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Вражаючі кадри роботи гаубиць ЗСУ України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Гаубиці М777А2 задіяні під час контрнаступу на Харківщині та оборони Донбасу.

Відео роботи гаубиць Цензор.НЕТ надіслали підписники.

На цих кадрах - вражаюча робота наших воїнів під час контрнаступу на Харківщині й ведення активної оборони на Донецькому і Луганську напрямках.

Також дивіться: Артилеристи знищують ворожий підрозділ, що розгорнувся для атаки на українські позиції. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
працюйть сокири, рубають кацапські макітри.....
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15.09.2022 09:34
+9
ото добре.....палить хлопці русню
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15.09.2022 09:53
+6
білі лади полетіли..
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15.09.2022 10:03
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працюйть сокири, рубають кацапські макітри.....
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15.09.2022 09:34 Відповісти
👍
Гей, Сокири, Сокироньки,
Три моїх сємьорки!
Вдарте, хутко, дорогенькі

Най летять в чотири боки
Срані гімнастьорки
😂
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15.09.2022 13:48 Відповісти
ото добре.....палить хлопці русню
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15.09.2022 09:53 Відповісти
точніше бридку кацапню
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15.09.2022 12:05 Відповісти
білі лади полетіли..
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15.09.2022 10:03 Відповісти
Стройним клином, на родіну 😂
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15.09.2022 13:50 Відповісти
https://t.me/chanel24/54026

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15.09.2022 10:12 Відповісти
🤣
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15.09.2022 10:35 Відповісти
"Хрєново вкопали "лапи" гаубичні" - після пострілу ліва лапа "поїхала" Треба по новій гармату виставлять та наводить!
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15.09.2022 10:13 Відповісти
Придивлявся - не побачив. Ствол різко веде вгору після пострілу, що дивно, але і на інших відео точно так само
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15.09.2022 12:00 Відповісти
Після пострілу ліва лапа гребе землю - видно як там з"являється чорний горб нагорнутої землі
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15.09.2022 12:08 Відповісти
Придивіться як гарно 155 снаряд іде в небо !
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15.09.2022 10:23 Відповісти
 
 