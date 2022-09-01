Тіло вбитого окупантами мирного жителя виявлено на Київщині, - Нацполіція. ВIДЕО
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Поліція Київщини виявила біля села Здвижівка тіло вбитого окупантами мирного жителя.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
31 серпня до поліції звернулися лісники із села Здвижівка. Вони повідомили, що у лісі проводили роботи з упорядкування території. Поруч із російськими позиціями чутно характерний трупний запах.
В одному із окопів знаходився труп чоловіка з мотузкою на руках. Слідчі та криміналісти провели попередній огляд тіла загиблого
"Ми можемо стверджувати, що це тіло цивільного чоловіка. Він узутий у чоботи-заброди. Чоловікові зв’язали руки, вдягнули на голову автомобільний чохол і стратили. Приблизний вік загиблого 40-50 років. На шиї і тулубі виявлено пошкодження. Вбитий був одягнутий у високі чоботи, мав при собі годинник марки "Seiko" - повідомили в поліції.
Зараз тіло убитого скерували на судмедекспертизу для встановлення остаточних причин загибелі.
Це вже не перше тіло вбитого цивільного, яке знайшли на даній території. В Здвижівці поліція Київщини вже виявила і оглянула більше 16 вбитих окупантами мирних жителів.
"Станом на сьогодні на Київщині знайдено вбитими 1356 тіл загиблих від рук російських військових цивільних громадян та 207 осіб вважаються безвісти зниклими" - зазначили в поліції.
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Саме тому в пам'ять про них ми маємо виставити таку ціну росії та росіянам щоб вони припинили існування, а їх останки, руїни заводів та житла, їх корисні копалини стали нашим ресурсом для росту і відновлення всіх понесених українством втрат.
Саме тому нам треба воювати на території рф. Вчитись у рф як вона грабує і вивозить все. Вчитись як вона асимілює та нав'язує рашизм. Вчитись як вона проводить чистки та страчує десятки тисяч тих хто просто їй не сподобався. Інакше ми не переможемо в цій війні.
Я є представник українства на яке напали гобліни та геноцид якого вони спробували повторити. За це їх всіх чекає смерть в точності як стало із всіма арійцями. Чи зараз є десь живі арійці? Ні їх євреї стратили. Стратили всіх разом із членами гітлер'югенд та іншими хто взагалі арійцем не був, а просто помагав їм. Так що ви вважаєте що одним можна, бо вони євреї, а іншим ні бо вони українство?