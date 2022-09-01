Тіло вбитого окупантами мирного жителя виявлено на Київщині, - Нацполіція. ВIДЕО

Поліція Київщини виявила біля села Здвижівка тіло вбитого окупантами мирного жителя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

31 серпня до поліції звернулися лісники із села Здвижівка. Вони повідомили, що у лісі проводили роботи з упорядкування території. Поруч із російськими позиціями чутно характерний трупний запах.

В одному із окопів знаходився труп чоловіка з мотузкою на руках. Слідчі та криміналісти провели попередній огляд тіла загиблого

"Ми можемо стверджувати, що це тіло цивільного чоловіка. Він узутий у чоботи-заброди. Чоловікові зв’язали руки, вдягнули на голову автомобільний чохол і стратили. Приблизний вік загиблого 40-50 років. На шиї і тулубі виявлено пошкодження. Вбитий був одягнутий у високі чоботи, мав при собі годинник марки "Seiko" - повідомили в поліції.

Зараз тіло убитого скерували на судмедекспертизу для встановлення остаточних причин загибелі.

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Це вже не перше тіло вбитого цивільного, яке знайшли на даній території. В Здвижівці поліція Київщини вже виявила і оглянула більше 16 вбитих окупантами мирних жителів.

"Станом на сьогодні на Київщині знайдено вбитими 1356 тіл загиблих від рук російських військових цивільних громадян та 207 осіб вважаються безвісти зниклими" - зазначили в поліції.

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