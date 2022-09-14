Росія рекламує набір зеків, які скоїли важкі злочини, на війну в Україну: "Каждый имеет второй шанс!". ВIДЕО

Найближчий друг Путіна, раніше судимий Євген Пригожин, власник приватної військової компанії "Вагнер", особисто вербує засуджених в Росії за важкі злочини на війну в Україну.

Відповідне відео було сьогодні оприлюднено, передає Цензор.НЕТ.

"Путін відновив сталінські штрафбати. Кожен українець, кожен воїн, кожен у світі має побачити це відео. Тут друг Путіна всемогутній та раніше судитиме Євген Пригожин вербує ув’язнених за тяжкі злочини на війну в Україні. Вбивцям та ґвалтівникам росіян Пригожин обіцяє амністію, якщо вони укладуть 6 місячний контракт і поїдуть вбивати українців. Порівняйте це з відео, де украінські солдати співають гімн України хор. і добровільно ідуть на фронт з цими найманцями. Безсилий знайти солдат для захоплення України, Путін йде шляхом Сталіна, і вербує зеків у штрафбати, де втікати не можна, де якщо. Не вб’ють українці, то вб’ють свої, тобто Пригожин визнає, що там заградзагони розстріляють на місці. Це відео треба дивитись, щоб побачити справжнє обличчя Росії, справжні цілі руського мира - це злочини та беззаконня за будь-яку ціну. Ось кому вони прагнуть віддати Україну. Це відео має обійти увесь світ, щоб побачити спражню Росію, щоб побачити проти якого ворога українці захищають свою землю. Росією править банда злочинців, і російська армія стала армією злочинців, яким пробачають будь-які гріхи. Неймовірно це бачити, але це не кіно. Солдат у Росії гостро не вистачає - потік трупів та розгроми російських військ в Україні агітують проти війни дуже ефективно, тому тільки на зеків у Путіна і залишається надія", - прокоментував відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі.

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