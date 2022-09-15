Вражаючі кадри роботи гаубиць ЗСУ України. ВIДЕО

Гаубиці М777А2 задіяні під час контрнаступу на Харківщині та оборони Донбасу.

Відео роботи гаубиць Цензор.НЕТ надіслали підписники.

На цих кадрах - вражаюча робота наших воїнів під час контрнаступу на Харківщині й ведення активної оборони на Донецькому і Луганську напрямках.

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