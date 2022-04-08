Російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська: повідомляють про десятки загиблих та поранених. ФОТО

Російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська, є постраждалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідолмлення "Укрзалізниці" у телеграмі.

"На залізничний вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети. Є постраждалі. Деталі уточнюємо", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Три евакуаційні поїзди заблоковані через обстріл колій у Слов'янську та Краматорську

Пізніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко у фейсбуці зазначив, що по залізничному вокзалу Краматорська окупанти вдарили касетним "Іскандером".

"Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України. Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть посіяти паніку і страх, хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей. Російська Федерація - країна нелюдів і злочинців", - зазначив Кириленко.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео





Нагадаємо, 7 квітня ворог завдав авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове (Донецька залізниця), у результаті чого у Слов'янську та Краматорську заблокованими виявились три евакуаційні поїзди.