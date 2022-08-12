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Прикордонники за допомогою безпілотника знищили ворожий танк. ВIДЕО

Військовослужбовці спецпідрозділу Держприкордонслужби вполювали та знищили російський танк у тісній взаємодії з побратимами інших складових Сил оборони України на одному з напрямків, де ведуться активні бойові дії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ДПСУ.

Від контакту з українськими захисниками у танка окупантів аж зірвало башту.

Також дивіться: Епічний вибух російського танку Т-90 зафіксував український безпілотник, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6138) прикордонники (1109) танк (2085)


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Топ коментарі
+22
удивительное сочетание современного коптера и РКГ-3 образца середины прошлого столетия ))
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12.08.2022 19:27 Відповісти
+17
Krasivoje
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12.08.2022 19:23 Відповісти
+17
I нє узнаєт молодая,
Який в танкiста був конєц..
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12.08.2022 19:25 Відповісти
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Krasivoje
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12.08.2022 19:23 Відповісти
файне
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12.08.2022 19:24 Відповісти
I нє узнаєт молодая,
Який в танкiста був конєц..
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12.08.2022 19:25 Відповісти
Бо у його кінець відгорів начисто.
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12.08.2022 21:57 Відповісти
у-х-х-х-х-----дух захватывает !
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12.08.2022 19:26 Відповісти
удивительное сочетание современного коптера и РКГ-3 образца середины прошлого столетия ))
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12.08.2022 19:27 Відповісти
пишуть шо...
"РКГ-1600 - українська модифікація для бомбометання з дронів, розроблена ПАТ "Завод "Маяк" у 2020 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%93-3#cite_note-3 [3] . Замість тканинного стабілізатора граната отримала пластикове оперення в районі руків'я, що значно покращило аеродинамічні характеристики **********!
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12.08.2022 20:56 Відповісти
ну да, модификация: откручиваешь ручку с двумя предохранителями - инерциальной пружиной и вытяжным предохранителем вместе с тряпкой, а вместо ручки накручивается пластиковый хвостовик, напечатанный на 3D-принтере. Модификация РКГ-1600 готова.
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12.08.2022 21:31 Відповісти
..все це так..- але нахіба покинуту техніку палити..??- не перший раз таке бачу. ну, зрозуміло- не даставайся же ті нікаму, ми, такі сміливціприкардонікі туди не поліземо, та й ціліші будемо)))
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12.08.2022 23:19 Відповісти
Тю як просто - знищити танк за допомогою безпілотника, он люся арестович врукопашшу збирався йти танк чи БТР!
Слава прикордонникам!
Ганьба арестовичу!
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12.08.2022 19:39 Відповісти
Люся - нарцис.. нарцисизм- декомпенсація на сцикливість переважно...
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12.08.2022 20:07 Відповісти
Когда кацапажу становится очень жарко в танчике, он сбрасывает башню для проветража.
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12.08.2022 19:41 Відповісти
Или єслі абДристові..ться, так для провєтрєнія
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12.08.2022 21:05 Відповісти
Качество съёмки отличное!
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12.08.2022 19:42 Відповісти
И тут русский ваньок понял, шо больше не хочет денацифицировать Украину...
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12.08.2022 19:42 Відповісти
от точности наших военных у русни в полном смысле срывает башню... ))))
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12.08.2022 19:46 Відповісти
мы пахали, я и трактор..
інші побратими напевно в офісі буби сидять...
назвати підрозділи побратимів впадлу?
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12.08.2022 19:46 Відповісти
Передивився разів п"ять! І от що думаю - треба буть "суперідіотом", щоб розмістить на лівій полиці (яка прикриває гусеницю зверху), поряд з люком мехвода, десяток протитанкових мін Тобто більше півсотні кілограмів вибухівки! І саме туди лягла "бомбочка"
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12.08.2022 20:06 Відповісти
это не мины, а супер динамическая защита анало говнет, но что-то пошло не так
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12.08.2022 21:53 Відповісти
Це мабуть у них танк камікадзе аналоговнєт.
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13.08.2022 02:12 Відповісти
Кумулятивная струя середины прошлого века точно попала в БК. В нескольких сантиметрах от ДЗ попала граната! Ювелирно! ДЗ бы сбила струю
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12.08.2022 20:11 Відповісти
Ти знаєш де у радянських танків знаходиться боєкомплект? Всередині корпуса танка - по центру і оточує екіпаж з трьох боків і знизу Граната з квадрокоптера попала по лівому краю передньої частини корпуса танка - між лівою полицею і люком механіка-водія! Який там "к чорту" Б/К?!!! Там від вибуху тієї гранати здетонували протитанкові міни, десяток яких якийсь кацапський придурок виклав прямо зовні - на полицю А вже від їх вибуху загорівся танк та здетонував Б\К всередині танку
В Україні, про подібні твоєму висловлювання, кажуть: "Ляп штаньми об асфальт!"
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13.08.2022 08:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_iXcgN0IE8A
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12.08.2022 20:12 Відповісти
Йо-й!
О це так закантачили!
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12.08.2022 20:15 Відповісти
Від таких відео зриває башню не лише танка а і Арестовича.
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12.08.2022 20:28 Відповісти
Як бачимо танки мотлох, рухлядь, артефакт історії.

Копійочний дрон та такий же дешевий снаряд, і мінус пару мільйонів вічно зелених та пару чоловік екіпажу на кожного з яких треба мінімум років 25 щоб виростити.

Майбутнє якщо і буде з "танками", то це будуть легкі, максимально дешеві наземні дрони.
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12.08.2022 20:36 Відповісти
конечно, дешевле чем танк, но копеечным я бы такой дрон не назвал бы
https://twitter.com/i/status/1556153569765691392
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13.08.2022 00:51 Відповісти
КрасівоЄ Аж дах зірвало озвучка топ 👍
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12.08.2022 21:03 Відповісти
Девять протитанкових мін на лівій гусці, нікого не бентежить?
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12.08.2022 21:31 Відповісти
жаль, що екіпаж змився. заздалегідь...
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12.08.2022 22:19 Відповісти
Получи кацап гранату.
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12.08.2022 22:52 Відповісти
це класно, але танк то кинутий стоїть
P.S. прикордонники зробили все вірно
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12.08.2022 23:44 Відповісти
 
 