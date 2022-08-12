Под Бучей обнаружили тело еще одного убитого россиянами мирного жителя, - горсовет

В Бучанском районе Киевской области в лесу обнаружили тело еще одного убитого россиянами мирного жителя.

Об этом сообщает Бучанский городской совет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пешим патрулем третьей роты Добровольческого формирования Бучанской территориальной громады в лесу ближе к обочине дороги Блиставица-Здвижевка обнаружено тело человека", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным тело принадлежит жителю Киева 1964 г.р., который был расстрелян российскими захватчиками во время временного захвата территории Киевщины. Известно, что его дочь россияне похитили и вывезли на территорию беларуси 28 февраля.

По факту обнаружения начато следствие.