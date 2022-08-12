Під Бучею виявили тіло ще одного вбитого росіянами мирного жителя, - міськрада

У Бучанському районі Київській області у лісі виявили тіло ще одного вбитого росіянами мирного жителя.

Про це повідомляє Бучанська міська рада, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Пішим патрулем третьої роти Добровольчого формування Бучанської територіальної громади у лісі ближе до узбіччя дороги Блиставиця-Здвижівка виявлено тіло людини", - ідеться у повідомленні.

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За попередніми даними тіло належить мешканцю Києва 1964 р. н,,який був розстріляний російськими загарбниками під час тимчасового захоплення території Київщини. Відомо, що його доньку росіяни викрали і вивезли на територію Білорусі 28 лютого.

За фактом виявлення розпочато слідство.