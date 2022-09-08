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Велика пожежа поблизу Новофедорівки в окупованому Криму. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережах опублікований відеозапис, на якому зафіксований величезний стовп диму в районі Новофедорівки в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у селищі знаходиться військовий аеродром, на якому після захоплення півострова базується авіація окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обговорюють вибухи на аеродромі в Криму: "Хваленое ПВО не сработало. В очередной раз. Может, и по мосту въ#бут". ВIДЕО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атаки на авіабази в Криму - серія успішних ракетних ударів ЗСУ, - стаття Залужного та Забродського

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+63

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08.09.2022 16:15
+51
ВСУ продвинулись на 50 км в тыл российской армии, идет бой за Грушевку в окрестностях Купянска💪
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08.09.2022 16:18
+44
- "Отче. Маю гріх, убив двох москалів",
- "Бог любить трійцю".
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08.09.2022 16:33
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08.09.2022 16:13 Відповісти
Апять ?!
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08.09.2022 16:29 Відповісти
Счёт пришёл за свет в конце тоннеля.
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08.09.2022 16:37 Відповісти
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08.09.2022 16:41 Відповісти
КурИте братья)))) А вообще курИте не курИте, хана вам лаптеноги козломордые!
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08.09.2022 18:13 Відповісти
А лисички взяли спички...
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08.09.2022 18:44 Відповісти

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08.09.2022 16:15 Відповісти
Яка вона гидка.
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08.09.2022 16:21 Відповісти
і це ще не каміння..тільки чуток курнули))
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08.09.2022 16:46 Відповісти
Так душевно , все так по-домашнему...
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08.09.2022 16:57 Відповісти
v smysle? Kurnuli duševno po domašnemu?
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09.09.2022 02:08 Відповісти
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08.09.2022 17:32 Відповісти
буряточка . оставайся ******* . не уезжай . так душевно . по домашнему ****** ЗСУ по крыму . а ты тварь сопли распустила и в бензоколонку . а в крыму ..бархатный.. сезон
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09.09.2022 06:42 Відповісти
капелан 43 ОАБр: смерь москаля не э гр1х, а найближчий шлях до неба.....
https://twitter.com/i/status/1567717359913164810
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08.09.2022 16:15 Відповісти
Я в принципі не дуже люблю церковників. Але, бачу, цей капелан нормальний чел! Респект!
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08.09.2022 16:24 Відповісти
капелани - то не звичайні церковники)
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08.09.2022 16:47 Відповісти
Навіть в Біблії написано, що є духовні, а є фарісєї, тут вже на кого трафіш, і як шибко розберешся хто є хто.
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08.09.2022 21:49 Відповісти
- "Отче. Маю гріх, убив двох москалів",
- "Бог любить трійцю".
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08.09.2022 16:33 Відповісти
пишуть, шо Дротонян (Боярський) - всьо
на переході його збив п'яний шмаркач на папкіній тачці
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08.09.2022 16:18 Відповісти
Каналья, тысича чиртей
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08.09.2022 16:19 Відповісти
"Тышача". Він в останній час замість "с" казав "ш". Очевидно, в кацапіїї дешева стоматологія.
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08.09.2022 16:27 Відповісти
Позов за пошкодження тачки, сподіваюсь, вже в "суді"?
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08.09.2022 16:25 Відповісти
шпага в одну сторону, шляпа - в другую... А был бы на лошади, может и жив бы остался.
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08.09.2022 16:26 Відповісти
А що, Дартаньян, в підсумку, став на бік зла?

Непоганий ж був актор - мені подобався Ціла епоха
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08.09.2022 17:04 Відповісти
Пукіна облизував так, шо аж мозолі на язику заробив.
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08.09.2022 18:06 Відповісти
Азохенвей!
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08.09.2022 19:10 Відповісти
По русски великолепней звучит. Отсос, Подсос, Ананист и Дрочиньян!
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08.09.2022 19:40 Відповісти
"Мамулечка, пора валить отсюда!"
"Мама, зачем ты надеваешь вышиванку??"
"Мамо, що ти робиш??
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08.09.2022 16:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jFWOjT8s5oM
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08.09.2022 16:44 Відповісти
Мамо, шо Ви ото робите?
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08.09.2022 17:33 Відповісти
ВСУ продвинулись на 50 км в тыл российской армии, идет бой за Грушевку в окрестностях Купянска💪
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08.09.2022 16:18 Відповісти
Якщо це так, то було б дуже непогано!
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08.09.2022 16:31 Відповісти
Віримо в ЗСУ!!
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08.09.2022 16:33 Відповісти
а кто-нибудь в курсах - мосты в Сеньковом и Гороховатке функционируют или разрушены?
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08.09.2022 16:36 Відповісти
поки нема такої інфи
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08.09.2022 16:38 Відповісти
ну, может кто знает...
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08.09.2022 16:40 Відповісти
пока функционируют.
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09.09.2022 03:21 Відповісти
Лінза відать куріт...
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08.09.2022 16:21 Відповісти
пліна..на силу переклала
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08.09.2022 16:51 Відповісти
Говорят, что в Великобритании королеве стало плохо. Правда?
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08.09.2022 16:22 Відповісти
так..схоже що помре бабця..родина та люди стягуються до Букенгемського палацу..Боже бережи Королеву
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08.09.2022 16:27 Відповісти
вже
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08.09.2022 21:09 Відповісти
Таки ,шоб ми так жили як королева
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08.09.2022 16:31 Відповісти
Но не коли померае
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08.09.2022 16:38 Відповісти
Королева Великої Британії Єлизавета ІІ під час війни служила в армії. ...

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08.09.2022 17:01 Відповісти
знаю
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08.09.2022 17:17 Відповісти
https://www.royal.uk/statement-buckingham-palace
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08.09.2022 16:36 Відповісти
Жаль. Можно сказать, шо в месте с ней умрёт целая эпоха. Достойная женщина
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08.09.2022 18:49 Відповісти
"Бавовнятко" бешкетує!
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08.09.2022 16:22 Відповісти
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08.09.2022 16:37 Відповісти
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08.09.2022 18:50 Відповісти
Бавовнятко снова приходил...

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08.09.2022 16:26 Відповісти
Яка сумна новина
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08.09.2022 16:28 Відповісти
Дивився по гугл картам, там 21 винищувач (хоча швидше за все карта застаріла)
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08.09.2022 16:31 Відповісти
Давайте на форос та на Оливу там база берегової охорони))
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08.09.2022 16:35 Відповісти
- мамулічка нада сйобивать-2
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08.09.2022 16:38 Відповісти
Опять курили.
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08.09.2022 16:48 Відповісти
Опять на том же месте. Может русня передд уходом сжигает остатки аеродррома.
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08.09.2022 16:51 Відповісти
ех..а я чекаю на отий клятий міст..може Бавовнятко й там пограється..
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08.09.2022 16:58 Відповісти
Эффект линзы...
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08.09.2022 17:10 Відповісти
На резиновой жопе....
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08.09.2022 17:27 Відповісти
незрозуміло де, не зрозуміло шо...але нехай горить, якщо у кацапів.
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08.09.2022 17:36 Відповісти
"Горить,палає техніка ворожа,рідна Україна переможе!" (с)
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08.09.2022 20:13 Відповісти
Легкое задымление
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08.09.2022 21:22 Відповісти
 
 