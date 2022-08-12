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Новини Війна Різня в Бучі
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Під Бучею виявили тіло ще одного вбитого росіянами мирного жителя, - міськрада

буча

У Бучанському районі Київській області у лісі виявили тіло ще одного вбитого росіянами мирного жителя.

Про це повідомляє Бучанська міська рада, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Пішим патрулем третьої роти Добровольчого формування Бучанської територіальної громади у лісі ближе до узбіччя дороги Блиставиця-Здвижівка виявлено тіло людини", - ідеться у повідомленні.

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За попередніми даними тіло належить мешканцю Києва 1964 р. н,,який був розстріляний російськими загарбниками під час тимчасового захоплення території Київщини. Відомо, що його доньку росіяни викрали і вивезли на територію Білорусі 28 лютого.

За фактом виявлення розпочато слідство.

Автор: 

армія рф (17821) Київська область (4089) Буча (542) воєнні злочини (1877)


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Боюся, ще довго будуть тіла знаходити...
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12.08.2022 19:43 Відповісти
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12.08.2022 19:48 Відповісти
Царство Небесне...
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12.08.2022 19:59 Відповісти
Що з донькю ?
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12.08.2022 20:23 Відповісти
Людину жаль.
А надібність у такому фото сумнівна - можна було б обійтись без зображення Предатора.
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12.08.2022 21:24 Відповісти
 
 