Вранці в окупованому Бердянську пролунало три вибухи. ВIДЕО
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В окупованому Бердянську ранок розпочався з вибухів, частина міста залишилася без світла
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У Бердянську вранці пролунало три вибухи. За попередніми даними, вибухнула підстанція.
Частина міста залишилась без світла. Масштаби руйнувань уточнюються.
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