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Вцілілі у Лимані російські окупанти втекли до Щастя, - Гайдай. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти під час визволення українськими захисниками Лиману на Донеччині втекли до міста Щастя, що на Луганщині.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодня надходять поранені росіяни до медичних закладів Старобільська. Поблизу однієї з лікарень навіть влаштували блокпост. Деяким вцілілим в Лимані трохи пощастило – їм вдалося втекти подалі, до Щастя. Так, 30 вересня в районі цього міста була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалося понад 200 військовослужбовців зі складу 2-го армійського корпусу російських військ", - зазначив він.

За словами Гайдая, водночас окупанти жаліються, начебто ЗСУ "заважають росіянам створити оборонний рубіж у Кремінній".

Також читайте: Поразки на полі бою на Харківщині і в Лимані та провал мобілізації докорінно змінюють інформпростір РФ, - ISW

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Десь так Саратов, Волга ... Протримаються недовго.
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03.10.2022 10:42
+13
Суки не ваше там Щастя
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03.10.2022 10:50
+12
Довбой..би гадають , що буде їм там "щастя" ? Ага, зараз ...
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03.10.2022 10:39
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Довбой..би гадають , що буде їм там "щастя" ? Ага, зараз ...
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03.10.2022 10:39 Відповісти
А який оборнний рубіж може бути, коли вони здриснули з Кремінної?
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03.10.2022 10:39 Відповісти
Десь так Саратов, Волга ... Протримаються недовго.
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03.10.2022 10:42 Відповісти
В буквальном смысле, от Щастя полные штаны.
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03.10.2022 10:41 Відповісти
Гнусь.
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03.10.2022 10:46 Відповісти
А в Щасті на українські позиції
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03.10.2022 10:46 Відповісти
Суки не ваше там Щастя
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03.10.2022 10:50 Відповісти
Зеля выпустил 4 тысячи из котла, сейчас большая их часть в Кременной, а в Счастье завезли самых "убитых"
7 октября у фюрера день рождения, интересно, какой "подарок" подготовит ему командование ВС РФ - чую, что неординарный
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03.10.2022 11:04 Відповісти
Как он их выпустил, дал приказ ВСУ не стрелять в отступающих оккупантов? Доказательства есть?
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03.10.2022 11:25 Відповісти

Павло Макаренко b98a634b Опять Порошенко виноват!!!
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03.10.2022 12:10 Відповісти
Это статья 2016 года, ещё раз спрашиваю: Как Зеленский сейчас выпустил 4 тысячи российских военных из котла, дал приказ ВСУ не стрелять в отступающих оккупантов? Или как? Доказательства есть?
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03.10.2022 12:54 Відповісти
Єщьо раз отвєчаю,:Так само,як випустили Гіркіна зі Слов'янська.Аналогічно.З аналогічними доказами.
Ніхто ж не спростовував,не вибачався ?
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03.10.2022 14:38 Відповісти
Значит, доказательств у тебя никаких нет, то есть, просто: "Одна бабка сказала".. Так иди тогда к своим бабкам и не морочь здесь другим голову..
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03.10.2022 16:45 Відповісти
Які тобі доказатєльства ? Секретні накази ?Відео ?
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03.10.2022 20:13 Відповісти
Всё понятно: всё взято из особо достоверных источников информации под кодовым названием «ОБС - Одна Бабка Сказала».. )
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03.10.2022 20:19 Відповісти
Де якась логіка в ваших коментах? По вашому ЗСУ роблять тільки те. що їм каже *зеля*? Тобто спочатку дав наказ зробити котел???. А потім дав наказ всіх випустити??
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03.10.2022 12:36 Відповісти
Судячи з акценту, всі присутні - "тамжешнашілюде" - дамбаси, і той що сидить на картанах - теж типовий дамбас. Жаліються на хазяїна.
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03.10.2022 11:04 Відповісти
Жаліються мабуть д"єрмаку?
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03.10.2022 11:11 Відповісти
Так досі і немає інформації з кількості полонених та здохлих кацапів у Лиманському котлі. Чи, можливо, у "котлі"? Бо з попередньо авансованих тисячів кацапських вояків у тому напрямку продемонстровано пару десятків трупів та декілька полонених. Та зате маємо постійну інформацію що росіяни втекли чи прорвалися і туди, і туди з того Лиману. Але ж який прямо анонс цієї операції прямо відбувався на просторах медіа. Навіть була рекламка на сторінках що до завершення котла залишилось 72 години, 24 години і тд. Наче розпродаж відбувався. Так що то було, хтось може пояснити ситуацію і порівняти анонс з кінцевим результатом. Чи це дійсно договорняк про який шумить інтернет?
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03.10.2022 11:38 Відповісти
Нащо ви тут розганяєте. що шумить *весь інтернет*? В голові в ващій він шумить! По-вашому виходить. що війна - це якесь шоу і *весь інтернет* хоче його бачити он-лайн. Гидко все це читати.
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03.10.2022 12:21 Відповісти
Таким як ти дуже хочется відповісти - мобілізуйся в армію, просись на передок і у тебе завжди буде сама свіжа і актуальна інформація. Чи очко жим жим?
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03.10.2022 15:56 Відповісти
Кацапские сопли .
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03.10.2022 12:15 Відповісти
Це скопище свідомих мерзотників, яких просто треба знищити !
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03.10.2022 13:54 Відповісти
 
 