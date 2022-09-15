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Вражаючі кадри роботи гаубиць ЗСУ України. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Гаубиці М777А2 задіяні під час контрнаступу на Харківщині та оборони Донбасу.
Відео роботи гаубиць Цензор.НЕТ надіслали підписники.
На цих кадрах - вражаюча робота наших воїнів під час контрнаступу на Харківщині й ведення активної оборони на Донецькому і Луганську напрямках.
Топ коментарі
+26 Артм Воронцов
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+9 Kolja Stambulskij
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+6 Аркадий Станкович
показати весь коментар15.09.2022 10:03
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Три моїх сємьорки!
Вдарте, хутко, дорогенькі
Най летять в чотири боки
Срані гімнастьорки
😂