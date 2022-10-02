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Звільнення наших населених пунктів стає тенденцією, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення розміщене у офіційному фейсбуці Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Щоденно як мінімум двічі – вранці і ввечері – я отримую звіти від наших військових.

Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів у межах нашої оборонної операції.

Це, знаєте, тенденція така... Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор – про російський фарс з якимись там папірцями й якимись там анексіями ніхто й не згадує.

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Окрім, звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати.

І я дякую усім, хто наближає ці моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі. Дякую усім: від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників та спецслужбовців – до волонтерів і кожного, хто допомагає обороняти нашу державу".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
спочатку ти здав москалям наші, українські населені пункти, в "турборежимі", під "шашлички"... а тепер, вже восьмий місяць, народ україни, наші ЗСУ, платять найдорожчу ціну, своє життя, за те. щоб звільнити міста та містечка, які ти здав "па пріколу", щоб "заглянуть в глаза путіна" та "увідєть там мір"... ну і як там, ЗЕлене, твій "мир" в "очкє у путіна"?? вже побачив, чи "нашему мальчіку єщьо нужно врємя"??
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02.10.2022 23:45
+14
Тільки завдяки мудрому керівництву Тогошоневтіка.
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02.10.2022 23:29
+12
Гео Лерос заявляє, що #Зеленський з Єрмаком знали про напад, але навмисно мовчали. У 2019р #Зеленський призначає Єрмака у наглядову раду Укроборонпрома. За 3 роки панування Зеленського демілітаризація ВСУ йшла повним ходом: - Установи Укроборонпрома переходять на одноденний



робочий тиждень - в результаті в нас нема ракетних комплексів Вільха та Грім. - ДБР вилучило клістрони з наших ПВО, в результаті ПВО стало просто грудою металолому. Клістрони повернули лише не третій місяць повномасштабного вторгнення. - Повністю зупинено виробництво Нептунів.
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02.10.2022 23:54
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Тільки завдяки мудрому керівництву Тогошоневтіка.
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02.10.2022 23:29 Відповісти
такі слова, до сліз ображають скромну працю на цьому ж поприщі і такої стахановки зеленої праці як **********, яка все розміновувала перевершуючи всі терміни поставлені вищеназваними, обома двома.
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02.10.2022 23:38 Відповісти
Гео Лерос заявляє, що #Зеленський з Єрмаком знали про напад, але навмисно мовчали. У 2019р #Зеленський призначає Єрмака у наглядову раду Укроборонпрома. За 3 роки панування Зеленського демілітаризація ВСУ йшла повним ходом: - Установи Укроборонпрома переходять на одноденний



робочий тиждень - в результаті в нас нема ракетних комплексів Вільха та Грім. - ДБР вилучило клістрони з наших ПВО, в результаті ПВО стало просто грудою металолому. Клістрони повернули лише не третій місяць повномасштабного вторгнення. - Повністю зупинено виробництво Нептунів.
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02.10.2022 23:54 Відповісти
Злые языки утверждают, что завтра Путин собирается подписать новые указы о выходе Берислава из состава РФ, на основании свободного волеизъявления пресвятой Игуаны и матери-рептилородицы, ччто полностью соответствует уставу ООН.Если это произойдёт, херсонская группировка орков будет рассечена пополам.
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02.10.2022 23:31 Відповісти
Авторе, Ви відсмалюєте. 😁😂
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02.10.2022 23:41 Відповісти
тю, а шо?
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02.10.2022 23:47 Відповісти
Берислав - це якось дуже швидко. Золота Балка є, Шевченківське, Біляєвка також схоже є.
Ще повірю про бої/звільнення Дудчан.
Але ж Берислав? ИМХО це можливо тільки при ударі від Брускинського...
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02.10.2022 23:47 Відповісти
Так, зараз підходи до Берислава окуповані, станом на зараз боїв нема. Але все може змінитися за лічені години. Ви не повірите, зараз в Луганську кацапи пакують валізи та готують напрямки відходу.
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02.10.2022 23:53 Відповісти
Ну, якщо свині побігли в напрямку від Дудчан та Давидового броду, то логічним є їхнє прагнення швиденько поймать сибаса шляхом тєлєпортації через дамбу Каховської ГЕС. А робить це треба їм не просто швидко, а мєгабистро , бо...
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02.10.2022 23:55 Відповісти
"Щоденно як мінімум двічі - вранці і ввечері - я отримую звіти від наших військових. Цього тижня, завдяки моїм особистим вказівкам та моєму особистому плануванню наступальних операцій у цих звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів у межах нашої оборонної операції" звільнити оп-у від дєрьмака та його кодли, в плани поки що не входить
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02.10.2022 23:32 Відповісти
кто-то это слушает...?
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02.10.2022 23:35 Відповісти
лєнка. в турції. розсталась срака з віхтем й сумує )
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02.10.2022 23:39 Відповісти
Звісно, слухає.

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02.10.2022 23:45 Відповісти
ідіотів вистачає (( і не тільки слухають іще і навколо себе слиною бризкають щоб ваву не обіжали бо він у них нарешті "первий прєпіздєнт" (( до того ж віковий ценз зесвідків мамо не горюй - від молокососів до пердунів старих , особливо популярний серед бабусь із яких попіл труситься - він їм Христа замінив , незабаром молитву напишуть ((
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02.10.2022 23:46 Відповісти
я перестал слушать на 2-й день войны. Арестовича - на 10-й.
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03.10.2022 01:20 Відповісти
а вирус-червь не слушают он сам лезет
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03.10.2022 06:04 Відповісти
А по внутрішньому фронту що там?
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02.10.2022 23:36 Відповісти
спочатку ти здав москалям наші, українські населені пункти, в "турборежимі", під "шашлички"... а тепер, вже восьмий місяць, народ україни, наші ЗСУ, платять найдорожчу ціну, своє життя, за те. щоб звільнити міста та містечка, які ти здав "па пріколу", щоб "заглянуть в глаза путіна" та "увідєть там мір"... ну і як там, ЗЕлене, твій "мир" в "очкє у путіна"?? вже побачив, чи "нашему мальчіку єщьо нужно врємя"??
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02.10.2022 23:45 Відповісти
Підкажіть як фахівець, хто здав татаро-монголам Київ та всю Україну?
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02.10.2022 23:50 Відповісти
Психиатрическая больница No1 краще в своїй ОПі у вашего главврача спитайте, бо я ХЗ хто у вас там зараз Подоляк чи Єрмак за головного по психічнонездоровим ЗЕлеботам? там і про Татарова вам розкажуть і про монголів і про те, хто Чонгар розмінував і про те, хто нашу зброю в асфальт закатав і про те, хто у 2020 та 2021 зірвав оборонні замовлення і про здачу москалям "вагнерівців"... сподіваюсь, що і про "оманськго" віслюка вам там розкажуть та про що він з Патрушевим в Омані теревенів.
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03.10.2022 00:02 Відповісти
Чонгар розмінували сапери противника, а 'без асфальту зараз в нас не злетів би жоден військовий літак.Не вигадуйте теоріі заговору.
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03.10.2022 01:20 Відповісти
Які саперми, то була футбольна команда ЦСКА, вони і розмінували, щоб зимою в хокей пограти, так?
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03.10.2022 16:23 Відповісти
Є такі машини розмінування, роботи, тральщики, собаки тощо не чув? Недооцінка противника а потім звалювання вини на шпигунів це тупість.
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03.10.2022 16:32 Відповісти
Тож я і кажу трупа балєрін балєту з Лєнінграда власноруч розміновувала Чонгар під оплески шанувальників балету. Лєбєдіноє озеро в реалі.
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03.10.2022 16:40 Відповісти
До чого тут небіжчик балерін?
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03.10.2022 17:26 Відповісти
kelt просто на роботі )
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03.10.2022 00:09 Відповісти
Цікаве питання. Незадовго до вторгнення монголів, Київ перейшов під владу князя Галицького, Данили Романовича. Місто перебувало в занепаді. Людей проживало мало, фортифікаційні споруди знаходились в поганому стані. Коли почали сунути монголи, князь прислав загін воїнів, чоловік двісті, на чолі з воєводою Дмитром. Скільки зміг. Частина навколишнього та міського населення втекла, при наближенні монголів. Дмитро зі своїми воїнами та тими, хто залишився в місті, обороняв Київ декілька місяців. Поки князь Данило шукав підтримки в існуючому на той час "Євросоюзі". Та безуспішно. Всі хотіли відсидітися. Включно з королем мадяр. Який, через короткий час сам почав шукати підтримки, для захисту від монголів. Та нікому вже було йому допомогти. Монголам активно допомагали північні князівства. Зоокрема, суздальські.
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03.10.2022 00:20 Відповісти
Так хто винуватий?Треба ж когось чморити, як зараз.
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03.10.2022 01:22 Відповісти
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02.10.2022 23:52 Відповісти
принято решение оставить и поджечь Москву
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02.10.2022 23:56 Відповісти
Невдалий твіт для репосту.
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03.10.2022 00:02 Відповісти
Все правильно. Сжечь ее к х...м. А потом, лет через 10 ан...ого рабства поехать в Париж и умереть
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03.10.2022 00:08 Відповісти
Вранці сходить сонце за наказом президента Зеленського.
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02.10.2022 23:58 Відповісти
Деяким тутешнім "експертам" важко догодити
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03.10.2022 00:11 Відповісти
**** зелена
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03.10.2022 00:22 Відповісти
зато вирус есть - зеленый червь во всех андроидах
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03.10.2022 06:07 Відповісти
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03.10.2022 08:57 Відповісти
Як що Зе не триндить язиком - поворуши його, може він не мертвий, а просто поснув
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03.10.2022 16:19 Відповісти
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28.10.2022 17:51 Відповісти
 
 