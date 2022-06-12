У Києві відсвяткували "Останній день росії". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Поруч із нефункціонуючим посольством РФ у столиці України 12 червня відбулася протестна акція "Останній день росії".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Організатори залишили під будівлею похоронний вінок, кілька хрестів, "повернули" пулі, якими вбивали українських громадян.
Акція супроводжувалася траурною музикою.
Один з учасників "Останнього дня росії" - колишній голова пермського відділення незалежної профспілки "Альянс лікарів" Артем Борискін - спалив свій паспорт громадянина РФ.
Чоловік повідомив, що понад рік живе в Україні. "Я насправді тримав цей паспорт тому що спочатку хотів повернутися додому, тому що треба комусь будувати нову країну, там, як ви знаєте, нікого нема, хто може побудувати якусь країну, щоб вона не була імперією, навіть якщо люди мають найліберальніші погляди. Потім вже, коли я жив тут, стало зрозуміло, що, скоріш за все, немає ніякого шансу. Але я думав, що маю повернутися, коли там щось станеться. Їхати і знову будувати. Зараз ці люди для мене мертві, тому що вони довели, що не треба мати з ними чогось спільного і шукати когось там хорошого", - розповів чоловік журналістам.
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Каzапи ВАМ ПіzДА!!..
Карл, вони були на дні, якоїсь рассеї. Спустились до самого дна.
Напоминаю, что 12 июня 1990 года Россия вышла из состава СССР, объявив о своей независимости от СССР! Несколько лет это был День Независимости, а потом переименовали просто в день наРФии.
Через год и несколько месяцев, Украина тоже вышла из СССР, но тупые рашисты уверены , что это Украина развалила СССР, выйдя из него.