Велика пожежа поблизу Новофедорівки в окупованому Криму. ВIДЕО

В мережах опублікований відеозапис, на якому зафіксований величезний стовп диму в районі Новофедорівки в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у селищі знаходиться військовий аеродром, на якому після захоплення півострова базується авіація окупантів.

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