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Російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська: повідомляють про десятки загиблих та поранених. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська, є постраждалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідолмлення "Укрзалізниці" у телеграмі.

"На залізничний вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети. Є постраждалі. Деталі уточнюємо", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Три евакуаційні поїзди заблоковані через обстріл колій у Слов'янську та Краматорську

Пізніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко у фейсбуці зазначив, що по залізничному вокзалу Краматорська окупанти вдарили касетним "Іскандером".

"Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України. Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть посіяти паніку і страх, хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей. Російська Федерація - країна нелюдів і злочинців", - зазначив Кириленко.

Російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська: повідомляють про десятки загиблих та поранених 01
Російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська: повідомляють про десятки загиблих та поранених 02

Нагадаємо, 7 квітня ворог завдав авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове (Донецька залізниця), у результаті чого у Слов'янську та Краматорську заблокованими виявились три евакуаційні поїзди.
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Топ коментарі
+40
сирийские беженцы уже давно нас предупреждали, что их главная цель - уничтожение мирного населения. Многие к сожалению до сих пор не верят, что русские на это способны, думают что все это случайно. А зря. Когда ***** поняло что его жестко ******* разведка и Медведчук, и население Украины совсем не желает быть Россией - его стало можно и нужно уничтожать, а как иначе заставить жертву насилия тебе подчиняться?
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08.04.2022 11:23
+24
Мешают даже гражданским эвакуироваться. Твари рашистские.
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08.04.2022 11:09
+19
Лапті знищують все живе.
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08.04.2022 11:11
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Мешают даже гражданским эвакуироваться. Твари рашистские.
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08.04.2022 11:09 Відповісти
Лапті знищують все живе.
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08.04.2022 11:11 Відповісти
Нелюди ,нацисты ,Рашисты выродки , только утилизация вас всех спасёт мир
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08.04.2022 11:26 Відповісти
Може краще не писати повідомлення, що завтра евакуації з А до Б. А просто знайти інший варіант оповіщення людей. Скільки гумдопомоги забрали орки . Інформація іде від чиновників
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08.04.2022 11:42 Відповісти
Наша влада і далі веде політику пізньої евакуації, коли гинуть люди. Мало їм кинутого напризволяще Маріуполя і Бучі. І чого не збиваються ракети, якщо Америка вже поставила нам все необхідне?
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08.04.2022 11:46 Відповісти
Запізно? Усі бажаючи навіть кілька тижнів тому могли виїзджати потягами до Львова наприклад с Дніпра, Кривого Рогу та Запоріжжя.
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08.04.2022 12:10 Відповісти
ПАЛИТИ КАЦАПНЮ НЕЩАДНО, НІЯКОГО ПОЛОНУ!
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08.04.2022 12:13 Відповісти
на вокзале много людей было
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08.04.2022 11:15 Відповісти
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08.04.2022 11:18 Відповісти
ПАЛИТИ КАЦАПНЮ НЕЩАДНО, НІЯКОГО ПОЛОНУ!
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08.04.2022 12:11 Відповісти
воет сирена воют скорые . кацапы су ......ки
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08.04.2022 11:19 Відповісти
сирийские беженцы уже давно нас предупреждали, что их главная цель - уничтожение мирного населения. Многие к сожалению до сих пор не верят, что русские на это способны, думают что все это случайно. А зря. Когда ***** поняло что его жестко ******* разведка и Медведчук, и население Украины совсем не желает быть Россией - его стало можно и нужно уничтожать, а как иначе заставить жертву насилия тебе подчиняться?
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08.04.2022 11:23 Відповісти
це тобі по тєліку показали?
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08.04.2022 11:32 Відповісти
Едь в Мариуполь посмотри как они "повоевали". Белград это детский сад. Смотри на грозный, Алеппо и Мариуполь с бучей.
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08.04.2022 12:01 Відповісти
Дата регистрации 8 апреля 2022.

Кремлебот, следуй за русским кораблем.
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08.04.2022 11:34 Відповісти
Смерть кремлеботам.
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08.04.2022 11:36 Відповісти
эта *******...
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08.04.2022 11:37 Відповісти
Навіть аргументи тобі не буду наводити, покидьок кацапський! Подивись, кондом штопаний, на ці та інші фото хоча б...
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08.04.2022 11:35 Відповісти
То шо думаєш тебе в Литві долбайоба кусок не найдуть? Всі суки здохните кацапські!
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08.04.2022 11:41 Відповісти
Какой на уй спор? Ты не оппонент, а гнида.
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08.04.2022 11:42 Відповісти
Чоловік мав на увазі що при бажанні москалики могли нанести набагато більше шкоди цивільним. Виглядає що вся ситуація розвивається по наростаючій, і вони просто показують Зе як може бути, щоб схилити до поступливості на переговорах. Зараз знаковими актами жорстокості по цивільних є ситуація в Бучі Харкові Маріуполі. Вони якби натякають як може бути всюди.
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08.04.2022 11:46 Відповісти
ракеты это дорого, бомбить мирняк - тем более. так что как бы ни хотелось, не получится. так что это не намеки, а тупо ненависть, возможно и какой-то местный "апалченец"-наводчик подсобил.
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08.04.2022 12:51 Відповісти
по электростанциям бьют, по плотинам кстати тоже бьют, по мостам еще как бьют, демонстрации зачищают с каждым днем с большим остервенением. Но лапух лаптеногий об этом не в курсе. Или в курсе и поддерживает.
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08.04.2022 11:37 Відповісти
Ты думаешь отключить АЭС - это просто тумблер нажать? При неумелом отключении энергоблоков может случится то же что и в Чернобыле. Но откуда это знать кацапской свинособаке под впн
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08.04.2022 11:46 Відповісти
та этот дебилоид не знает даже, что такое радиация. Видимо родственник тех орангутанов, что хотели под Чернобылем окопаться. Дарвин готов премию дать таким лишнехромосомным отребьям.
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08.04.2022 11:49 Відповісти
лаптеногий орангутан, там 0 блоков сейчас работают. С таким же успехом ты мог бы рассказать, что вон же, Чернобыль то не взорвали. Если они долбанут (а они кстати один энергоблок танками гатили, есть запись с камер), то зарязнят и свою территорию, потому что ядерные осадки вещь такая непредсказуемая, они распространяются не радиально.
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08.04.2022 11:47 Відповісти
Стадо свинособак набежало под впн. Плотину разбомбить - ну ты и клоун
Голову разбомби себе об стену петушок кацапский
Лучше ройте окопы под москвой - скоро мы там будем
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08.04.2022 11:51 Відповісти
ще одне ольгінське
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08.04.2022 12:22 Відповісти
Вафлежуй- бомбильщик - вперёд за кораблем.
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08.04.2022 12:16 Відповісти
Отвечу на свинособачьем, и не тебе, а другим, кто читает тебя и мысленно соглашается.
Электростанции, плотины, мосты, население - рассматриваются как ресурс.
Ресурс по возможности берегут.
Уничтожают сопротивление. На юге, кроме Мариуполя, массовой резни нет, как на севере. Потому что взяли почти без боя. Мариуполь стоит - его наказывают, чтобы другие без боя сдавались. То есть сохраняли ресурс.
Обстрел вокзала - месседж "сидите тут и не рыпайтесь, вы нам нужны. Иначе - уничтожим".
Когда начнут обстрелы мостов, плотин и электростанций, это будет сигнал, что свинособакия признала поражение и включила "так не достанься ты никому".
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08.04.2022 11:40 Відповісти
Иди науй. Если бы хотели сберечь, то не лупили бы просто по жилым домам. Я с Ирпеня, если что. И находился там по 9 марта. Видел всю, по твоим словам, бережливость прямо изнутри. Слава Богу мне и моей семье повезло и мы живы.
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08.04.2022 11:45 Відповісти
Зачем нужен ресурс? Чтобы его использовать. Где использовать? В новой войне, конечно.
Мобилизация в Крыму и ОРДЛО тому подтверждение. Кто хочет умереть не сейчас, но позже, и не за свой дом, а за амбиции кремля - велкам ту оккупация. Там им найдут применение.
Или умираешь за свое, или за чужое. Все просто, каждый сам выбирает.
Как видишь, в Украине многие выбрали первое. Разочаровало, правда?
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08.04.2022 11:48 Відповісти
Скотино кацапська, а тих жертв тобі мало?! Тих тисяч мало? Тих роздовбаних вщент міст і сіл то ще бракує? Тобі ще електростанції і плотини подавай, тварюко? Мерзото, а ті трупи тобі не сняться ще, криваві хлопчики вночі до тебе не приходять? Ні? Ну то чекай, скоро прийдуть, не сумнівайся, виродку.
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08.04.2022 11:42 Відповісти
Випадково, кажеш, прилітає? Випадково напали, випадково обстрілюють, випадково вбивають... От взяли і по вокзалу, де тисячі народу випадково бабахнули... Сучище кацапське, це ти що, хочеш, виправдати всі ці смерті? Ну, випадок, ну попало... А смерті наших солдат це, типу, правильно, це не помилково, то так має бути? Вбивати нас на нашій землі? Виродку, а що то все тобі вернеться, не думаєш?
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08.04.2022 11:56 Відповісти
твари изверги
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08.04.2022 11:25 Відповісти
Які ж вони нелюди!
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08.04.2022 11:26 Відповісти
Генштаб фашистської ********* розкаже про знищення військової цілі.
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08.04.2022 11:27 Відповісти
гірше: скажуть, що то "нацикі всьо самі сдєлалі" чи взагалі, що то постановка...
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08.04.2022 11:30 Відповісти
Уже заявили... Лживые кацапские твари.
https://censor.net/ua/news/3332365/***************************************************************************************************
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08.04.2022 12:20 Відповісти
Жуть! 21 век, центр Европы! Искандерами по мирным людям! "Освобождаемого" кацапами Донбасса! Эта страна образование не переживет войну с Украиной! При любом развитии событий! Царствие Небесное всем убитым невинно...
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08.04.2022 11:29 Відповісти
Гандони кацорилі. **** , буде вам паскудам відповідь. Ще вмиєтеся кров'ю підараси.
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08.04.2022 11:30 Відповісти
Аиканашенков гаваріт, что унічтожілі рєзєрви. Свкааа!!! На фото ща канашенковим тактичні клунки з секретеюною зброєю і бойові жінки, замасковані під домогосподарок. Горіти в пекліиканашенкову і іншим кацапам.
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08.04.2022 11:30 Відповісти
Только же вчера писал что не кучкуйтесь. Мирные люди такая же цель для кацапонацистов как и военные обьекты
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08.04.2022 11:30 Відповісти
Не такая, а первоочерёдная. Путлярдия то об этом практически официально объявила в программной статье...
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08.04.2022 11:49 Відповісти
Де ті Меркель та Саркозі які роками вели політику умиротворення з нацистом путіним,нехай тепер приїдуть до України на власні очі все побачуть,боягузи!
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08.04.2022 11:32 Відповісти
Они высокопоставленные агенты кремля, не более
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08.04.2022 11:55 Відповісти
А у тебе немає претензій до тих хто тридцять років керував Україною, хто залишив її майже беззбройною, але побудував собі палаци в Україні і за кордоном причому з церквами на території палацу, хто вивів мільярди на закордонні рахунки? Я не виправдовую саркозі і Меркель, але вони дбали про себе і свої країни. Так робили і їх попередники сотні років в тому числі і в двадцятому столітті відкуповуючись від агресора малими країнами
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08.04.2022 12:06 Відповісти
є, особливо після відкритої агресії 2014 р на Донбасі та анексії Криму.
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08.04.2022 12:40 Відповісти
у кого еще есть желание брать в плен орков?
только расстрел
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08.04.2022 11:32 Відповісти
Явно якась гнида поруч наводила.
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08.04.2022 11:35 Відповісти
3.14здец по вокзалу з людьми ввалили касетним іскандером.
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08.04.2022 11:36 Відповісти
Рашиська наволоч горіть в пеклі варвари ,тому вбивати цих гадів де тільки можна.
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08.04.2022 11:40 Відповісти
Можете меня забанить, но - ********!!!
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08.04.2022 11:41 Відповісти
Росіяни не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для цивілізації , для світу людей . Хороший кацап - вбитий кацап . Людство повинно це зрозуміти якнайшвидше .
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08.04.2022 11:41 Відповісти
Гаранти безпеки України, за версією Офіса презедента, продовжуть геноцид українців.
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08.04.2022 11:43 Відповісти
Сообщают о 30 погибших и более 100 раненых
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08.04.2022 11:46 Відповісти
Все равно найдутся ватные ******, даже в самом Краматорске, которые скажут, что мы сами вокзал обстреляли.
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08.04.2022 11:51 Відповісти
Там були всі люди , які намагались врятуватися. Ще робітники, які допомогали біженцям.
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08.04.2022 11:52 Відповісти
Очередное подверждение что режим Путина и большинстве россиян - военные преступники. И пусть кто нибудь ещё помяукает что нибудь о "добрых русских". Может такие есть в паралельной реальности. Но в это время таких не вижу.
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08.04.2022 12:09 Відповісти
ПАЛИТИ КАЦАПНЮ НЕЩАДНО, НІЯКОГО ПОЛОНУ!
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08.04.2022 12:12 Відповісти
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08.04.2022 13:08 Відповісти
В Белгороде то же есть вокзал? А в Ростове - шикарный огромный вокзалище!
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08.04.2022 13:20 Відповісти
 
 