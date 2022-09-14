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Новини Відео Війна
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Росія рекламує набір зеків, які скоїли важкі злочини, на війну в Україну: "Каждый имеет второй шанс!". ВIДЕО

Найближчий друг Путіна, раніше судимий Євген Пригожин, власник приватної військової компанії "Вагнер", особисто вербує засуджених в Росії за важкі злочини на війну в Україну.

Відповідне відео було сьогодні оприлюднено, передає Цензор.НЕТ.

"Путін відновив сталінські штрафбати. Кожен українець, кожен воїн, кожен у світі має побачити це відео. Тут друг Путіна всемогутній та раніше судитиме Євген Пригожин вербує ув’язнених за тяжкі злочини на війну в Україні. Вбивцям та ґвалтівникам росіян Пригожин обіцяє амністію, якщо вони укладуть 6 місячний контракт і поїдуть вбивати українців. Порівняйте це з відео, де украінські солдати співають гімн України хор. і добровільно ідуть на фронт з цими найманцями. Безсилий знайти солдат для захоплення України, Путін йде шляхом Сталіна, і вербує зеків у штрафбати, де втікати не можна, де якщо. Не вб’ють українці, то вб’ють свої, тобто Пригожин визнає, що там заградзагони розстріляють на місці. Це відео треба дивитись, щоб побачити справжнє обличчя Росії, справжні цілі руського мира - це злочини та беззаконня за будь-яку ціну. Ось кому вони прагнуть віддати Україну. Це відео має обійти увесь світ, щоб побачити спражню Росію, щоб побачити проти якого ворога українці захищають свою землю. Росією править банда злочинців, і російська армія стала армією злочинців, яким пробачають будь-які гріхи. Неймовірно це бачити, але це не кіно. Солдат у Росії гостро не вистачає - потік трупів та розгроми російських військ в Україні агітують проти війни дуже ефективно, тому тільки на зеків у Путіна і залишається надія", - прокоментував відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російських злочинців на війну в Україні вербує особисто "кухар Путіна" Пригожин. Особливо його цікавлять "убивці та розбійники", - ЗМІ

Автор: 

армія рф (17359) росія (65146) в’язниця (440) Бутусов Юрій (3589) мобілізація (3054) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+37
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14.09.2022 20:10
+30
но не вторую жизнь !!!
тем более марадерить уже не получиться, а завоняться в рефрижераторе в белгороде - реально
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14.09.2022 20:07
+27
Вот тебе и сила ОДКБ. Та Америка вас укатала бы за неделю вторую от вас остались одни ошмётки. Скоро пойдут дети 16 летние …
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14.09.2022 20:09
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но не вторую жизнь !!!
тем более марадерить уже не получиться, а завоняться в рефрижераторе в белгороде - реально
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14.09.2022 20:07 Відповісти
В рефрижератор им не попасть, не по Сеньке шапка, только в канаву...
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15.09.2022 16:53 Відповісти
Відправляють на утілізацію,щоб звільнити камери та не кормити ув'язнених.
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14.09.2022 20:07 Відповісти
саме так !

цих в мясорубку будуть кидати не вагаючись - "падьож скота" буде зашкалювати
а отцам-командірам цього уркаганського воїнства я не завідую

"друга армія світу" не перестає дивувати
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14.09.2022 22:55 Відповісти
"Ой, зеки-зеки ви мої,
Ходіть служити ви мені!
Довго служить не будете -
У чорноземи ляжете..." (с)
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15.09.2022 20:17 Відповісти
Вова Сталінович Гітлеров (китайська підробка) - мідяк за штуку, можливий торг!
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14.09.2022 20:08 Відповісти
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14.09.2022 20:08 Відповісти
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14.09.2022 20:24 Відповісти
Вот тебе и сила ОДКБ. Та Америка вас укатала бы за неделю вторую от вас остались одни ошмётки. Скоро пойдут дети 16 летние …
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14.09.2022 20:09 Відповісти
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14.09.2022 20:10 Відповісти
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14.09.2022 20:11 Відповісти
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14.09.2022 20:13 Відповісти
Не беспокойтесь. Эти ребята прекрасно понимают что ствол стоит больше стиральной машинки, а унести его легче. Назад в россию эти вернутся (те кому повезет) не с унитазами и стиралкам, а с горой неучтенного оружия. "Холодное лето 53" покажется кацапам приятной сказкой.
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14.09.2022 20:23 Відповісти
дуже дивно бо в німців на початок війни армія дуже механізована була. У них кінних дивізій як в кацапів не було.З мотоциклів шашками рубали.
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14.09.2022 21:44 Відповісти
Так кінохроніки Гебельса показували,а реально на початок війни 60% на гужевій тязі пересувались.
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14.09.2022 22:52 Відповісти
чаме так !
кількість техніки, у т.ч. автомобілів в кизил-орді в рази перевищувала вермахт
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14.09.2022 23:00 Відповісти
Про голандскі велосипеди - це дійсно правда. Мені розказували знайомі з Німеччини, що голанці (точніше нідерландці) дійсно так над німцями стібуться.
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14.09.2022 22:57 Відповісти
На дєди воєвавшиє спіздили і віджали ці ровери у німців.
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14.09.2022 23:05 Відповісти
и нам есть, кого вам предложить - матерый, суровый и беспощадный.....
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14.09.2022 20:10 Відповісти
Осінній перегній?
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14.09.2022 20:11 Відповісти
це що пригожин ?
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14.09.2022 20:14 Відповісти
Це підар дирявий.
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14.09.2022 20:17 Відповісти
"Каждый имеет второй шанс!" - з п*дораса перетворитися на жмура.
(за поняттями шановний зек ніколи в армію не піде)
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14.09.2022 20:16 Відповісти
"А каждый второй - тоже герой,
Он пойдет вслед за тобой..."
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14.09.2022 23:01 Відповісти
Гниль,распад, деградация. Это расея.
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14.09.2022 20:16 Відповісти
цікаво, що у них там з ЯО ?

ракети теж з обідраними сідушками на обслуговуванні чмонь ?
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14.09.2022 23:03 Відповісти
Кацапня,як тільки перетнете український кордон,вважайте,що шансів у вас взагалі немає. Бо здохнете всі.
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14.09.2022 20:17 Відповісти
Символічно на будівлі весить плакат "Вибери жізнь". От зеки кацапорилі і подумають... На зоні живими залишаться, а підуть воювати то здохнуть як собаки
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14.09.2022 20:21 Відповісти
Российский гонщик Сергей Карякин рассказал РИА Новости, что его не допускают до участия в ралли "Дакар" без письменного заявления об осуждении спецоперации в Украине.
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14.09.2022 20:23 Відповісти
пусть ***** в южной осетии и абхазии ралли проводит. или в сирии....
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14.09.2022 21:10 Відповісти
Якутия, трасса из коровьего говна.
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15.09.2022 00:01 Відповісти
Если сделать наклонной, то он может поставить рекорд скорости...
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15.09.2022 16:55 Відповісти
Дороги в Сибіру "утруть носа" будь-якому "Дакару"! Бо подекуди і спецпозашляховики -вантажівки не пройдуть!
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15.09.2022 20:18 Відповісти
Проте в Україні другого життя не буде, та й перше швико скінчиться.
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14.09.2022 20:27 Відповісти
Требуются учителя из России для работы в оккупированных областях Украины. Зарплата до 200 тысяч рублей, отпуск от 8 до 12 лет. Во время отпуска возможно бесплатное обучение украинскому языку.
Распространите.
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14.09.2022 20:27 Відповісти
Вчителів-окупантів дуже просто карати - відрізаєте півтора сантиметра язика і на свободу. Гуманно... і дієво.
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14.09.2022 20:34 Відповісти
дико выглядит, но для москалей это в порядке вещей.
впрочем, как вояки они дерьмо. ни подготовки, ни мотивации. грабить, насиловать, жрать водку.
кидают на мясо.
это кацапам не поможет.
Украина 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 выстоит и победит 👍👍👍
московия проиграет и развалится.
это их конец 👎👎👎
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14.09.2022 20:28 Відповісти
Ті, що в кацапській армії служать нічим від циз "сідєльцев" не відрізняються. Просто ще не встигли сісти до в'язниці.
В середині 80-х довелось частину армійської служби провести в м. Кунгур на Уралі. Так от там так казали про своє місто: "В нашем городє трєть населенія охраняєт зеков, трєть сідіт в тюрьмє и трєть готовітся сєсть".
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14.09.2022 23:04 Відповісти
Та ти шо!Ми звами земляки.Я в 87-90роках в 120 мобгрупі і потім горбачовський дємбєль. А ви мабуть в учбовому центрі ПВО сухопутних військ совдепії служили. Тоді з того учбовго центру всі майже молодші офіцери писали рапорти на звільнення з армії і багато пішли моїх знайомих з ДОСу. І ще: в Кунгурі було три зони - дві в місті і одна десь на свердловському тракті жіноча строгого режиму.
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14.09.2022 23:17 Відповісти
Так, я служив в 223 ЗРБР і нас на півроку відправили в Кунгур перучуватись на ЗРК Бук М.
До речі, по версії кацапів саме ракетою, що була озброєнні в нашій бригаді був збитий МН17. Але на той час бригада давно вже була розформована а озброєння передане Грузії.
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15.09.2022 07:43 Відповісти
Тоді довелось в вагоні-теплушці з заходу України до Урала проїхати. Щось близько тижна в дорозі. От тоді я побачив справжню расєю - розвалені і перекошені ізби, що поросли бур'янами до самої стріхи. І в них жили кацапи, бо в бур'янах були протопнані свіжі стежки.
А в Кунгурі побачив дерев'яні тротуари і повна відсутність асфальту, лиш розбита бруківка, мабутьще царська. На с місто мало випускали, тож я не все бачив, може десь асфальт і є.
А ще черги за дешевим одеколоном з 14-ї години, бо горілки там не було, а тоді алкоголь продавали з 14:00.
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15.09.2022 07:51 Відповісти
Дякую за відповідь.Все те що ви описали так і було.Я так зрозумів, що ви були строковиком і в Кунгур їздили на перепідготовку з ракетною бригадою. В той учбовий центр їздили на кілька місяців з усього совка і груп військ. Дружина там була в шоці від заборів в два з половиною метрів, перкошених будинків ще дореволюційної забудови і кількістю п"яної кацапні.І вишенька на торті -зона на території монастиря ,від якої ми проживали в недалеко.Ну а дощаті тротуари по всьомУралу були.
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15.09.2022 08:54 Відповісти
Так, я служив строкову в Тернопільській області. В Кунгур нас відправили на 6 місяців з травня по грудень 1986 року. Коли ми туди приїхали, то місце в "казармі" було заняте полком з групи радянських військ в Німеччині. Тож нас розселили в наметовому містечку на цвинтарі бувшого монастиря прямо між кам'яних могильних плит.
А "казармою" слугувала бувша монастирська конюшня. Коли "німці" в серпні чи вересні виїхали, нас переселили в ту конюшню. Не забуду, як там було холодно восени - максимум +12, а в умивальнику на підлозі лід, воду не закривали, щоб не замерзала і повно щурів під підлогою в "спальному приміщенні". Вночі ті щурі вилазили і спали на солдатах - грілися.
Я служив в автомобільному взводі на ГАЗ66.
А в 1994 я вперше на два тижні поїхав за кордон до Західної Німеччини. Коли побачив військову колону Бундесверу, то в мене виникло питання, на яке я досі не маю відповіді: "з ким срср збирався воювати?".
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15.09.2022 09:13 Відповісти
Дякую за відповідь.Приємно поговорити зі знайомим по нещастю. Тут говорити -не переговорити. Дружина сприйняла звільнення з кадрів по гобачовському скороченю як манну небесну.А втім, якщо маєте бажання наберіть: НДеПЧДвЧОШШП. Я думаю що це нескладний для вас ребус.
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15.09.2022 10:52 Відповісти
Та там все Зауралля таке!
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15.09.2022 20:20 Відповісти
Там після москви таке все, не тільки Зауралля Коли нас туди теплушками везли, то надивився.

В другій половині 90-х був на Ставропіллі, то там все набагато цивілізованіше. От тільки готель на той час у нас можна було кращий знайти.

А на початку 2000-х поїхали з колегами у відрядження в Краснодар. В аеропорту взяли таксі, їдемо, балакаємо між собою. Тут раптом таксист: "Хлопці, ви звідки?"Ми всі охрініли. "З Київщини" - кажемо. "Свої. Я от на минулому тижні возив москаля на вокзал, то здер з нього 450 рублів, хоча за ту поїздку і 200 вистачило б. А він дає мені 500 і так зі злом, тіпа, здачі нє надо. Ну нє нато, так і нє надо. Забрав я в нього тих 500 рублів. А шо ж, я коли в москву їздив, то вони мене як липку обібрали". От так і сказав - "москаля".
Хлопець виявився місцевим і говорив українською. Мені тоді здалося, що навіть краще, ніж ми під Києвом говоримо.
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15.09.2022 21:59 Відповісти
******.... россия - это не государство...это какое-то сборище конченых *********....

Чел припёрся на РЕЖИМНЫЙ ОБЪЕКТ, и от имени ГОСУДАРСТВА осуществляет набор в НАЕМНИКИ, которые, в свою очередь, запрещены Конституцией РФ.....
Ни решения суда, ни решений по амнистии...Просто чел с улицы зашёл в турму и набирает кто ему нужен🤣😂🤣😂
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14.09.2022 20:29 Відповісти
Орда!
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15.09.2022 06:41 Відповісти
Если сюда ещё добавить то, что это всёзаписалось и стало доступным для просмотра, то порядок на болотах начинает сиять новыми гранями
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15.09.2022 21:29 Відповісти
Это повод выгнать Россию из Интерпола, так она показала всему миру, что её понятия о криминальном праве и законе несовместимы с остальной цивилизацией на планете.
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16.09.2022 05:38 Відповісти
Оце військо у русні, кацапські військові=злочинці рецидивісти.
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14.09.2022 20:29 Відповісти
**** армія.)))))))))
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14.09.2022 20:33 Відповісти
Тут є один цікавий нюанс.
Багато російських ментів уже здохли в Україні. Тому, щоб легше було боротися зі злочинністю в РФ - влада намагатиметься якнайбільше знищити злочинців - коротше скидають потенційно небажаний баласт.
Найближчим часом у рашки розпочнеться кримінальна війна
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14.09.2022 20:36 Відповісти
Пане Бутусов, додайте будь ласка англійські субтитри і розтиражуйте на іноземні ЗМІ
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14.09.2022 20:39 Відповісти
Уже пошло. https://www.reddit.com/r/ukraine/comments/xe72yp/this_is_how_convicts_are_recruited_in_russian/
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14.09.2022 21:09 Відповісти
ВВ2 зеки "кам цу мір" дах там взагалі поїхав???
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14.09.2022 20:45 Відповісти
"Каждый имеет второй шанс!"
====
Он же последний.
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15.09.2022 01:22 Відповісти
40 человек зашли в окопы и всех вырезали....
--------------------
А этот Пригожин ещё и сказочник😁😁😁Типо ЗСУшники бросили свое стрелковое оружие и давай на ножах драться?...

Хотя возможно это такой психологический ход... ЗЕКА не умеют обращаться с автоматами, большинство даже не служили в Армии.... Но зато умеют обращаться с НОЖАМИ, ЗАТОЧКАМИ, ТЕСАКАМИ и другими колюще-режущими предметами....
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14.09.2022 20:45 Відповісти
Мене теж ця фраза збентежила. Цілком можливо, що це правда. Десь бачив відео, де розвідник розповідав про дурість і зневагу наших вояків, які, перебуваючи неподалік від фронту, відпочивають, не виставляючи жодного вартового.
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14.09.2022 21:40 Відповісти
навесні 2014-го було - розстріляли блок-пост в упор, але зараз то повна брехня
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14.09.2022 23:09 Відповісти
В 14 році в другій половині травня під Волнрвахою попав під заміс взвод з нашої волинської тоді 51 бригади через роздовбайство елементарне.
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14.09.2022 23:29 Відповісти
Шановний, я незнаю яких ти фільмів про штрафбат передивився, звідки ти взяв зеків вміючих добре володіти заточками і ножами гадки немаю. Мені особисто прийшлося трояк відмотати в росії з 2017-2020 спочатку в Керчі Ік№2 раніше при Україні №126 потім для уработкі мусора мене відправили етапом аж до Волгограда і назад в Керчь для перевиховання так сказать. ТАК Що скажу тобі відверто майже всі зони в росії красні, тобто якщо коротко все по-мусорському, згідно правил внутрішнього розпорядку. Ніхто там ножів і заточок в руках особливо не тримає, не те що тренується їми користуватися. Якщо ти звернув увагу то всі зекі в робі, а це так звана мусорська постанова. В рашці тільки б'ють нещадно мусора, здоров'я в мене дуже багато забрали уроди. В багатьох зонах треба коли зустрічаєш на вулиці мусора знімати шапку і вітатися ГОВОРИТИ: ЗДРАВСТВУЙТЕ ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК, якщо з ним йшла собака то з нею також треба було вітатися. Майже рік з бараку не виходив тільки строєм в їдальню лише б цю холопську фігню не робити не відчувати себе повним якимось рабом. А далі на медсанчастину з'їхав тамна плац не потрібно виходити. ВИСНОВОК такий можливо я помиляюсь, проте скоріше ти кремлівський бот який «всепропало».
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15.09.2022 01:10 Відповісти
Це психологічна уловка. Ніж для зека -це романтика , а там всі з ножами мали справу.
Це як гвалтівнику сказать , "40 зеків пригнулив окопи,а там одні баби без зброї і без ліфчиків. "
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15.09.2022 10:12 Відповісти
на концерт кобздону
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14.09.2022 20:59 Відповісти
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14.09.2022 21:11 Відповісти
Кацапня відправляє на убой непотрібний мотлох, а з нашої сторони гинуть найкращі!
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14.09.2022 21:15 Відповісти
А це їхні кращі. Ті ще гірше.
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15.09.2022 06:39 Відповісти
В 17 - му "революцію" теж робили руками бандюків, і проти засуджених патріотів України в зонах теж влада використовувала бандюків і тапер какцапчики-бандюки ідуть загарбувати Україну. Але пригляньтеся уважно представники якого народу організовували це тоді і роблять це зараз.
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14.09.2022 21:22 Відповісти
Ух ты, в рашке теперь на Алеях Славы вместе с героями второй мировой и афганцами, теперь урки будут захоронены. Надо было еще пообещать сделать святыми.
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14.09.2022 21:24 Відповісти
Да хто там їх ховати буде,зогниють по ярах ...
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14.09.2022 21:40 Відповісти
Ахаха
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15.09.2022 14:19 Відповісти
Конечно, имеет на второй шанс. Или второй шанс имеет..

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14.09.2022 21:48 Відповісти
В Белгороде стоит состав с такими же тухляками , прицепим и вашу мурку тоже..
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14.09.2022 22:30 Відповісти
Все идиоты шагом арш на аллею героев
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14.09.2022 22:34 Відповісти
Це краще -
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14.09.2022 23:16 Відповісти
Рашка таким способом розвантажує в'язниці, утилізує злочинців, зменшує витрати на їх утримання, бо ці смертники в більшості здохнуть в Україні. Якщо в рашці більше 500к в'язнів, то кілька тисяч легко зможуть набрати, бо інформації у них про війну мінімум, а така лапша легко заходить. Розповідь виглядає, як турпоїздка і все там просто, треба просто бути попереду і всіх вбивати.
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14.09.2022 23:30 Відповісти
якщо ти думаєш - що у в"язницях сидять одні ідіоти ...
То ти сам - ідіот
Якщо дехто з них і візьме у руки зброю ... , то їхні інтереси і плани - далекі від очікувань Путіна & Ко
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15.09.2022 00:33 Відповісти
Керуйся фактами, а не емоціями, свої припущення аргументуй і коректно висловлюйся.
Я написав про потенційний мобілізаційний потенціал, а не про ефективність його використання чи мотивацію ув'язнених, цього не знаю. Якщо ти цього не вловив, то я тобі не лікар)

Російська правозахисниця Ольга Романова стверджує, що у приватну військову компанію Вагнера завербували уже до 3000 в'язнів. Про це вона розповіла в інтерв'ю https://www.dw.com/ru/romanova-o-vouusih-v-ukraine-zaklucennyh-ih-brosaut-v-boj-pervymi/a-62793841 DW .

"За інформацією від тих, хто зараз сидить, я знаю достеменно, що "вагнерівці" побували щонайменше у 15 зонах. Це те, що підтверджено прямо із прізвищами. Вони вербують 20%. Я знаю чисельний склад кожної зони. Загалом 3000 завербованих", - сказала вона.

За її словами, російські в'язні охоче погоджуються воювати проти України . "Аргумент у всіх один - краще війна, ніж тюрма", - пояснила вона

"Зараз вони встигли опрацювати лише європейську частину Росії, але всю. Тобто починаючи з воркутинських і сиктивкарських зон, потім Комі, Архангельськ і закінчуючи Адигеєю і Дагестаном. У нас були відомості, що прийшли до Пермі та Новосибірська, але це поки не підтвердилося", - сказала Романова.

Загалом у Росії сидить 600 000 людей, тому армія "зеків" з легкістю може сягнути 50 000 - 60 000 осіб, прогнозує правозахисниця.

Романова заявила, що ПВК Вагнера не цінує життя цих людей. Їх кидають у бій першими, а слідом ідуть загороджувальні загони з числа "вагнерівців". За дезертирство в'язням загрожує розстріл на місці.

Контрактів із завербованими в'язнями не підписують. Замість цього вони пишуть клопотання на переведення до місць позбавлення волі у прикордонній з Україною Ростовській області, а потім - прохання про помилування на ім'я Володимира Путіна.

10 липня Головне управління розвідки https://news.liga.net/ua/politics/news/rossiya-verbuet-zaklyuchennyh-na-voynu-v-ukraine-v-planah-10-000-chelovek-razvedka заявило , що російська армія почала набирати найманців на війну в Україні з ув'язнених. Стверджується, що у планах рекрутерів - знайти 10 000 добровольців.
https://news.liga.net/ua/politics/news/v-chvk-vagnera-zaverbovali-uje-3000-zaklyuchennyh-rossiyskaya-pravozaschitnitsa
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15.09.2022 10:29 Відповісти
Вже 10 тисяч кацапов з колоній відправили в Україну... Це ще тюрьми на Уралі і Сибіру не мобілізовали... А там їх дуже багато
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15.09.2022 01:14 Відповісти
там по поняттям не дуже зеки за це.
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15.09.2022 14:37 Відповісти
о така херня малята... хлопчики тепер ******* вам всім - русята....
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15.09.2022 01:25 Відповісти
Для них командирів нема,до України вони всі не доїдуть всі у кадирівців та ж х... Якому командиру потрібна така армія,заградзагони потрібні,вони не такі дурні в окопи лізти,командира прихлопнуть і на волі,до зон теж звістки доходять,вони вже більше знають,ніж росіяни телевізорщики.
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15.09.2022 03:43 Відповісти
Песнь о Новой Войне

Они всегда хотят войны,

России верные сыны.

И воевать, и убивать

Им хочется опять, опять...



И мы, друзья,

Понять должны,

Все вместе мы

Понять должны:

Они всегда хотят,

Они всегда хотят,

Они всегда хотят

ВОЙНЫ!


Да! Это будет время гроз!

Да! Это будет море слёз!

И нам придётся

Грудью встать,

Чтобы убийц

За горло взять.



Пускай мерзавцы отойдут.

Пусть, наконец, они поймут,

Им всем давно пора понять:

ЧТО УКРАИНУ НЕ СЛОМАТЬ



Они о братстве нам твердят,

но Каин Авелю - не брат.

Пусть Путин воет на луну,

Зовя на помощь сатану.



Пускай Шойгу бежит в тайгу

С Песковым вместе гнать пургу.

И все они должны понять,

Им всем давно пора понять:

ЧТО УКРАИНУ НЕ СЛОМАТЬ!



У них все ставки на кону,

Но им не покорить страну,

В которой издавна живёт

И мирно трудится народ.



Пускай мерзавцы отойдут.

Пусть, наконец, они поймут,

Им всем давно пора понять:

ЧТО УКРАИНУ НЕ СЛОМАТЬ

Григорий Яблонский (Сент-Луис), родившийся в Киеве
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15.09.2022 06:28 Відповісти
Точно, они имеют второй шанс поубивать и понасиловать
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15.09.2022 08:00 Відповісти
Уголовник агитирует других уголовников на уголовные преступления, вербует в банду. Это даже по их законам УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
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15.09.2022 08:12 Відповісти
Лик Демона на картине Europe (Ismael De la Serna, 1935)
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15.09.2022 08:52 Відповісти
Зеки на этот трёп ведутся? Сомневаюсь. Разве шо вобще дебилы. Остальные разбегутся по дороге. Хотя, кто их знает, этих кацапских зеков? Можэ они там тоже все ,,идейные"
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15.09.2022 09:05 Відповісти
https://ibb.co/zhW3pXm
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15.09.2022 10:21 Відповісти
зеки проститутки и прочая шваль это лучший контингент *****...
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15.09.2022 21:27 Відповісти
 
 