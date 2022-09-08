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Велика пожежа поблизу Новофедорівки в окупованому Криму. ВIДЕО
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В мережах опублікований відеозапис, на якому зафіксований величезний стовп диму в районі Новофедорівки в окупованому Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у селищі знаходиться військовий аеродром, на якому після захоплення півострова базується авіація окупантів.
Топ коментарі
+63 Підлога Маккартні
показати весь коментар08.09.2022 16:15
+51 Максім ХОЙ 07fb0949
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+44 Hulio
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Вона розповіла, що мала лише 10 років, коли загарбники прийшли на півострів. Пропаганда та кремлівські посіпаки 8 років переконували дитину, що вона росіянка, але марно. В'їхавши на територію, контрольовану українською владою, вона повідомила, що є українкою і хоче мати громадянство своєї країни, а не нав'язане окупантами".
https://twitter.com/i/status/1567717359913164810
- "Бог любить трійцю".
на переході його збив п'яний шмаркач на папкіній тачці
Непоганий ж був актор - мені подобався Ціла епоха
"Мама, зачем ты надеваешь вышиванку??"
"Мамо, що ти робиш??