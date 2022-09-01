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Тіло вбитого окупантами мирного жителя виявлено на Київщині, - Нацполіція. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Поліція Київщини виявила біля села Здвижівка тіло вбитого окупантами мирного жителя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

31 серпня до поліції звернулися лісники із села Здвижівка. Вони повідомили, що у лісі проводили роботи з упорядкування території. Поруч із російськими позиціями чутно характерний трупний запах.

В одному із окопів знаходився труп чоловіка з мотузкою на руках. Слідчі та криміналісти провели попередній огляд тіла загиблого

Тіло вбитого окупантами мирного жителя виявлено на Київщині, - Нацполіція 01

"Ми можемо стверджувати, що це тіло цивільного чоловіка. Він узутий у чоботи-заброди. Чоловікові зв’язали руки, вдягнули на голову автомобільний чохол і стратили. Приблизний вік загиблого 40-50 років. На шиї і тулубі виявлено пошкодження. Вбитий був одягнутий у високі чоботи, мав при собі годинник марки "Seiko" - повідомили в поліції.

Тіло вбитого окупантами мирного жителя виявлено на Київщині, - Нацполіція 02

Зараз тіло убитого скерували на судмедекспертизу для встановлення остаточних причин загибелі.

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Це вже не перше тіло вбитого цивільного, яке знайшли на даній території. В Здвижівці поліція Київщини вже виявила і оглянула більше 16 вбитих окупантами мирних жителів.

"Станом на сьогодні на Київщині знайдено вбитими 1356 тіл загиблих від рук російських військових цивільних громадян та 207 осіб вважаються безвісти зниклими" - зазначили в поліції.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
Південь "проїбали" разом з ЗАЕС.
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01.09.2022 19:28
+15
Страшно подумати навіть скільки ця нечисть замучила людей на Півдні...Тому вони будуть триматись до останнього щоб це не виявилось...
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01.09.2022 19:20
+12
i Пiвнiчно-Кримський канал. Зелений олух для цього i сидить у президентському крiслi, щоб здавати Україну кацапам.
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01.09.2022 19:44
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Страшно подумати навіть скільки ця нечисть замучила людей на Півдні...Тому вони будуть триматись до останнього щоб це не виявилось...
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01.09.2022 19:20 Відповісти
Південь "проїбали" разом з ЗАЕС.
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01.09.2022 19:28 Відповісти
i Пiвнiчно-Кримський канал. Зелений олух для цього i сидить у президентському крiслi, щоб здавати Україну кацапам.
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01.09.2022 19:44 Відповісти
73%тные колированные зебилы "Зробили це разом"...
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01.09.2022 19:51 Відповісти
Там астрономічні цифри.

Саме тому в пам'ять про них ми маємо виставити таку ціну росії та росіянам щоб вони припинили існування, а їх останки, руїни заводів та житла, їх корисні копалини стали нашим ресурсом для росту і відновлення всіх понесених українством втрат.

Саме тому нам треба воювати на території рф. Вчитись у рф як вона грабує і вивозить все. Вчитись як вона асимілює та нав'язує рашизм. Вчитись як вона проводить чистки та страчує десятки тисяч тих хто просто їй не сподобався. Інакше ми не переможемо в цій війні.
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01.09.2022 19:58 Відповісти
Не хотілось би перетворюватись в таких драконів як вони,але,інакше нам мабуть,не вижити...
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01.09.2022 20:26 Відповісти
Головне діяти з розумом та тільки при доцільності, тобто без ніяких вистав що називаються військові злочини і які так ********** кадировці та росіяни. Все це що я згадав можна робити не порушуючи міжнародні норми якщо діяти з розумом та правильно подавати. Одне тільки право на репарації дозволяють нам вивести з рф все...
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01.09.2022 20:31 Відповісти
судячи з того, як Захід надає нам допомогу, а саме швидкість, з якою ця допомога надходить, скаладається враження, що Захід зацікавленний модерувати цю війну десятиріччями
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01.09.2022 21:02 Відповісти
А якщо комусь не сподобаєтесь саме Ви? Вас теж можна стратити? Чи Ви і є представник тієї самої "білої раси" яка і буде вирішувати хто їй не сподобався?
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02.09.2022 12:39 Відповісти
А євреям можна переслідувати до сьогодні пособників гітлера та страчувати їх? Виявляється можна.

Я є представник українства на яке напали гобліни та геноцид якого вони спробували повторити. За це їх всіх чекає смерть в точності як стало із всіма арійцями. Чи зараз є десь живі арійці? Ні їх євреї стратили. Стратили всіх разом із членами гітлер'югенд та іншими хто взагалі арійцем не був, а просто помагав їм. Так що ви вважаєте що одним можна, бо вони євреї, а іншим ні бо вони українство?
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03.09.2022 16:03 Відповісти
Влада не дієсправна росія каже що йде їх вбивати а вони довідки видають та звільняють росіян від санкцій долар у них за все.
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01.09.2022 21:51 Відповісти
Царство Небесне...
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02.09.2022 10:13 Відповісти
 
 