Пограничники с помощью беспилотника уничтожили вражеский танк. ВИДЕО
Военнослужащие спецподразделения Госпогранслужбы подстрелили и уничтожили российский танк в тесном взаимодействии с побратимами других составляющих Сил обороны Украины на одном из направлений, где ведутся активные боевые действия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГНСУ.
От контакта с украинскими защитниками у танка оккупантов сорвало башню.
Топ комментарии
+22 Urs
показать весь комментарий12.08.2022 19:27 Ответить Ссылка
+17 Jānis Vanags
показать весь комментарий12.08.2022 19:23 Ответить Ссылка
+17 jack nicholson
показать весь комментарий12.08.2022 19:25 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Який в танкiста був конєц..
"РКГ-1600 - українська модифікація для бомбометання з дронів, розроблена ПАТ "Завод "Маяк" у 2020 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%93-3#cite_note-3 [3] . Замість тканинного стабілізатора граната отримала пластикове оперення в районі руків'я, що значно покращило аеродинамічні характеристики **********!
Слава прикордонникам!
Ганьба арестовичу!
інші побратими напевно в офісі буби сидять...
назвати підрозділи побратимів впадлу?
В Україні, про подібні твоєму висловлювання, кажуть: "Ляп штаньми об асфальт!"
О це так закантачили!
Копійочний дрон та такий же дешевий снаряд, і мінус пару мільйонів вічно зелених та пару чоловік екіпажу на кожного з яких треба мінімум років 25 щоб виростити.
Майбутнє якщо і буде з "танками", то це будуть легкі, максимально дешеві наземні дрони.
https://twitter.com/i/status/1556153569765691392
P.S. прикордонники зробили все вірно