Прикордонники за допомогою безпілотника знищили ворожий танк. ВIДЕО
Військовослужбовці спецпідрозділу Держприкордонслужби вполювали та знищили російський танк у тісній взаємодії з побратимами інших складових Сил оборони України на одному з напрямків, де ведуться активні бойові дії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ДПСУ.
Від контакту з українськими захисниками у танка окупантів аж зірвало башту.
Топ коментарі
+22 Urs
показати весь коментар12.08.2022 19:27 Відповісти Посилання
+17 Jānis Vanags
показати весь коментар12.08.2022 19:23 Відповісти Посилання
+17 jack nicholson
показати весь коментар12.08.2022 19:25 Відповісти Посилання
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Який в танкiста був конєц..
"РКГ-1600 - українська модифікація для бомбометання з дронів, розроблена ПАТ "Завод "Маяк" у 2020 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%93-3#cite_note-3 [3] . Замість тканинного стабілізатора граната отримала пластикове оперення в районі руків'я, що значно покращило аеродинамічні характеристики **********!
Слава прикордонникам!
Ганьба арестовичу!
інші побратими напевно в офісі буби сидять...
назвати підрозділи побратимів впадлу?
В Україні, про подібні твоєму висловлювання, кажуть: "Ляп штаньми об асфальт!"
О це так закантачили!
Копійочний дрон та такий же дешевий снаряд, і мінус пару мільйонів вічно зелених та пару чоловік екіпажу на кожного з яких треба мінімум років 25 щоб виростити.
Майбутнє якщо і буде з "танками", то це будуть легкі, максимально дешеві наземні дрони.
https://twitter.com/i/status/1556153569765691392
P.S. прикордонники зробили все вірно