Прикордонники за допомогою безпілотника знищили ворожий танк. ВIДЕО

Військовослужбовці спецпідрозділу Держприкордонслужби вполювали та знищили російський танк у тісній взаємодії з побратимами інших складових Сил оборони України на одному з напрямків, де ведуться активні бойові дії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ДПСУ.

Від контакту з українськими захисниками у танка окупантів аж зірвало башту.

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