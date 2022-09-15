УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8679 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
29 090 41
армія РФ (13421) війна (56107) знищення (4060) Бутусов Юрій (3123)

Ліквідовані окупанти та російські танки на трасі Волохів Яр-Ізюм. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В ході контрнаступу на Харківщині українські військові знищили колону росіян у складі трьох танків Т-72Б3 та вантажівки з боєприпасами.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував на своїй сторінці в соцмережі відеозапис з місця успішної атаки. Бійці знищили вантажівку, вивели з ладу два танки, а один забрали як трофей.

"Вдала засідка українських військ на дорозі Волохів Яр-Ізюм. Колона танків Т-72Б3 зразка 2016 року була атакована під час руху по трасі... Вибухнула також машина з боєкомплектом. Боєкомплект танковий", - розповідає Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія рекламує набір зеків, які скоїли важкі злочини, на війну в Україну: "Каждый имеет второй шанс!". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+39
Нє убєрьог Камчатку орк.
показати весь коментар
15.09.2022 11:10
+29
А сидів би у себе на камчаткі,був би живий. А скільки ще їх таких по посадках валяється...
показати весь коментар
15.09.2022 11:17
+26
хто ж теперя будет камчатку беречь???
показати весь коментар
15.09.2022 11:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нє убєрьог Камчатку орк.
показати весь коментар
15.09.2022 11:10 Відповісти
Вибачаюся, ще й надзюрив у штани.
показати весь коментар
15.09.2022 11:23 Відповісти
Слава Честь иХвала нашим Героям❤️💙💛‼️🙏🙏🙏🍀🍀🍀🍀🍀🍀Горите в пекли оккупанты‼️
показати весь коментар
15.09.2022 11:38 Відповісти
"aбоссаний дохляк" в канаві валявся чиїсь нові білі жигулі
показати весь коментар
15.09.2022 12:48 Відповісти
Так і подавайте новини: не 1 новина а 4 повязані.
показати весь коментар
15.09.2022 11:11 Відповісти
Денис барышев отрицательно живёт)
показати весь коментар
15.09.2022 11:13 Відповісти
то можна переглядати нескінченно!
показати весь коментар
15.09.2022 11:15 Відповісти
А сидів би у себе на камчаткі,був би живий. А скільки ще їх таких по посадках валяється...
показати весь коментар
15.09.2022 11:17 Відповісти
Добрива під міліард Зедерев.
показати весь коментар
15.09.2022 11:23 Відповісти
хто ж теперя будет камчатку беречь???
показати весь коментар
15.09.2022 11:23 Відповісти
ісчо тьолкі наражаютЬ
показати весь коментар
15.09.2022 12:49 Відповісти
японці
показати весь коментар
15.09.2022 20:40 Відповісти
камчатка в опасности, граница не на замке это ж надо так компасу забарахлить, что аж стороны света перепутал, мичман хренов
показати весь коментар
15.09.2022 11:25 Відповісти
Орк перепутав Камчатку із Харківщиною і отримав по зубах
показати весь коментар
15.09.2022 11:27 Відповісти
Бутусов всюди. Він реально військових дій журналіст. Поважаю,підписана,читаю.
показати весь коментар
15.09.2022 11:33 Відповісти
oh no, this is the road to hell
показати весь коментар
15.09.2022 11:37 Відповісти
Мало вбито російських окупантів, їх усіх потрібно знищити.
показати весь коментар
15.09.2022 11:37 Відповісти
А помните рашики угарали с анектода- "Как заявила спикер Госдепа США Дженнифер Псаки: "Если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии".
Походу для рашиков это уже не анекдот... Мы наблюдаем в реальности Балтийский флот РФ у берегов Харькова.
показати весь коментар
15.09.2022 11:39 Відповісти
У Бутусова добре відео.
показати весь коментар
15.09.2022 11:39 Відповісти
у них все так "чудово" на Камчатці і так чудово "получається" її зберігати, що вони вирішили допомогти зберегти Україну українцям, небаченої щедрості альтруїсти просто
показати весь коментар
15.09.2022 11:49 Відповісти
мичман, був собутыльник сивухи, судя по мокрій матні ))
показати весь коментар
15.09.2022 11:51 Відповісти
Тсссс.... Сивохо - у складі вищого керівництва України. Був на зустрічі з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Блінкеним. https://www.youtube.com/watch?v=9JAUym9aEqg
показати весь коментар
15.09.2022 14:05 Відповісти
"штани сивухи на зустрічі з дерсекретарем повітря також не озонували" )
показати весь коментар
15.09.2022 14:16 Відповісти
пруться раша-фашистські івани в Україну... за своєю смертю.
показати весь коментар
15.09.2022 12:01 Відповісти
Камчатка в другой старанє)
показати весь коментар
15.09.2022 12:04 Відповісти
Мама, я на Украине, берегу камчатку не жалея жизни.
показати весь коментар
15.09.2022 12:25 Відповісти
"мамачка, папачка, нам нада свалівать атсюда!" (с)
показати весь коментар
15.09.2022 12:53 Відповісти
За неисполнение приказа о плановой передислокации лишить почётного звания защитника Камчатки
показати весь коментар
15.09.2022 12:44 Відповісти
розлетілись лапті
показати весь коментар
15.09.2022 13:01 Відповісти
"Вот экипаж танка, а где-то их члены..."
показати весь коментар
15.09.2022 14:29 Відповісти
Денис Барышев истек кровью - будет суши для собачар! И "Кончатку" свою не сберег!
показати весь коментар
15.09.2022 14:33 Відповісти
Був член екіпажу,а став много член
показати весь коментар
15.09.2022 15:12 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.* Слава ЗСУ!
показати весь коментар
15.09.2022 15:14 Відповісти
Дениска обосався на последок.
показати весь коментар
15.09.2022 16:35 Відповісти
Гарненько!
показати весь коментар
15.09.2022 16:37 Відповісти
Денискин папа купит себе белую Ладу. Повезло!
показати весь коментар
15.09.2022 16:38 Відповісти
херойські здохлий камчатскій вітязь не тільки стік кров"ю,а й обісцявся (подивіться на мокрі штанці нижче пояса)....
показати весь коментар
15.09.2022 18:19 Відповісти
баришев так завзято йшов "на Киев за 3 дня" шо аж ноги постирав... буває.
показати весь коментар
16.09.2022 06:26 Відповісти
ех, камчадал, камчадал... за що вмер?
показати весь коментар
16.09.2022 16:15 Відповісти
 
 