬ ТОЧКУ ПУ, ЧТОБЫ ***** ВАЛЬНУТЬ !)
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08.04.2022 19:04 Відповісти
ЧТО ОНИ МОГУТ УЖЕ СКАЗАТЬ ПРОТИВ УКРАИНЫ ПРИ ИХ НАСТУПЛЕНИИ НА НАРОД УКРАИНЫ !!!???
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08.04.2022 19:05 Відповісти
 
 