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Ліквідовані окупанти та російські танки на трасі Волохів Яр-Ізюм. ВIДЕО
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В ході контрнаступу на Харківщині українські військові знищили колону росіян у складі трьох танків Т-72Б3 та вантажівки з боєприпасами.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував на своїй сторінці в соцмережі відеозапис з місця успішної атаки. Бійці знищили вантажівку, вивели з ладу два танки, а один забрали як трофей.
"Вдала засідка українських військ на дорозі Волохів Яр-Ізюм. Колона танків Т-72Б3 зразка 2016 року була атакована під час руху по трасі... Вибухнула також машина з боєкомплектом. Боєкомплект танковий", - розповідає Бутусов.
Топ коментарі
+39 Andry Moon
показати весь коментар15.09.2022 11:10
+29 Ivan Ivanov 036c97a9
показати весь коментар15.09.2022 11:17
+26 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар15.09.2022 11:23
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Походу для рашиков это уже не анекдот... Мы наблюдаем в реальности Балтийский флот РФ у берегов Харькова.