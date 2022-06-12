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У Києві відсвяткували "Останній день росії". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Поруч із нефункціонуючим посольством РФ у столиці України 12 червня відбулася протестна акція "Останній день росії".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У Києві відсвяткували Останній день росії 01
У Києві відсвяткували Останній день росії 02
У Києві відсвяткували Останній день росії 03

Організатори залишили під будівлею похоронний вінок, кілька хрестів, "повернули" пулі, якими вбивали українських громадян.

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У Києві відсвяткували Останній день росії 04
У Києві відсвяткували Останній день росії 05

Акція супроводжувалася траурною музикою. 

Один з учасників "Останнього дня росії" - колишній голова пермського відділення незалежної профспілки "Альянс лікарів" Артем Борискін - спалив свій паспорт громадянина РФ.

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У Києві відсвяткували Останній день росії 07
У Києві відсвяткували Останній день росії 08
У Києві відсвяткували Останній день росії 09

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Чоловік повідомив, що понад рік живе в Україні. "Я насправді тримав цей паспорт тому що спочатку хотів повернутися додому, тому що треба комусь будувати нову країну, там, як ви знаєте, нікого нема, хто може побудувати якусь країну, щоб вона не була імперією, навіть якщо люди мають найліберальніші погляди. Потім вже, коли я жив тут, стало зрозуміло, що, скоріш за все, немає ніякого шансу. Але я думав, що маю повернутися, коли там щось станеться. Їхати і знову будувати. Зараз ці люди для мене мертві, тому що вони довели, що не треба мати з ними чогось спільного і шукати когось там хорошого", - розповів чоловік журналістам.

У Києві відсвяткували Останній день росії 10
У Києві відсвяткували Останній день росії 11
Фото, відео: Олег Богачук

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
рашка заросте бурьяном так само, як і її посольство
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12.06.2022 13:51
+14
Я чего-то не понимаю? Дипломатические отношения разорваны, идёт война. А здание посольства стоит под охраной с гербом над дверью. У нас что беженцы все расселены, нет применения для здания в центре Киева? Давно пора национализировать
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12.06.2022 13:51
+11
Дуже хочеться , щоби так горіла і палала кацапія , як їхні паспорти 😡
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12.06.2022 14:03
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рашка заросте бурьяном так само, як і її посольство
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12.06.2022 13:51 Відповісти
Навіть не родилась!

Каzапи ВАМ ПіzДА!!..
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12.06.2022 13:51 Відповісти
Ох, мені подобається, як москалі кажуть: "ми билі на днє рассеи".
Карл, вони були на дні, якоїсь рассеї. Спустились до самого дна.
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12.06.2022 13:51 Відповісти
Я чего-то не понимаю? Дипломатические отношения разорваны, идёт война. А здание посольства стоит под охраной с гербом над дверью. У нас что беженцы все расселены, нет применения для здания в центре Киева? Давно пора национализировать
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12.06.2022 13:51 Відповісти
А кресты где вместо Иисуса табличка "Російський окупант" мягко сказать вызывают двоякие ощущения
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12.06.2022 13:53 Відповісти
Двоякие ощущения должен вызывать вообще этот крест и тот,кто на нём висит. Религия-опиум для народа.
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12.06.2022 13:59 Відповісти
"росєя" горітиме в пеклі. Zомбі поголів'я буде битися за окорочок,який знову будуть постачати дурнуваті американці.
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12.06.2022 13:54 Відповісти
spalitj ***** etot gnoinik
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12.06.2022 13:55 Відповісти
Чтоб вы СДОХЛИ С*УКИ РУssКИЕ!!!!!!
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12.06.2022 13:58 Відповісти
Дуже хочеться , щоби так горіла і палала кацапія , як їхні паспорти 😡
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12.06.2022 14:03 Відповісти
С праздником КОЗЛОМОРДЫЕ
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12.06.2022 14:06 Відповісти
С днОм раиси!
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12.06.2022 17:06 Відповісти
Рашка повинна пасти. На декілька частин.
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12.06.2022 14:08 Відповісти
Киев не исключает обмена приговоренных в "ДНР" к смерти британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина на украинского политика Виктора Медведчука или даже военной операции по их освобождению. Об этом написал британский таблоид Sunday Express со ссылкой на неназванные источники в украинской столице
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12.06.2022 14:10 Відповісти
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12.06.2022 14:12 Відповісти
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12.06.2022 14:46 Відповісти
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12.06.2022 17:27 Відповісти
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12.06.2022 17:31 Відповісти
Почему рашистское посольство до сих пор закрыто от народа и охраняется?
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12.06.2022 15:23 Відповісти
Сами рашисты не понимают, что они празднуют сегодня. Это ваш день позора и предательства!
Напоминаю, что 12 июня 1990 года Россия вышла из состава СССР, объявив о своей независимости от СССР! Несколько лет это был День Независимости, а потом переименовали просто в день наРФии.
Через год и несколько месяцев, Украина тоже вышла из СССР, но тупые рашисты уверены , что это Украина развалила СССР, выйдя из него.
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12.06.2022 16:44 Відповісти
 
 