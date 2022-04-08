Російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська: повідомляють про десятки загиблих та поранених. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська, є постраждалі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідолмлення "Укрзалізниці" у телеграмі.
"На залізничний вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети. Є постраждалі. Деталі уточнюємо", - йдеться у повідомленні.
Пізніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко у фейсбуці зазначив, що по залізничному вокзалу Краматорська окупанти вдарили касетним "Іскандером".
"Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України. Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть посіяти паніку і страх, хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей. Російська Федерація - країна нелюдів і злочинців", - зазначив Кириленко.
Нагадаємо, 7 квітня ворог завдав авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове (Донецька залізниця), у результаті чого у Слов'янську та Краматорську заблокованими виявились три евакуаційні поїзди.
Будь ласка, зачекайте...
Кремлебот, следуй за русским кораблем.
Голову разбомби себе об стену петушок кацапский
Лучше ройте окопы под москвой - скоро мы там будем
Электростанции, плотины, мосты, население - рассматриваются как ресурс.
Ресурс по возможности берегут.
Уничтожают сопротивление. На юге, кроме Мариуполя, массовой резни нет, как на севере. Потому что взяли почти без боя. Мариуполь стоит - его наказывают, чтобы другие без боя сдавались. То есть сохраняли ресурс.
Обстрел вокзала - месседж "сидите тут и не рыпайтесь, вы нам нужны. Иначе - уничтожим".
Когда начнут обстрелы мостов, плотин и электростанций, это будет сигнал, что свинособакия признала поражение и включила "так не достанься ты никому".
Мобилизация в Крыму и ОРДЛО тому подтверждение. Кто хочет умереть не сейчас, но позже, и не за свой дом, а за амбиции кремля - велкам ту оккупация. Там им найдут применение.
Или умираешь за свое, или за чужое. Все просто, каждый сам выбирает.
Как видишь, в Украине многие выбрали первое. Разочаровало, правда?
https://censor.net/ua/news/3332365/***************************************************************************************************
странаобразование не переживет войну с Украиной! При любом развитии событий! Царствие Небесное всем убитым невинно...
только расстрел