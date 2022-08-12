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Под Бучей обнаружили тело еще одного убитого россиянами мирного жителя, - горсовет

буча

В Бучанском районе Киевской области в лесу обнаружили тело еще одного убитого россиянами мирного жителя.

Об этом сообщает Бучанский городской совет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пешим патрулем третьей роты Добровольческого формирования Бучанской территориальной громады в лесу ближе к обочине дороги Блиставица-Здвижевка обнаружено тело человека", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным тело принадлежит жителю Киева 1964 г.р., который был расстрелян российскими захватчиками во время временного захвата территории Киевщины. Известно, что его дочь россияне похитили и вывезли на территорию беларуси 28 февраля.

По факту обнаружения начато следствие.

армия РФ (19674) Киевская область (4194) Буча (460) военные преступления (1452)


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Боюся, ще довго будуть тіла знаходити...
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12.08.2022 19:43 Ответить
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12.08.2022 19:48 Ответить
Царство Небесне...
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12.08.2022 19:59 Ответить
Що з донькю ?
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12.08.2022 20:23 Ответить
Людину жаль.
А надібність у такому фото сумнівна - можна було б обійтись без зображення Предатора.
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12.08.2022 21:24 Ответить
 
 