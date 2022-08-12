Пограничники с помощью беспилотника уничтожили вражеский танк. ВИДЕО

Военнослужащие спецподразделения Госпогранслужбы подстрелили и уничтожили российский танк в тесном взаимодействии с побратимами других составляющих Сил обороны Украины на одном из направлений, где ведутся активные боевые действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГНСУ.

От контакта с украинскими защитниками у танка оккупантов сорвало башню.

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