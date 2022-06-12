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Вранці в окупованому Бердянську пролунало три вибухи. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому Бердянську ранок розпочався з вибухів, частина міста залишилася без світла

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Бердянську вранці пролунало три вибухи. За попередніми даними, вибухнула підстанція.

Частина міста залишилась без світла. Масштаби руйнувань уточнюються.

Також читайте: В окупованому Бердянську за добу пролунало понад 10 вибухів

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
Вони і так це робили, не сци
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12.06.2022 08:41
+25
так що не треба кацапів вбивати? тому що вони будуть по нас стріляти. так цім оркам по хєру-чи ми стріляєм по них, чи не стриляти вони і без всяких привидів це роблять. так що треба створити 3 пункти- 1. кацапів убивати, 2. кацапів убиватиі 3. кацапів убивати.
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12.06.2022 08:47
+21
Як би ми не вели себе, хоч гарненько, хоч і ні.., все одно у каців мета своя-руйнування..
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12.06.2022 08:45
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Хто шмальнув? Каци? Поганий прецедент. ********* зверне на Україну й почне бити по наших підстанціях та електростанціях.
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12.06.2022 08:38 Відповісти
Вони і так це робили, не сци
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12.06.2022 08:41 Відповісти
так що не треба кацапів вбивати? тому що вони будуть по нас стріляти. так цім оркам по хєру-чи ми стріляєм по них, чи не стриляти вони і без всяких привидів це роблять. так що треба створити 3 пункти- 1. кацапів убивати, 2. кацапів убиватиі 3. кацапів убивати.
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12.06.2022 08:47 Відповісти
А патом мы по куревскай и смалевскай и варонешскай аэсам и палавина ничирназемья на лучину перейдет.
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12.06.2022 09:41 Відповісти
Ранкова бавовна...
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12.06.2022 08:41 Відповісти
Ранкові хлопки
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12.06.2022 16:01 Відповісти
i задимлєнiє
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12.06.2022 21:19 Відповісти
Якщо не українські партизани, то це би зробили солдати НАТО.
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12.06.2022 23:13 Відповісти
Як би ми не вели себе, хоч гарненько, хоч і ні.., все одно у каців мета своя-руйнування..
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12.06.2022 08:45 Відповісти
Лапосракі перегрузили тансформатори битими орками в холодильниках. Буде дуже смердіти. Холера підкрадається
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12.06.2022 08:52 Відповісти
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12.06.2022 11:03 Відповісти
к стати это как вариант, только вот трансформаторы не взрываются от перегрузок , они автоматически отключаются , а добрые люди могут помочь им взорватся, вопрос в конечной цели , если для обесточивания холодильников , то это прекрасно, халера, чума, трупный запах, мухи и насекомые распространяющие болезни очень быстро займутся истреблением и заражением врага, тут и биолаборатории не нужно, о чем ******* постоянно, то к ним и придёт.
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12.06.2022 11:45 Відповісти
Вчера кацапы вывели из строя подстанцию на 330 кВ, которая обеспечивала Донецкую область, а сегодня на оккупированной территории то же самое произошло. Это намек оккупантам на то, что если будут по подстанциям стрелять, то сами без света могут остаться? Или опять кто-то курил в неположенном месте.
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12.06.2022 08:55 Відповісти
Жаль,що не порт з човником
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12.06.2022 08:57 Відповісти
Ці ханиги самі себе вже підривають, я не здивуюся.
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12.06.2022 09:19 Відповісти
Точно москалі перегрузили трансформатори. А ****, електрика дармова, крадена - підключають все що можуть.
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12.06.2022 09:32 Відповісти
Колобарант и предатель Сауленко - Это было в запорожских степях.....
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12.06.2022 09:37 Відповісти
Выбило три пробки.
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12.06.2022 12:15 Відповісти
Все , это хорошо , только получается, мы свое же и разрушаем, а надо на территории расии это делать
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12.06.2022 12:47 Відповісти
Виходить, що три підстанції вибухнуло?
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12.06.2022 14:03 Відповісти
 
 